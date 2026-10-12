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Инфляция на Украине в сентябре ускорилась до 10%

Инфляция на Украине в сентябре ускорилась до 10% - 12.10.2026 Украина.ру

Инфляция на Украине в сентябре ускорилась до 10%

Инфляция на Украине в сентябре ускорилась до 10% в годовом исчислении против 8,1% в августе. Об этом 12 октября сообщила Государственная служба статистики

2026-10-12T18:57

2026-10-12T18:57

2026-10-12T18:57

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По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 2,1%. Базовая инфляция в сентябре составила 2% по сравнению с августом и 8,8% по сравнению с сентябрём 2025 года.Наиболее заметный рост цен произошёл в сфере образования — на 17,4%. Стоимость высшего образования увеличилась на 23,3%, среднего — на 14,3%.Одежда и обувь подорожали на 8,5%. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц выросли на 1,9%. Наиболее значительно подорожали яйца — на 43,6%. Цены на сахар, рис, продукты переработки зерна, сало, молоко, рыбу, подсолнечное масло, мясо и мясопродукты увеличились на 1,7–8,3%. В то же время фрукты подешевели на 5,7%, овощи — на 2,3%.Топливо и смазочные материалы подорожали на 5,2%, проезд в автомобильном пассажирском транспорте — на 2,5%.Цены и тарифы на жильё, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 0,8%. Основными причинами стали повышение тарифов на водоснабжение на 5,6% и водоотведение — на 5,5%.Стоимость услуг в сфере здравоохранения увеличилась на 1,7%, при этом лекарства подорожали на 2,6%.В ответ на рост инфляции Национальный банк Украины повысил учётную ставку в сентябре. Ранее НБУ повышал ставку в конце июля — впервые с декабря 2024 года.Украинская экономика разгоняет инфляцию на фоне войны и разрушенной логистики. Подробнее – в материале Инфляция на Украине растёт, гривна падаетБольше новостей представлено в обзоре А было ли энергетическое перемирие? Скепсис в Кремле и уговоры Зеленского. Итоги 12 октября

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новости, украина, кремль, владимир зеленский, нбу