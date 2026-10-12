https://ukraina.ru/20261012/kandidaty-na-post-prezidenta-ukrainy-uzhe-izvestny-na-zapade-ozvuchili-imena-1083765478.html

Кандидаты на пост президента Украины уже известны. На Западе озвучили имена

Кандидаты на пост президента Украины уже известны. На Западе озвучили имена - 12.10.2026 Украина.ру

Кандидаты на пост президента Украины уже известны. На Западе озвучили имена

Американский журнал Newsweek опубликовал список из четырех политиков, которые могут претендовать на пост президента Украины. Об этом 12 октября сообщил Телеграм-канал RT

2026-10-12T17:47

2026-10-12T17:47

2026-10-12T17:47

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Рейтинг составлен на фоне участившихся призывов президента США Дональда Трампа к проведению выборов в Киеве, сообщает издание.В список возможных кандидатов вошли:Валерий Залужный — бывший главнокомандующий ВСУ, ныне занимающий должность посла Украины в Великобритании. Именно его издание называет главным политическим соперником Зеленского. Согласно опросу украинской Rating Group, бывшему главкому доверяют 64% респондентов против 53% у действующего главы киевского режима.Кирилл Буданов* — бывший глава военной разведки Украины (ГУР), ныне возглавляющий офис президента.Михаил Федоров — бывший министр обороны и цифровизации, ныне находящийся в отставке. Ранее он публично заявлял, что Владимир Зеленский не проводил выборы именно из-за страха победы Залужного.Петр Порошенко** — бывший президент Украины, лидер оппозиционной партии "Европейская солидарность".Срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Выборы президента Украины, которые должны были состояться весной, были отменены под предлогом военного положения. В Москве неоднократно указывали на нелегитимность киевского режима после истечения срока полномочий.Накануне Зеленский согласился провести выборы. Однако озвучил один нюанс: Украина проведёт выборы президента, если российский лидер Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.* внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.** внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

https://ukraina.ru/20261012/zelenskogo--na-vynos-kak-budut-menyat-prezidenta-na-ukraine-1083759218.html

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новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, валерий залужный, дональд трамп, вооруженные силы украины, rt, newsweek