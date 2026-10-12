https://ukraina.ru/20261012/epidemiologicheskaya-katastrofa-v-kieve-za-tri-dnya-nazvano-uslovie-1083765263.html

Эпидемиологическая катастрофа в Киеве за три дня. Названо условие

Эпидемиологическая катастрофа в Киеве за три дня. Названо условие - 12.10.2026 Украина.ру

Эпидемиологическая катастрофа в Киеве за три дня. Названо условие

В Киеве всерьез обсуждают, что в городе может начаться эпидемиологическая катастрофа — если остановится канализация. Об этом 12 октября в интервью "Экономической правде" заявил заместитель генерального директора "Киевводоканала" Сергей Горкуценко

2026-10-12T17:23

2026-10-12T17:23

2026-10-12T17:23

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киев

украина

киевская область

вода

удары

электроснабжение

электроэнергия

электричество

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По его словам, без электричества воды в кранах не будет, но канализация продолжит работу — и это главное. "Мы же не только подаем воду, мы ее отводим. Расставим приоритеты: что важнее — вода или канализация? Не будет воды — воду принесёте в баклажке, приедет водовозка, будет стоять ёмкость. Не будет канализации — через три дня будет эпидемиологическая катастрофа, потому что никто не бросит пользоваться канализацией. Поэтому в приоритете — сделать всё, чтобы отводить стоки", — сказал Горкуценко.Если водоснабжение не удастся восстановить при длительных блэкаутах зимой, питьевую воду будут подвозить водовозами. На верхних этажах вода может исчезнуть первой из-за падения давления в системе, а вот нижние этажи пострадают от канализации.В субботу, 10 октября, в Киеве снова возникли масштабные перебои с электроэнергией в результате российских ударов. Из-за исчезновения напряжения от внешних питательных центров временно приостановили движение поездов в метро и работу эскалаторов. В нескольких областях Украины, а также в Киеве, ввели графики почасовых отключений. Графики работают и в Киевской области. При морозе около -10°C существует риск замерзания труб внутри домов. А вслед за графиками подачи электричества на Украине могут ввести аналогичные для воды. Об этом местным СМИ заявил директор ассоциации "Укрводоканалэкология" Александр Шкинь. По его словам, в большинстве городов воду будут давать периодически: раз в сутки на несколько часов. Жители верхних этажей могут вообще остаться без воды — энергии не хватит, чтобы поднять её наверх.Киевские школы могут перейти на дистанционное обучение из-за отсутствия воды. Очный формат будет возможен только при соблюдении санитарных требований. Решение каждое учебное заведение будет принимать индивидуально. При наличии технических возможностей заведения будут использовать генераторы и зарядные станции. Если освещения недостаточно для письменных заданий, уроки будут устными. Если школа не сможет обеспечить надлежащие условия для пребывания детей, учеников переведут на дистанционное обучение до восстановления. Самым уязвимым местом Киева этой зимой остается зона ТЭЦ-5, заявил отправленный в сентябре в отставку глава Госагентства восстановления Сергей Сухомлин. По его словам, если ТЭЦ-5 выйдет из строя, на значительной части территории может повториться прошлогодняя ситуация с отоплением. "Пока что остается надеяться на теплую зиму и неточность российских ударов", — говорит Сухомлин. Другим уязвимым местом Киева он также назвал канализацию. Тем временем в украинских соцсетях к этой ситуации пытаются относиться с юмором. Так, пользователи пишут, что "в Киеве из-под крана идёт что угодно, кроме воды". Украинцы иронизируют, что набирают в бутылки "колу". Также о ситуации в украинской столице: "Остается надеяться на чудо": Киев рискует остаться без тепла, воды и работающей канализации.

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новости, киев, украина, киевская область, вода, удары, электроснабжение, электроэнергия, электричество