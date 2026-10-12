Инфляция на Украине в сентябре ускорилась до 10% - 12.10.2026 Украина.ру
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Инфляция на Украине в сентябре ускорилась до 10%
Инфляция на Украине в сентябре ускорилась до 10% - 12.10.2026 Украина.ру
Инфляция на Украине в сентябре ускорилась до 10%
Инфляция на Украине в сентябре ускорилась до 10% в годовом исчислении против 8,1% в августе. Об этом 12 октября сообщила Государственная служба статистики
2026-10-12T18:57
2026-10-12T18:57
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По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 2,1%. Базовая инфляция в сентябре составила 2% по сравнению с августом и 8,8% по сравнению с сентябрём 2025 года.Наиболее заметный рост цен произошёл в сфере образования — на 17,4%. Стоимость высшего образования увеличилась на 23,3%, среднего — на 14,3%.Одежда и обувь подорожали на 8,5%. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц выросли на 1,9%. Наиболее значительно подорожали яйца — на 43,6%. Цены на сахар, рис, продукты переработки зерна, сало, молоко, рыбу, подсолнечное масло, мясо и мясопродукты увеличились на 1,7–8,3%. В то же время фрукты подешевели на 5,7%, овощи — на 2,3%.Топливо и смазочные материалы подорожали на 5,2%, проезд в автомобильном пассажирском транспорте — на 2,5%.Цены и тарифы на жильё, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 0,8%. Основными причинами стали повышение тарифов на водоснабжение на 5,6% и водоотведение — на 5,5%.Стоимость услуг в сфере здравоохранения увеличилась на 1,7%, при этом лекарства подорожали на 2,6%.В ответ на рост инфляции Национальный банк Украины повысил учётную ставку в сентябре. Ранее НБУ повышал ставку в конце июля — впервые с декабря 2024 года.Украинская экономика разгоняет инфляцию на фоне войны и разрушенной логистики. Подробнее – в материале Инфляция на Украине растёт, гривна падаетБольше новостей представлено в обзоре А было ли энергетическое перемирие? Скепсис в Кремле и уговоры Зеленского. Итоги 12 октября
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новости, украина, кремль, владимир зеленский, нбу
Новости, Украина, Кремль, Владимир Зеленский, НБУ

Инфляция на Украине в сентябре ускорилась до 10%

18:57 12.10.2026
 
© Фото : sud.ua
- РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© Фото : sud.ua
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Инфляция на Украине в сентябре ускорилась до 10% в годовом исчислении против 8,1% в августе. Об этом 12 октября сообщила Государственная служба статистики
По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 2,1%. Базовая инфляция в сентябре составила 2% по сравнению с августом и 8,8% по сравнению с сентябрём 2025 года.
Наиболее заметный рост цен произошёл в сфере образования — на 17,4%. Стоимость высшего образования увеличилась на 23,3%, среднего — на 14,3%.
Одежда и обувь подорожали на 8,5%. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц выросли на 1,9%. Наиболее значительно подорожали яйца — на 43,6%. Цены на сахар, рис, продукты переработки зерна, сало, молоко, рыбу, подсолнечное масло, мясо и мясопродукты увеличились на 1,7–8,3%. В то же время фрукты подешевели на 5,7%, овощи — на 2,3%.
Топливо и смазочные материалы подорожали на 5,2%, проезд в автомобильном пассажирском транспорте — на 2,5%.
Цены и тарифы на жильё, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 0,8%. Основными причинами стали повышение тарифов на водоснабжение на 5,6% и водоотведение — на 5,5%.
Стоимость услуг в сфере здравоохранения увеличилась на 1,7%, при этом лекарства подорожали на 2,6%.
В ответ на рост инфляции Национальный банк Украины повысил учётную ставку в сентябре. Ранее НБУ повышал ставку в конце июля — впервые с декабря 2024 года.
Украинская экономика разгоняет инфляцию на фоне войны и разрушенной логистики. Подробнее – в материале Инфляция на Украине растёт, гривна падает
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