https://ukraina.ru/20261012/schitayut-dni-do-krakha-ischenko-rasskazal-kak-soyuzniki-tayno-slivayut-ukrainu-1083750979.html

"Считают дни до краха": Ищенко рассказал, как союзники тайно "сливают" Украину

"Считают дни до краха": Ищенко рассказал, как союзники тайно "сливают" Украину - 12.10.2026 Украина.ру

"Считают дни до краха": Ищенко рассказал, как союзники тайно "сливают" Украину

Западные союзники Киева уже считают дни до окончательного краха Украины, чтобы выдохнуть и начать переговоры с Москвой о компенсации своих потерь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-10-12T19:30

2026-10-12T19:30

2026-10-12T19:30

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По словам эксперта, последние семь лет Владимир Зеленский планомерно уничтожал собственный имидж.Все его мнимые достижения сводятся лишь к тому, что он не сбежал из столицы, однако это является прямой обязанностью любого верховного главнокомандующего во время ведения боевых действий.При этом реальные итоги его правления катастрофичны: уровень жизни населения упал, военное противостояние проиграно, а во внешней политике наступил полный провал.Ищенко подчеркнул, что кураторы Киева уже пытаются вести переговоры с Россией за спиной украинского руководства. Единственная причина, по которой соглашение до сих пор не достигнуто, заключается в слишком завышенных запросах со стороны европейских государств.Подробнее о проблемах Киева — в материале Стала известна реакция Зеленского на объявленное Трампом энергетическое перемирие на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, москва, ростислав ищенко, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру