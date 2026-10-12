Зеленский углядел еще один плюс в атаках на Яндекс - 12.10.2026 Украина.ру
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Зеленский углядел еще один плюс в атаках на Яндекс
Зеленский углядел еще один плюс в атаках на Яндекс - 12.10.2026 Украина.ру
Зеленский углядел еще один плюс в атаках на Яндекс
Владимир Зеленский, выступая на Варшавской конференции по безопасности, заявил, что удары по дата-центрам "Яндекса" якобы привели к падению количества российских пользователей в украинском и западном сегменте Интернета. Об этом 12 октября сообщает корреспондент "ПолитНавигатора"
2026-10-12T17:28
2026-10-12T17:28
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По словам главы киевского режима, атаки на российские объекты привели к падению числа пользователей в украинском и западном сегментах Интернета, что, по его мнению, снизило количество "ботов" и "ненависти" на платформах.При этом никаких результатов исследований, которые подтвердили бы его слова, кокаинист не привел. Вместо этого он продолжил разглагольствовать о том, что Европа якобы "не является источником проблем", и призвал американцев "видеть правду".Простыми словами, Зеленский заявил, что теперь украинской пропаганде легче проникать в общество. Что самое интересное, в качестве доказательства влияния ударов по "Яндексу" на ботов в сети распространяют скриншот с данными Cloudflare, из которого следует, как утверждается, что "активность российских ботов упала почти до нуля". Однако эти данные касаются лишь автоматизированных запросов к различным веб-сайтам, а не активности ботов в соцсетях. То есть эта инфографика подтверждает сбои в работе десятков сервисов из-за ударов по дата-центрам "Яндекса". Но активность ботов, как свидетельствует другой сервис, остается на прежнем уровне.Атака беспилотников на дата-центр "Яндекса" во Владимире повредила инфраструктуру компании, работа объекта была полностью остановлена. Часть сервисов "Яндекса" после атаки оказалась недоступна для пользователей. Вечером в воскресенье компания сообщила, что сервисы "Яндекса" постепенно возвращаются к работе после сбоя. До этого, в ночь на 8 октября, после атаки беспилотников произошел пожар в дата-центре в Сасово Рязанской области. Работу объекта полностью остановили. Компания предупредила, что часть сервисов может быть недоступна. 9 октября беспилотники повредили дата-центр "Яндекса" в Калуге. Несколько модулей полностью вышли из строя. Подробности в публикации "Железное сердце" Яндекса дало сбой: последствия вражеской атаки на дата-центры во Владимире.
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новости, владимир, европа, сасово, владимир зеленский, яндекс, украина
Новости, Владимир, Европа, Сасово, Владимир Зеленский, Яндекс, Украина

Зеленский углядел еще один плюс в атаках на Яндекс

17:28 12.10.2026
 
© REUTERS / Todd Korol
- РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© REUTERS / Todd Korol
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Владимир Зеленский, выступая на Варшавской конференции по безопасности, заявил, что удары по дата-центрам "Яндекса" якобы привели к падению количества российских пользователей в украинском и западном сегменте Интернета. Об этом 12 октября сообщает корреспондент "ПолитНавигатора"
По словам главы киевского режима, атаки на российские объекты привели к падению числа пользователей в украинском и западном сегментах Интернета, что, по его мнению, снизило количество "ботов" и "ненависти" на платформах.
При этом никаких результатов исследований, которые подтвердили бы его слова, кокаинист не привел. Вместо этого он продолжил разглагольствовать о том, что Европа якобы "не является источником проблем", и призвал американцев "видеть правду".
Простыми словами, Зеленский заявил, что теперь украинской пропаганде легче проникать в общество.
Что самое интересное, в качестве доказательства влияния ударов по "Яндексу" на ботов в сети распространяют скриншот с данными Cloudflare, из которого следует, как утверждается, что "активность российских ботов упала почти до нуля".

Однако эти данные касаются лишь автоматизированных запросов к различным веб-сайтам, а не активности ботов в соцсетях. То есть эта инфографика подтверждает сбои в работе десятков сервисов из-за ударов по дата-центрам "Яндекса". Но активность ботов, как свидетельствует другой сервис, остается на прежнем уровне.
Атака беспилотников на дата-центр "Яндекса" во Владимире повредила инфраструктуру компании, работа объекта была полностью остановлена. Часть сервисов "Яндекса" после атаки оказалась недоступна для пользователей. Вечером в воскресенье компания сообщила, что сервисы "Яндекса" постепенно возвращаются к работе после сбоя.
"Инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуется больше всего людей, и продолжают работу, чтобы все сервисы как можно скорее стали доступны в полном объеме во всех регионах", — заявили в пресс-службе компании.
До этого, в ночь на 8 октября, после атаки беспилотников произошел пожар в дата-центре в Сасово Рязанской области. Работу объекта полностью остановили. Компания предупредила, что часть сервисов может быть недоступна. 9 октября беспилотники повредили дата-центр "Яндекса" в Калуге. Несколько модулей полностью вышли из строя.
Подробности в публикации "Железное сердце" Яндекса дало сбой: последствия вражеской атаки на дата-центры во Владимире.
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