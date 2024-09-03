https://ukraina.ru/20240903/1057212758.html

"А потом я тоже взлетел на мине": польский наемник написал исповедь, как стал нерукопожатным

"А потом я тоже взлетел на мине": польский наемник написал исповедь, как стал нерукопожатным - 03.09.2024 Украина.ру

"А потом я тоже взлетел на мине": польский наемник написал исповедь, как стал нерукопожатным

Польский наемник Марцин Вирвал написал книгу воспоминаний о том, как воевал за ВСУ и потерял ногу, но все равно планирует "снова бить россиян". Теперь автор "Пси на русских. Поляки воюют с Россией в Украине" жалуется, что стал нерукопожатным в своей стране

2024-09-03T15:52

2024-09-03T15:52

2024-09-03T15:52

россия

украина

львов

вооруженные силы украины

польша

иностранные наемники

мина

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В своей книге 24-летний Вирвал рассказал, что когда начался миграционный кризис на границе с Белоруссией, он служил в польской 34-й бронекавалерийской бригаде в Жагани, и его подразделение отправили туда.По словам Вирвала, после этого многие его сослуживцы ушли из армии, потому что поведение командиров было форменным издевательством над людьми. А позже командование и вовсе стало отбирать часть зарплаты.В итоге будущий наемник в числе многих других покинул армию, и какое-то время после увольнения стоял за барной стойкой в Польше, а потом уехал в Швецию на заработки. Однако гражданская работа, признался он, его не устраивала."Я всегда хотел поехать в Афганистан или Ирак, поэтому думал, что раз я уволился из армии, у меня может не быть другой возможности для войны, кроме Украины. Я поехал во Львов. В тот же день я встретил медика в военном магазине. Он дал мне контактный телефон. Я разговаривал с американкой, которая впоследствии стала моим командиром. Опытная девушка, отставной пилот ВВС США", - рассказал Вирвал.1 февраля 2023 года он приехал на Украину, а через одиннадцать дней уже был в части. По словам Вирвала, его определили в расположение недалеко от границы с Россией, и задачей его группы была разведка для последующей наводки минометов. В один из таких рейсов поляк и потерял ногу.Серьезные повреждения получила и рука: открытый перелом и большое количество разорванных тканей. Несмотря на это, польская группа приняла решение не пользоваться рацией, чтобы не привлекать внимание ВС РФ. Наемники поползли обратно до границы сами, но не осилили путь и отправили англичанина позвать медиков.У врачей не было необходимых препаратов, средств для транспортировки и полного понимания, что делать в такой ситуации. Их квалификацию Вирвал оценил крайне низкой.Позже поляк раскритиковал врачей из Семеновки, куда его перевезли. Медики, не разбираясь, предложили ампутировать сразу и ногу, и руку. Вирвал отказался, и позже в больнице Киева руку ему все же спасли. Но и на этом приключения не закончились."В тот день, когда я встретился с польскими медиками, во Львове мне делали замену дренажа в ноге, и врач повредил мой седалищный нерв. Боль была неописуемой. Они вообще не знали, что совершили ошибку. Они думали, что я просто испытываю боль после операции", - рассказал наемник.По возвращении на родину он столкнулся с непониманием соотечественников: старые друзья не хотели пожимать ему руку на улице.По последним данным Минобороны РФ, порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. И в СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении очередных "диких гусей".

https://ukraina.ru/20240903/1057200104.html

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россия, украина, львов, вооруженные силы украины, польша, иностранные наемники, мина