Прирост украинских беженцев в ЕС сократился почти в шесть раз - 12.10.2026 Украина.ру
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Прирост украинских беженцев в ЕС сократился почти в шесть раз
Прирост украинских беженцев в ЕС сократился почти в шесть раз - 12.10.2026 Украина.ру
Прирост украинских беженцев в ЕС сократился почти в шесть раз
Прирост числа украинских беженцев, находящихся под временной защитой в Евросоюзе, после ужесточения правил её предоставления сократился в августе почти в шесть раз по сравнению с июлем. Об этом 12 октября свидетельствуют данные Евростата
2026-10-12T17:41
2026-10-12T17:41
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"На 31 августа 2026 года временную защиту в ЕС имели 4,43 миллиона граждан третьих стран, бежавших с Украины. По сравнению с 31 июля 2026 года их число увеличилось на 3290 человек, или на 0,1%", — говорится в сообщении европейской статистической службы.Новая статистика охватывает первый месяц после вступления в силу с начала августа дополнительных требований ЕС к предоставлению временной защиты, связанных с выполнением воинских обязанностей на Украине. При этом ранее предоставленный статус сохраняется для лиц, на которых распространяются предусмотренные решением исключения.Наиболее значительное сокращение числа лиц под временной защитой в августе зафиксировано в Польше — их стало меньше на 13 665 человек, в Финляндии — на 6260 и во Франции — на 2125.Крупнейшими странами размещения остаются Германия, где временную защиту имеют 1,295 млн человек, Польша с 939 тыс. и Чехия с 398 тыс.При этом доля совершеннолетних мужчин среди всех получателей временной защиты незначительно выросла — с 27,1% в июле до 27,3% в августе, женщин — с 43,4% до 43,6%. Доля несовершеннолетних сократилась с 29,4% до 29,1%.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября.
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новости, украина, ес, польша, финляндия
Новости, Украина, ЕС, Польша, Финляндия

Прирост украинских беженцев в ЕС сократился почти в шесть раз

17:41 12.10.2026
 
© REUTERS / Mateusz Kaczmarek
- РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© REUTERS / Mateusz Kaczmarek
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Прирост числа украинских беженцев, находящихся под временной защитой в Евросоюзе, после ужесточения правил её предоставления сократился в августе почти в шесть раз по сравнению с июлем. Об этом 12 октября свидетельствуют данные Евростата
"На 31 августа 2026 года временную защиту в ЕС имели 4,43 миллиона граждан третьих стран, бежавших с Украины. По сравнению с 31 июля 2026 года их число увеличилось на 3290 человек, или на 0,1%", — говорится в сообщении европейской статистической службы.
Новая статистика охватывает первый месяц после вступления в силу с начала августа дополнительных требований ЕС к предоставлению временной защиты, связанных с выполнением воинских обязанностей на Украине. При этом ранее предоставленный статус сохраняется для лиц, на которых распространяются предусмотренные решением исключения.
Наиболее значительное сокращение числа лиц под временной защитой в августе зафиксировано в Польше — их стало меньше на 13 665 человек, в Финляндии — на 6260 и во Франции — на 2125.
Крупнейшими странами размещения остаются Германия, где временную защиту имеют 1,295 млн человек, Польша с 939 тыс. и Чехия с 398 тыс.
При этом доля совершеннолетних мужчин среди всех получателей временной защиты незначительно выросла — с 27,1% в июле до 27,3% в августе, женщин — с 43,4% до 43,6%. Доля несовершеннолетних сократилась с 29,4% до 29,1%.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября.
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