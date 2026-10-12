https://ukraina.ru/20261012/schitayut-dni-do-krakha-ischenko-rasskazal-kak-soyuzniki-tayno-slivayut-ukrainu-1083750979.html
"Считают дни до краха": Ищенко рассказал, как союзники тайно "сливают" Украину
"Считают дни до краха": Ищенко рассказал, как союзники тайно "сливают" Украину - 12.10.2026 Украина.ру
"Считают дни до краха": Ищенко рассказал, как союзники тайно "сливают" Украину
Западные союзники Киева уже считают дни до окончательного краха Украины, чтобы выдохнуть и начать переговоры с Москвой о компенсации своих потерь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-10-12T19:30
2026-10-12T19:30
2026-10-12T19:30
новости
киев
украина
москва
ростислав ищенко
владимир зеленский
дональд трамп
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/07/07/1047876248_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6a09ca65b96a748fb3725a47dc13677c.jpg
По словам эксперта, последние семь лет Владимир Зеленский планомерно уничтожал собственный имидж.Все его мнимые достижения сводятся лишь к тому, что он не сбежал из столицы, однако это является прямой обязанностью любого верховного главнокомандующего во время ведения боевых действий.При этом реальные итоги его правления катастрофичны: уровень жизни населения упал, военное противостояние проиграно, а во внешней политике наступил полный провал.Ищенко подчеркнул, что кураторы Киева уже пытаются вести переговоры с Россией за спиной украинского руководства. Единственная причина, по которой соглашение до сих пор не достигнуто, заключается в слишком завышенных запросах со стороны европейских государств.Подробнее о проблемах Киева — в материале Стала известна реакция Зеленского на объявленное Трампом энергетическое перемирие на сайте Украина.ру.
киев
украина
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/07/07/1047876248_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_6fd4dce32085411dd0222c884d65c896.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, украина, москва, ростислав ищенко, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру
Новости, Киев, Украина, Москва, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру
"Считают дни до краха": Ищенко рассказал, как союзники тайно "сливают" Украину
Западные союзники Киева уже считают дни до окончательного краха Украины, чтобы выдохнуть и начать переговоры с Москвой о компенсации своих потерь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По словам эксперта, последние семь лет Владимир Зеленский планомерно уничтожал собственный имидж.
Все его мнимые достижения сводятся лишь к тому, что он не сбежал из столицы, однако это является прямой обязанностью любого верховного главнокомандующего во время ведения боевых действий.
При этом реальные итоги его правления катастрофичны: уровень жизни населения упал, военное противостояние проиграно, а во внешней политике наступил полный провал.
Ищенко подчеркнул, что кураторы Киева уже пытаются вести переговоры с Россией за спиной украинского руководства. Единственная причина, по которой соглашение до сих пор не достигнуто, заключается в слишком завышенных запросах со стороны европейских государств.