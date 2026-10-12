https://ukraina.ru/20261012/a-bylo-li-energeticheskoe-peremirie-skepsis-v-kremle-i-ugovory-zelenskogo-itogi-12-oktyabrya-1083764757.html

А было ли энергетическое перемирие? Скепсис в Кремле и уговоры Зеленского. Итоги 12 октября

А было ли энергетическое перемирие? Скепсис в Кремле и уговоры Зеленского. Итоги 12 октября - 12.10.2026 Украина.ру

А было ли энергетическое перемирие? Скепсис в Кремле и уговоры Зеленского. Итоги 12 октября

Президент США Дональд Трамп объявил об энергетическом перемирии между Россией и Украиной, но ни Москва, ни Киев об этом не слышали. В Кремле скептически отреагировали на заявление американского президента. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"

2026-10-12T18:00

2026-10-12T18:00

2026-10-12T18:00

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украина

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дональд трамп

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владимир зеленский

дмитрий песков

bloomberg

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11 октября президент США Дональд Трамп неожиданно объявил об энергетическом перемирии между Украиной и Россией. Однако ни в Москве, ни в Киеве ничего не слышали о планах американского лидера.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что стороны продолжают контакты по поводу возможного энергетического перемирия. При этом никаких соглашений достигнуто не было."Продолжаются контакты. По мере того как нам будет что сказать по этой теме, мы обязательно вас проинформируем", — сообщил Песков.В Кремле напомнили: Россия стремится к установлению долгосрочного мира. Временная передышка не интересна Владимиру Путину. Глава МИД РФ Сергей Лавров высказался еще жестче. По его словам, Зеленский хочет использовать любые инициативы, чтобы "всеми правдами и неправдами" продвигать заинтересованность в передышке."Цель одна и очень простая — выторговать время для того, чтобы получить передышку. Он сказал, что он и выборы даже готов президентские провести, если ему дадут два месяца собраться с силами. И за этот период Европа сможет его накачать новыми вооружениями для продолжения его террористической войны против российского народа. Я не думаю, что передышку он заслужил. Не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания", — отметил Лавров.Министр подчеркнул: последние месяцы в риторике Зеленского и "его западных хозяев" лозунг "прекращение огня" заменили на "нанесение России стратегического поражения". И теперь, когда Запад устал, Киев пытается выторговать паузу. Но Москва на это не поведется. Цели СВО остаются неизменными.Зеленский предложил Трампу покупать дизель у УкраиныВладимир Зеленский предпринял отчаянную попытку переломить ситуацию, предложив Дональду Трампу покупать дизельное топливо не у России, а у Украины. Об этом 12 октября он написал в соцсетях, обращаясь напрямую к американской стороне.По его словам, Киев способен влиять на работу российских нефтеперерабатывающих заводов и на движение судов с топливом, идущих в США. Зеленский недоумевает, почему Америка не рассматривает Украину как партнера по дизелю, и предлагает заключить соглашение именно с Киевом.Он подчеркивает: Украина решает, движутся ли эти суда и работают ли НПЗ. Взамен Киев якобы готов отказаться от ударов по объектам, связанным с производством и поставками дизтоплива, если получит гарантии безопасности своей энергосистемы.Однако на фоне этого демарша все громче звучат другие заявления. Министр финансов США Скотт Бессент прямо сказал: действующие антироссийские санкции не запрещают Штатам покупать российский дизель, и у администрации Трампа есть для этого все полномочия. В Киеве это вызвало возмущение. Издание Bloomberg пишет: Трамп поставил Зеленского перед фактом, объявив об "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной. По информации источников издания, после того как Трамп заключил сделку с Путиным по дизелю, украинские переговорщики досрочно прервали переговоры в Майами с представителями США.На встрече американские переговорщики во главе с Кушнером и Уиткоффом заявили украинским чиновникам: США — сильный партнер, поставляющий боеприпасы и разведданные, и поэтому Украине не следует предпринимать действий, вредящих американским потребителям, например наносить удары по НПЗ. Несколько источников восприняли это как косвенную угрозу прекратить передачу разведданных Киеву.Bloomberg отмечает: поскольку Украина продолжает атаковать нефтеперерабатывающие заводы, Зеленский все чаще рискует столкнуться с Трампом. Это представляет опасность для Киева, поскольку он по-прежнему полагается на закупки оружия в США и на обмен разведданными из Вашингтона.Ход СВО: сводка Минобороны РФ за 12 октябряГруппировка "Север" в Харьковской области сжимает кольцо окружения и расширяет внешнюю зону контроля. В кольце ведутся бои за Николаевку, Варваровку, Нефедовку и Черное. Потери ВСУ за сутки — свыше 55 военнослужащих, автомобиль и пять наземных робототехнических комплексов. Продолжаются бои за Приколотное, Котовку и Гогино. Всего в зоне "Севера" противник потерял свыше 295 военнослужащих, бронетранспортер, две бронемашины, восемь автомобилей и орудие."Запад" улучшил положение по переднему краю — потери ВСУ до 220 человек, две бронемашины, девять автомобилей, две станции РЭБ."Южная" группировка заняла более выгодные рубежи — минус 195 боевиков, бронемашина, 23 автомобиля, два артиллерийских орудия, станция РЭБ."Центр" освободил Лидино в ДНР. В Доброполье штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Морская пехота зачистила западные кварталы и территорию шахты "Добропольская". Сорвана попытка противника силами до взвода деблокировать окруженные подразделения. За сутки освобождено 216 зданий, в том числе четыре производственных сооружения, уничтожено до 35 военнослужащих. Всего в зоне "Центра" потери ВСУ — до 330 военнослужащих, четыре бронемашины, восемь автомобилей, орудие, две станции РЭБ и станция радиоэлектронной разведки."Восток" освободил Никольское в Запорожской области — потери ВСУ свыше 275 военнослужащих, бронемашина, 12 автомобилей. "Днепр" занял более выгодные рубежи — уничтожены более 40 военнослужащих, бронемашина, 19 автомобилей, две станции РЭБ.Ранее сообщалось, что в Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ пострадали 16 человек.

https://ukraina.ru/20261012/dobit-lyutoy-zimoy-bavyrin-sprognoziroval-kak-rossiya-zakroet-vopros-s-kievom-1083758913.html

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эксклюзив, россия, украина, киев, дональд трамп, вооруженные силы украины, нпз, владимир зеленский, дмитрий песков, bloomberg