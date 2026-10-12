https://ukraina.ru/20261012/ne-khochet-razbiratsya-rezkost-trampa-tolko-otdalyaet-mir-1083762305.html

Не хочет разбираться в нюансах: резкость Трампа только отдаляет мир

Не хочет разбираться в нюансах: резкость Трампа только отдаляет мир - 12.10.2026 Украина.ру

Не хочет разбираться в нюансах: резкость Трампа только отдаляет мир

Второй раз за эту осень Дональд Трамп объявляет о состоявшемся энергетическом перемирии России и Украины. Никакого перемирия, конечно, нет. Но проблема даже не в том, что Трамп — большой фантазер, а в том, что его хаотичные действия лишь отдаляют решение проблемы. Хоть он и уверен, что вот-вот остановит конфликт.

2026-10-12T16:39

2026-10-12T16:39

2026-10-12T16:44

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

стив уиткофф

нпз

вооруженные силы украины

офис президента

энергетический кризис

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Президент США Дональд Трамп второй раз за осень объявил об энергетическом перемирии между Россией и Украиной, о котором не было известно ни России, ни Украине. Мало того, после объявления ВС РФ ударили по ТЭС в Харькове, а Зеленский подтвердил готовность соблюдать перемирие, только если Россия не будет разрушать украинские электростанции. Но Россия разрушает, поэтому Трамп ответил, что это такое энергетическое перемирие, согласно которому стороны не бьют только по НПЗ, а с электростанциями "разберемся потом". Но с ними нельзя "разобраться потом".На Украине уже давно нет значимых НПЗ, поэтому предложенная Трампом сделка — это вовсе не сделка, а односторонний ультиматум, причем сделанный на пустом месте. Без договора по электростанциям Зеленский будет продолжать бить по любым критических объектам в России, до которых сможет дотянуться. Просто так, из-за падения рейтингов Трампа, он одну из своих самых сильных карт не сбросит. Конечно, может появиться соблазн "убрать" Зеленского. Трамп обвинил его в росте мировых цен на дизель, сказал и про отставку, и про выборы, которые пора бы провести, но американский президент, мягко говоря, не до конца прав. Во-первых, в росте цен виноват сам Трамп и его авантюра на Ближнем Востоке. Во-вторых, в Иране он уже "убрал" руководство страны, которое хотело выторговать себе снятие санкций, и получил КСИР, который не хочет ничего и ни о чем не собирается договариваться. В-третьих, выборы на Украине нельзя провести с сегодня на завтра, поэтому они никак не помогут стабилизации цен перед выборами в Конгресс США. В-четвертых, если нафантазировать, что завтра проходят выборы и Зеленский проигрывает, то проигрывает он совершенно не тем людям, которые просто так возьмут и прекратят бить по российским НПЗ. Залужный, Буданов* или Федоров, у которых сегодня максимальные рейтинги, такого не обещали, а Федоров еще недавно говорил о необходимости убивать по 50 тысяч российских солдат в месяц.Теоретически можно, конечно, заставить и самого Зеленского. Например, лишить его американских разведданных, вопрос о чем сейчас активно муссируется в мировой прессе. Но выглядят сообщения довольно странно. Сначала ряд западных СМИ сообщил, что, по словам анонимного украинского чиновника, Уиткофф и Кушнер на переговорах в Майами грозили остановить передачу разведданных, если Зеленский не прекратит бить по российским НПЗ. Правда, тут же было сказано, что американские источники выдвижение такого ультиматума опровергают, да и это не в стиле данной группы переговорщиков. Газета The Wall Street Journal уточнила, что вопрос передачи американских разведданных в Майами обсуждался, но в другом ключе. Уиткофф и Кушнер напоминали о той помощи, которую Трамп оказывает Украине и корили Зеленского за то, что он не хочет выполнять просьбу Трампа по НПЗ. Таким образом прямой угрозы прекратить передачу разведданных не звучало, "очевидность скрытой угрозы" — это интерпретации. Если угроза очевидна, то она не скрытая, а если она скрытая, то ничего не очевидно. Financial Times, правда, пишет, что на выходных американцы связались с Киевом и Европой, предупредив, что могут как прекратить передавать разведданные, так и заблокировать продажу оружия Украине через механизм PURL. В Киеве американцы якобы звонили замглавы Офиса президента Павлу Палисе, который и является источником новости.В общем, никакой конкретики пока нет. То, что Вашингтон "может" заблокировать, никто не сомневается, но сделает ли он это? Достаточно вспомнить, как менялись настроения Трампа с 2024 года, чтобы не очаровываться такими "может". Сначала Трамп грозился остановить войну за 24 часа. Уже в феврале 2024 года он сообщил, что его не так поняли — и это была фигура речи. В конце февраля произошла знаменитая ссора с Зеленским в Овальном кабинете, по результатам которой американская военная помощь Украине была приостановлена на полгода. Правда, это не помешало ВСУ вторгнуться в Курскую область в августе того же года. Весной и летом 2025 года Трамп дважды "разочаровывался" во Владимире Путине, который не поехал на переговоры в Стамбул, а потом выдвигал России "50-дневный ультиматум" по введению 100% вторичных пошлин. Но уже 15 августа состоялся саммит на Аляске — и Путин снова стал хорошим. Прошел месяц: в сентябре Трамп назвал Россию "бумажным тигром". А в середине октября договорились о встрече президентов США и России в Будапеште. Но в конце октября встреча сорвалась из-за того, что глава МИД РФ Лавров требовал от Госсекретаря США Рубио подтвердить американские обязательства заставить Зеленского вывести ВСУ из Донбасса, но тот отказался, заявив, что никаких обязательств не было. Срыв Будапешта привел к санкциям против Лукойла и Роснефти, которые не решался ввести даже Байден. Но 19 ноября появляется мирный план Трампа, согласно которому ВСУ должны выйти из Донбасса, а США признают Крым и новые регионы. В марте 2026 года Трамп временно снимает санкции с российской нефти, но в июле обещает Украине лицензии на ракеты для Patriot. В сентябре американский президент подписывает "адские санкции" против России, а в октябре во время переговоров с украинской делегацией объявляет о снятии санкций с российского дизеля, хотя именно частичное снятие санкций было требованием России по энергетическому перемирию. Трамп не стал выменивать дизель на прекращение ударов по украинским электростанциям, а просто сделал России подарок. Что он сделает еще через месяц? Подарит Украине ядерную бомбу?И здесь встает вопрос о его понимании целей и задач России."Сделка с Россией в сфере энергетики – это очень важная вещь. Речь идет об огромных объемах нефти, которые поступают в нашу страну", — заявил Трамп.Что сейчас получила Россия? Увеличение доходов от продажи дизеля? Нет. В условиях дефицита его покупали бы и так, как сейчас покупают нефть. Причем покупают с премией, а не с дисконтом. Это вопрос не столько санкций, сколько баланса спроса и предложения. Дизель нужен не США, где никакого физического дефицита нет, поскольку американцы являются крупнейшим производителем. Нужен он странам Глобального Юга, которые сейчас входят в сельскохозяйственный сезон. Угроза невозможности вырастить урожай — серьезный стимул наплевать на санкции. Но предложение у России ограничено из-за ударов по НПЗ. Некоторую часть дизеля сейчас можно продать, потому что закончились сельскохозяйственные работы и до следующей весны они не начнутся. Но, чтобы Вашингтон получил более низкую цену топлива, а Москва — значимую прибыль, Россия должна регулярно поставлять "миллионы тонн". Чтобы такие поставки осуществились, нужно прекращение ударов со стороны Украины по НПЗ и танкерам в Черном море. Чтобы Украина согласилась прекратить удары, нужно заключить сделку об энергетическом перемирии, то есть Россия должна перестать бить по украинским электростанциям. Но даже немедленное прекращение ударов по российским НПЗ не выправит ситуацию быстро, потому что установки крекинга придется восстанавливать несколько месяцев — при условии, что будет в доступе импортное оборудование. А чтобы имело смысл этим заниматься, опять же, нужно энергетическое перемирие.Вот Россия и реагирует без энтузиазма. В официальном пресс-релизе Кремля сказано лишь об абстрактной готовности поставлять топливо на мировые рынки, а министр энергетики Новак заявил, что ограничения на экспорт дизеля снимут раньше, чем планировалось (в конце октября — из-за окончания сезонных аграрных работ). Выходные прошли, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков еще сообщает, что Кремлю "пока нечего сказать по теме энергетического перемирия, контакты продолжаются". Ладно, Трампу нужна предвыборная сказка для избирателей — он ее получил. Но как его действия приближают окончание конфликта в приемлемом для России формате? Снятие санкций на нефтепродукты не зальет Россию деньгами, но формально может считаться выполнением требований по энергетическому перемирию. Только зачем России отказываться от ударов по украинским электростанциям, если санкции уже сняты без всяких условий? С другой стороны, на Украину Трамп все еще давит только на словах, а это уже никого не пугает. Если в 2024 году, потеряв американские военные поставки на полгода, Украина смогла провернуть курскую операцию, то сейчас, когда все финансирование идет из Европы, а жизненно важных для Киева ракет для Patriot у США нет физически, какие рычаги остались у Трампа? Разве что разведданные, но и здесь прозвучала лишь "скрытая угроза".В итоге Уиткофф и Кушнер откладывают запланированную поездку в Москву. И не станет ли Трамп, который принципиально не хочет разбираться ни в первопричинах конфликта, ни в нюансах энергетической войны, через месяц обвинять в срыве мирного процесса не Зеленского, а Путина? * Внесен в перечень террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20261012/zelenskiy-riskuet-okonchatelno-porvat-s-trampom-i-ostavit-ukrainu-bez-oruzhiya--bloomberg-1083753059.html

https://ukraina.ru/20261011/zelenskiy-plyunul-v-litso-trampu--na-etom-na-ukrainskoy-istorii-mozhno-stavit-tochku-1083735787.html

https://ukraina.ru/20261012/byt-li-energeticheskomu-peremiriyu-stalo-izvestno-zachem-ono-nuzhno-ssha-1083753682.html

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россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, стив уиткофф, нпз, вооруженные силы украины, офис президента, энергетический кризис, перемирие, эксклюзив