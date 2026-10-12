https://ukraina.ru/20261012/tramp-prodal-zelenskogo-za-dizel-zapadnye-smi-o-sdelke-mezhdu-moskvoy-i-vashingtonom--1083759572.html

Трамп продал Зеленского за дизель: западные СМИ о сделке между Москвой и Вашингтоном

Трамп продал Зеленского за дизель: западные СМИ о сделке между Москвой и Вашингтоном - 12.10.2026 Украина.ру

Трамп продал Зеленского за дизель: западные СМИ о сделке между Москвой и Вашингтоном

Дизельная сделка с Дональдом Трампом для Владимира Путина стала тактической победой. Украинские удары по российским НПЗ теперь будут восприниматься как нападки на дипломатические усилия самого президента США, пишут западные СМИ

2026-10-12T17:55

2026-10-12T17:55

2026-10-12T17:55

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украина

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Во время телефонного разговора 9 октября двое лидеров договорились о поставках российского дизельного топлива на мировой и американский рынки. Разрешение на сделки будет действовать до 7 апреля 2027 года. По словам Трампа, после этого соглашения цены на дизель на американском и мировом рынках начнут "быстро и рекордно снижаться".Владимир Зеленский раскритиковал Трампа, назвав его указание снять санкции "слабым решением" американского президента, которое принесет много прибыли российской стороне. Другие высокопоставленные украинские чиновники заявили, что ВСУ продолжат наносить удары по российским НПЗ.Позже Трамп заявил, что Украине пора избрать нового президента. Он сказал, что Зеленский хочет создать проблемы для всего мира, хотя давно уже мог урегулировать конфликт с Москвой.Дизеля мало, дипломатической пользы более чем достаточноС самого начала было ясно, что сделка сулит победу Путину, обеспечив ему легкий триумф в противостоянии с Украиной, пишет британский UnHerd. По мнению авторов издания, договоренность о временном смягчении санкций против российской нефти прежде всего укрепляет переговорные позиции России и ослабляет нажим на ее экономику.Сам Трамп когда-то заявил странам НАТО, что закупки российской нефти существенно ослабляют их позиции и возможность диктовать условия, напоминают они.При этом британская газета подчеркивает, что сама сделка едва ли существенно повлияет на рынок дизеля с учетом ее "весьма скромных объемов". По данным издания, российская сторона обещала отменить июльский запрет на экспорт дизеля и разрешить немедленную отгрузку 300 тысяч тонн топлива, еще полумиллиона тонн — в ноябре, а затем дополнительно один миллион тонн. При этом одна лишь транспортная отрасль США потребляет немногим менее трех миллионов баррелей дизтоплива в сутки — то есть около 400 тысяч тонн, отмечается в статье.Несмотря на это, сделка для Путина очень важна, утверждают британские журналисты. По их словам, российская сторона заинтересована в том, чтобы подорвать отношения между США и Украиной и остановить удары Киева по российским экономическим объектам. Трамп пытается заставить Украину отказаться от подобных атак, неоднократно предлагая Москве "энергетическое перемирие", пишут авторы публикации."Таким образом, сделка уже принесла Путину тактическую победу: теперь он сможет подать украинские удары — а, напомним, именно они повлекли за собой запрет на экспорт дизеля — как нападки на дипломатические усилия самого Трампа", - отмечает издание.Кроме того, соглашение наверняка осложнит Киеву задачу добиться от Вашингтона дополнительных поставок средств ПВО, допускают его авторы, уточняя, что речь идет в том числе о разрешении на производство на Украине ракетных комплексов Patriot."Формально сделка касается лишь поставок нефти, однако она не только уже подорвала отношения Зеленского с Трампом — быть может, даже непоправимо — но и способна изменить в пользу Кремля расстановку сил в воздушном противостоянии, на ключевом театре военных действий", - резюмирует британский UnHerd.Державы договорятсяДень заключения сделки между Трампом и Путиным о ввозе российского дизельного топлива в США стал "настоящим кошмаром для завзятых сторонников Украины и русофобов", пишет Myśl Polska.Но для всех остальных это знак, что "державы договорятся на экономическом уровне", отмечает издание. Первый серьезный сигнал, который на это указывал, было сообщение, что российский союзник Белоруссия отправила в США первую партию удобрений, говорится в статье.По данным агентства Argus, 15 сентября в порту Санкт-Петербурга белорусская компания загрузила 30 тысяч тонн гранулированного хлорида калия на судно, которое ходит под флагом Маршалловых островов, напоминает газета."И это наверняка только начало выгодного для обеих сторон бизнеса", - допускают польские авторы.Тем временем Зеленский "в патетических словах" раскритиковал соглашение Трампа и Путина, отмечая, что эта сделка несправедлива и выглядит как подарок на день рождения Путину (президент Путин отмечает день рождения 7 октября - Ред.)."Владимир Зеленский изображает оскорбленную невинность. На самом деле он прекрасно понимает, что такое национальный эгоизм и что такое интересы. Его святое возмущение — это спектакль для недалекой публики на Украине и в союзных государствах. И это только начало…", - резюмирует польское издание.Die Welt: Трамп эмоционален и импульсивенКонфликт Трампа и Зеленского вновь обострился. Это может лишить Украину дальнейшей американской помощи – под угрозой могут оказаться поставки Patriot, спутниковая связь и разведданные, пишет немецкий Die Welt."Украинцы знают, что Трамп эмоционален и импульсивен. Между ним и Зеленским уже неоднократно возникали споры. Вспомним скандал в Белом доме в феврале 2025 года, когда они поссорились из-за разногласий по поводу дальнейшего хода конфликта: нужно ли вести переговоры с Россией и на каких условиях", - напоминает издание.Однако после серьезного конфликта, который тогда произошел, отношения между Трампом и Зеленским вновь улучшились, отмечает газета. Теперь возник новый спор, который беспокоит украинцев: никто не знает, чего ожидать дальше, говорится в статье.По мнению немецких журналистов, здесь несколько причин для обеспокоенности. Первая касается поставок американского оружия Украине, в первую очередь противовоздушных комплексов Patriot. Это единственная в мире система ПВО, которая способна с относительной надежностью перехватывать российские баллистические ракеты малой дальности и в этом вопросе Киев полностью зависит от Вашингтона, отмечают они.Второй важный вопрос – что будет со Starlink, спутниковым интернетом Илона Маска, пишет издание. Как отмечается в статье, он необходим украинским военным для обмена информацией на фронте и управления беспилотниками."Огромное значение имеют и американские спутниковые данные, а также разведывательная информация, которую предоставляют США. Все это жизненно важно для Украины", - подчеркивается в газете.Поэтому сейчас в Киеве внимательно следят за тем, какие шаги предпримет Трамп и пытаются заручиться поддержкой западноевропейских партнеров, утверждает Die Welt.Козел отпущения уже готовЗаключив дизельную сделку с Москвой, Трамп решил пожертвовать Украиной ради скромной выгоды, пишет британский The Spectator. По словам авторов издания, в преддверии промежуточных выборов внутренняя политика волнует Трампа гораздо больше, чем поддержка Украины.Поэтому он нашел "крайнего", если к ноябрю договоренность с Путиным так и не приведет к снижению цен на дизельное топливо, утверждает издание."Если к ноябрю дизель не подешевеет, у Трампа уже готов удобный козел отпущения — Зеленский с его ударами по российским НПЗ", - пишут британские журналисты.По их словам, искомые объемы российского дизеля слишком малы, чтобы существенно повлиять на мировые цены. Чтобы обеспечить американский рынок этим видом топлива, Трамп мог бы просто нарастить импорт из богатой нефтью Канады всего на 4%, и это компенсировало бы весь дополнительный объем российских поставок, утверждает издание."США сами остаются одним из крупнейших мировых экспортеров дизеля и других нефтепродуктов и не испытывают никакого дефицита. Наоборот, суточный экспорт дизеля из США составляет от 1,5 до 1,9 миллиона баррелей. Цены на американских заправках выросли потому, что производителям выгоднее гнать топливо в Европу, где оно дороже, чем продавать на менее прибыльном внутреннем рынке", - считают авторы статьи.Они полагают, что ни одна из партий российского дизеля в Америку не попадет из-за принятого в 2022 году закона о прекращении импорта российской нефти. "На практике снятие санкционных ограничении просто позволит американским компаниям свободно закупать российское топливо и перепродавать его в Роттердаме с солидной наценкой", - отмечает The Spectator.При этом нельзя исключить, что Трамп откажется от сделки под натиском союзников по НАТО, точно также, как ранее уже отказался от планов запретить экспорт американского дизеля, что создало бы серьезные проблемы снабжению Европы, допускает издание. Однако для Европы проще смириться с увеличением поставок российского дизеля на мировой рынок, чем рисковать экономической катастрофой из-за американского эмбарго, подчеркивается в статье."В результате Путин одержал важную дипломатическую и экономическую победу. И вновь европейские заявления о готовности поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" разбились о суровую реальность мирового энергетического рынка", - резюмирует британская газета.

https://ukraina.ru/20261011/zelenskiy-plyunul-v-litso-trampu--na-etom-na-ukrainskoy-istorii-mozhno-stavit-tochku-1083735787.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нпз, вооруженные силы украины