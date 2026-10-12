В Кировограде перестрелка: мужчина с автоматом подрывает гранаты - 12.10.2026 Украина.ру
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В Кировограде перестрелка: мужчина с автоматом подрывает гранаты
В Кировограде перестрелка: мужчина с автоматом подрывает гранаты - 12.10.2026 Украина.ру
В Кировограде перестрелка: мужчина с автоматом подрывает гранаты
В Кировограде (Кропивницком) мужчина с автоматом открыл стрельбу и подрывает гранаты. Об этом 12 октября сообщили украинские Телеграм-каналы
2026-10-12T19:43
2026-10-12T19:43
новости
кировоград
кропивницкий
украина
владимир зеленский
нацполиция
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Инцидент произошёл в районе улицы Архангельской. Как сообщает украинский телеканал ТСН, мужчина был вооружён автоматом и гранатами.По данным Нацполиции Украины, во время "разговора" с полицейскими человек кинул в них гранату, а затем открыл стрельбу из автомата.На месте находятся машины полиции. Правоохранители пытаются задержать стрелка.Ранее в Киеве задержали мужчину, стрелявшего с балкона восьмого этажа. По данным полиции, он трижды выстрелил вверх из стартового пистолета. Проверка показала 1,53 промилле алкоголя. Мужчине объявили о подозрении в хулиганстве.Больше новостей представлено в обзоре А было ли энергетическое перемирие? Скепсис в Кремле и уговоры Зеленского. Итоги 12 октября
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новости, кировоград, кропивницкий, украина, владимир зеленский, нацполиция
Новости, Кировоград, Кропивницкий, Украина, Владимир Зеленский, Нацполиция

В Кировограде перестрелка: мужчина с автоматом подрывает гранаты

19:43 12.10.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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В Кировограде (Кропивницком) мужчина с автоматом открыл стрельбу и подрывает гранаты. Об этом 12 октября сообщили украинские Телеграм-каналы
Инцидент произошёл в районе улицы Архангельской. Как сообщает украинский телеканал ТСН, мужчина был вооружён автоматом и гранатами.
По данным Нацполиции Украины, во время "разговора" с полицейскими человек кинул в них гранату, а затем открыл стрельбу из автомата.
На месте находятся машины полиции. Правоохранители пытаются задержать стрелка.
Ранее в Киеве задержали мужчину, стрелявшего с балкона восьмого этажа. По данным полиции, он трижды выстрелил вверх из стартового пистолета. Проверка показала 1,53 промилле алкоголя. Мужчине объявили о подозрении в хулиганстве.
Больше новостей представлено в обзоре А было ли энергетическое перемирие? Скепсис в Кремле и уговоры Зеленского. Итоги 12 октября
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