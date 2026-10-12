В Кировограде перестрелка: мужчина с автоматом подрывает гранаты
В Кировограде (Кропивницком) мужчина с автоматом открыл стрельбу и подрывает гранаты. Об этом 12 октября сообщили украинские Телеграм-каналы
Инцидент произошёл в районе улицы Архангельской. Как сообщает украинский телеканал ТСН, мужчина был вооружён автоматом и гранатами.
По данным Нацполиции Украины, во время "разговора" с полицейскими человек кинул в них гранату, а затем открыл стрельбу из автомата.
На месте находятся машины полиции. Правоохранители пытаются задержать стрелка.
Ранее в Киеве задержали мужчину, стрелявшего с балкона восьмого этажа. По данным полиции, он трижды выстрелил вверх из стартового пистолета. Проверка показала 1,53 промилле алкоголя. Мужчине объявили о подозрении в хулиганстве.
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