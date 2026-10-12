https://ukraina.ru/20261012/prirost-ukrainskikh-bezhentsev-v-es-sokratilsya-pochti-v-shest-raz-1083765660.html

Прирост украинских беженцев в ЕС сократился почти в шесть раз

Прирост украинских беженцев в ЕС сократился почти в шесть раз - 12.10.2026 Украина.ру

Прирост украинских беженцев в ЕС сократился почти в шесть раз

Прирост числа украинских беженцев, находящихся под временной защитой в Евросоюзе, после ужесточения правил её предоставления сократился в августе почти в шесть раз по сравнению с июлем. Об этом 12 октября свидетельствуют данные Евростата

2026-10-12T17:41

2026-10-12T17:41

2026-10-12T17:41

новости

украина

ес

польша

финляндия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/08/19/1082772554_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_86fe4317cb2d0087f0a0fe144d9ff514.jpg

"На 31 августа 2026 года временную защиту в ЕС имели 4,43 миллиона граждан третьих стран, бежавших с Украины. По сравнению с 31 июля 2026 года их число увеличилось на 3290 человек, или на 0,1%", — говорится в сообщении европейской статистической службы.Новая статистика охватывает первый месяц после вступления в силу с начала августа дополнительных требований ЕС к предоставлению временной защиты, связанных с выполнением воинских обязанностей на Украине. При этом ранее предоставленный статус сохраняется для лиц, на которых распространяются предусмотренные решением исключения.Наиболее значительное сокращение числа лиц под временной защитой в августе зафиксировано в Польше — их стало меньше на 13 665 человек, в Финляндии — на 6260 и во Франции — на 2125.Крупнейшими странами размещения остаются Германия, где временную защиту имеют 1,295 млн человек, Польша с 939 тыс. и Чехия с 398 тыс.При этом доля совершеннолетних мужчин среди всех получателей временной защиты незначительно выросла — с 27,1% в июле до 27,3% в августе, женщин — с 43,4% до 43,6%. Доля несовершеннолетних сократилась с 29,4% до 29,1%.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября.

украина

польша

финляндия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, ес, польша, финляндия