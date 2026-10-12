https://ukraina.ru/20261012/v-kirovograde-perestrelka-muzhchina-s-avtomatom-podryvaet-granaty-1083766575.html

В Кировограде перестрелка: мужчина с автоматом подрывает гранаты

В Кировограде перестрелка: мужчина с автоматом подрывает гранаты - 12.10.2026 Украина.ру

В Кировограде перестрелка: мужчина с автоматом подрывает гранаты

В Кировограде (Кропивницком) мужчина с автоматом открыл стрельбу и подрывает гранаты. Об этом 12 октября сообщили украинские Телеграм-каналы

2026-10-12T19:43

2026-10-12T19:43

2026-10-12T19:43

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Инцидент произошёл в районе улицы Архангельской. Как сообщает украинский телеканал ТСН, мужчина был вооружён автоматом и гранатами.По данным Нацполиции Украины, во время "разговора" с полицейскими человек кинул в них гранату, а затем открыл стрельбу из автомата.На месте находятся машины полиции. Правоохранители пытаются задержать стрелка.Ранее в Киеве задержали мужчину, стрелявшего с балкона восьмого этажа. По данным полиции, он трижды выстрелил вверх из стартового пистолета. Проверка показала 1,53 промилле алкоголя. Мужчине объявили о подозрении в хулиганстве.Больше новостей представлено в обзоре А было ли энергетическое перемирие? Скепсис в Кремле и уговоры Зеленского. Итоги 12 октября

кировоград

кропивницкий

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новости, кировоград, кропивницкий, украина, владимир зеленский, нацполиция