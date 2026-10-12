Продолжит ли Россия бить по мостам в Киеве и что будет с Зеленским после "чёрной метки" - Анпилогов - 12.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261012/prodolzhit-li-rossiya-bit-po-mostam-v-kieve-i-chto-budet-s-zelenskim-posle-chrnoy-metki---anpilogov-1083762744.html
Продолжит ли Россия бить по мостам в Киеве и что будет с Зеленским после "чёрной метки" - Анпилогов
Продолжит ли Россия бить по мостам в Киеве и что будет с Зеленским после "чёрной метки" - Анпилогов - 12.10.2026 Украина.ру
Продолжит ли Россия бить по мостам в Киеве и что будет с Зеленским после "чёрной метки" - Анпилогов
В новом выпуске проекта Украина.ру "Полевой планшет" военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов при... Украина.ру, 12.10.2026
2026-10-12T16:17
2026-10-12T16:17
видео
киев
россия
сша
владимир зеленский
алексей анпилогов
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/0c/1083763166_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2d4a0a6c1de0780b19404b5facaed92e.png
В новом выпуске проекта Украина.ру "Полевой планшет" военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов при помощи интерактивной карты подробно проанализировал оперативную обстановку на ЛБС за минувшую неделю, а также оценил "дизельную сделку" между Россией и США и её возможные последствия для Украины и не только: 01:05 – Ситуация на ЛБС: какие изменения произошли за минувшую неделю?14:50 – Какой населённый пункт сейчас является ключевым для России в Донбассе;19:30 – "Дизельная сделка" между Россией и США и её последствия для Зеленского;27:33 – Что дают российские удары по энергетике Украины? 31:56 - Продолжит ли Россия наносить удары по мостам в Киеве и как вывести из строя мосты в Запорожье?40:05 - "Чёрная метка" для Зеленского: к чему пора готовиться главе киевского режима?* В материале использована интерактивная карта, предоставленная ресурсом LostArmour.
киев
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/0c/1083763166_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0930692e29715de5009837cb42fc816c.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, киев, россия, сша, владимир зеленский, алексей анпилогов, украина.ру, видео
Видео, Киев, Россия, США, Владимир Зеленский, Алексей Анпилогов, Украина.ру

Продолжит ли Россия бить по мостам в Киеве и что будет с Зеленским после "чёрной метки" - Анпилогов

16:17 12.10.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
В новом выпуске проекта Украина.ру "Полевой планшет" военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов при помощи интерактивной карты подробно проанализировал оперативную обстановку на ЛБС за минувшую неделю, а также оценил "дизельную сделку" между Россией и США и её возможные последствия для Украины и не только:

01:05 – Ситуация на ЛБС: какие изменения произошли за минувшую неделю?
14:50 – Какой населённый пункт сейчас является ключевым для России в Донбассе;
19:30 – "Дизельная сделка" между Россией и США и её последствия для Зеленского;
27:33 – Что дают российские удары по энергетике Украины?
31:56 - Продолжит ли Россия наносить удары по мостам в Киеве и как вывести из строя мосты в Запорожье?
40:05 - "Чёрная метка" для Зеленского: к чему пора готовиться главе киевского режима?

* В материале использована интерактивная карта, предоставленная ресурсом LostArmour.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоКиевРоссияСШАВладимир ЗеленскийАлексей АнпилоговУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:39Не хочет разбираться в нюансах: резкость Трампа только отдаляет мир
16:17Продолжит ли Россия бить по мостам в Киеве и что будет с Зеленским после "чёрной метки" - Анпилогов
16:11Bloomberg: Трамп поставил Зеленского перед фактом, объявив об "энергетическом перемирии"
16:10Зеленский – главный враг Украины и ее народа. К чему приведет ультиматум Трампа
16:06"Трамп не оставит нас без оружия": в Раде пытаются себя успокоить
16:00Благими намерениями. Реформы Кучмы и становление украинского олигархата
15:47Зеленского – на вынос: как будут менять президента на Украине
15:39Киевские школы могут перейти на дистанционное обучение из-за отсутствия воды
15:38Учёные Донбасса в большой России, работа центра субсидий в ХО. 12 октября 2026 года, утренний эфир 111:11
15:31Зеленский предложил Трампу сделку по дизелю с Украиной вместо России
15:21FT: США угрожают Украине заблокировать поставки оружия
15:13Русский не в счёт: Верховная Рада расширяет права европейских языков
14:50"Добить лютой зимой": Бавырин спрогнозировал, как Россия закроет вопрос с Киевом
14:41"Передышку Зеленский не заслужил": Лавров поставил точку в вопросе перемирия
14:18Зеленский пугает мир голодом: Киев требует деэскалации, ссылаясь на Африку и Азию
13:57Прикрываясь "гибридными атаками" России: в НАТО призвали Европу наращивать поддержку Киева
13:5422-й пакет санкций ЕС: под ограничения попали почти 1,6 тыс. лиц и компаний
13:25Мобилизационная удавка: Киев сокращает брони даже для оборонных предприятий
13:14Трамп заявил о согласии России и Украины, Кремль молчит: что известно об "энергетическом перемирии"
13:11Вода по расписанию: на Украине предупредили о новых ограничениях
Лента новостейМолния