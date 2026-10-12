https://ukraina.ru/20261012/prodolzhit-li-rossiya-bit-po-mostam-v-kieve-i-chto-budet-s-zelenskim-posle-chrnoy-metki---anpilogov-1083762744.html

Продолжит ли Россия бить по мостам в Киеве и что будет с Зеленским после "чёрной метки" - Анпилогов

Продолжит ли Россия бить по мостам в Киеве и что будет с Зеленским после "чёрной метки" - Анпилогов - 12.10.2026 Украина.ру

Продолжит ли Россия бить по мостам в Киеве и что будет с Зеленским после "чёрной метки" - Анпилогов

В новом выпуске проекта Украина.ру "Полевой планшет" военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов при... Украина.ру, 12.10.2026

2026-10-12T16:17

2026-10-12T16:17

2026-10-12T16:17

видео

киев

россия

сша

владимир зеленский

алексей анпилогов

украина.ру

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В новом выпуске проекта Украина.ру "Полевой планшет" военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов при помощи интерактивной карты подробно проанализировал оперативную обстановку на ЛБС за минувшую неделю, а также оценил "дизельную сделку" между Россией и США и её возможные последствия для Украины и не только: 01:05 – Ситуация на ЛБС: какие изменения произошли за минувшую неделю?14:50 – Какой населённый пункт сейчас является ключевым для России в Донбассе;19:30 – "Дизельная сделка" между Россией и США и её последствия для Зеленского;27:33 – Что дают российские удары по энергетике Украины? 31:56 - Продолжит ли Россия наносить удары по мостам в Киеве и как вывести из строя мосты в Запорожье?40:05 - "Чёрная метка" для Зеленского: к чему пора готовиться главе киевского режима?* В материале использована интерактивная карта, предоставленная ресурсом LostArmour.

киев

россия

сша

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видео, киев, россия, сша, владимир зеленский, алексей анпилогов, украина.ру, видео