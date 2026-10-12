Тайные мотивы стали явными: зачем Германия на самом деле вкладывает миллиарды в Украину - 12.10.2026 Украина.ру
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Тайные мотивы стали явными: зачем Германия на самом деле вкладывает миллиарды в Украину
Тайные мотивы стали явными: зачем Германия на самом деле вкладывает миллиарды в Украину - 12.10.2026 Украина.ру
Тайные мотивы стали явными: зачем Германия на самом деле вкладывает миллиарды в Украину
Западные союзники продолжают вливать в Украину десятки миллиардов долларов, но денег Киеву всё равно катастрофически не хватает. Причём теперь речь идет не только о перспективах следующего года, а о необходимости срочно закрывать дополнительные военные расходы в году нынешнем.
2026-10-12T17:21
2026-10-12T17:21
мнения
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киев
германия
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владимир зеленский
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Министр финансов Украины Сергей Марченко признал, что из дополнительных 27 миллиардов долларов потребностей на оборону около 7 миллиардов Киев рассчитывает найти за счёт внутренних резервов, ещё 12 миллиардов надеется получить при содействии Евросоюза, а вот источники покрытия оставшихся 8 миллиардов остаются под большим вопросом.И это при том, что на 2027 год совокупные финансовые потребности Украины, по ряду оценок, достигают уже 78 миллиардов долларов. А широко разрекламированный европейский кредит на 90 миллиардов евро рассчитан сразу на два года – и лишь его часть предназначена для покрытия бюджетного дефицита.Ситуацию для Зеленского дополнительно осложняет стремительно нарастающий конфликт с Дональдом Трампом, который не скрывает, что американские интересы и его собственные договорённости с Москвой вовсе не обязаны совпадать с пожеланиями Банковой.На фоне публичных разногласий по российским энергоносителям, санкциям и перспективам мирного урегулирования Киев рискует оказаться в положении, когда прежняя уверенность в безусловной американской поддержке уже не работает, а европейским союзникам приходится не только искать дополнительные деньги, но и компенсировать политические последствия ухудшения отношений Зеленского с Вашингтоном.И Европа пытается, причем делает это не всегда публично. Еще 4 октября в Киев приезжал канцлер Германии Фридрих Мерц, который всем своим видом демонстрировал: если американский президент больше не готов исполнять роль главного покровителя Зеленского, то Германия вполне способна претендовать на это место.Всё выглядит исключительно благородно, звучат заверения в неизменности поддержки Украины, обсуждаются вопросы безопасности, дальнейшего военного сотрудничества и перспективы европейской интеграции, а сам визит стал демонстрацией того, что Киев вовсе не остался без влиятельных друзей.Но за красивой дипломатической картинкой обнаруживается любопытная экономическая составляющая. Из Киева Мерц уезжает не только с очередными совместными заявлениями, но и с пакетом соглашений с участием немецких оборонных предприятий, совокупную стоимость которых стороны оценивают в сумму от 6,6 до 8,5 миллиарда евро.Если посмотреть на происходящее не глазами украинских пропагандистов, а через призму немецких бюджетных расходов и интересов германской промышленности, возникает вполне закономерный вопрос: а кто в действительности кого спасает в этой истории?Уже 8 октября, через четыре дня после визита Мерца в Киев, Кильский институт мировой экономики публикует исследование, которое позволяет иначе взглянуть на пресловутую германскую щедрость в отношении Украины. Выясняется, что из почти 100 миллиардов евро, которые правительство Германии записывает себе в актив как помощь Киеву, непосредственно к двусторонней поддержке Украины можно отнести лишь 41,7 миллиарда, тогда как остальные деньги либо уже потрачены внутри самой Германии, либо существуют в виде обязательств на будущие годы.Показательна и структура этих расходов. Из 43,3 миллиарда евро заявленной гражданской помощи 35,9 миллиарда фактически приходится на внутренние германские расходы, включая 27,45 миллиарда социальных выплат украинским беженцам, ещё 7,15 миллиарда – расходы земель и муниципалитетов, а 1,3 миллиарда – гарантии немецкому бизнесу.Непосредственно к поддержке Украины исследователи отнесли только 7,4 миллиарда, из которых миллиард представляет собой взнос через механизм МВФ, а ещё 100 миллионов вообще являются облегчением долговых обязательств, а не перечислением денег.Получается удобная арифметика: Берлин оплачивает содержание украинских беженцев на собственной территории, финансирует связанные с этим внутренние расходы, а затем предъявляет всё это миру как десятки миллиардов помощи Киеву.Но ещё интереснее ситуация с военной составляющей, где из заявленных 57,6 миллиарда евро 22 миллиарда приходятся на будущие обязательства, 11,6 миллиарда представляют собой ассигнования на 2026 год (еще не известно, в каком объеме они будут выполнены), фактическое исполнение которых публично не раскрывается, и только 22,7 миллиарда относятся к военной помощи за 2022–2025 годы.При этом даже последняя сумма не означает, что Украина получила вооружений именно на 22,7 миллиарда евро, поскольку в неё входят различные формы военной поддержки, закупки, обслуживание и оценочная стоимость передаваемой техники, а также обучение украинских военных. Подробную отчётность о поставках Берлин перестал публиковать ещё летом прошлого года.Получается, значительная часть военной помощи представляет собой заказы германским оружейным концернам, значит, деньги из немецкого бюджета превращаются в выручку немецких предприятий, загрузку их производственных мощностей, рабочие места и налоговые поступления внутри самой Германии.Логично предположить, что с учётом военных контрактов в германскую экономику направляется значительно больше средств, чем установленные институтом 35,9 миллиарда, а реальная оценка возможного объёма таких расходов может достигать 75 миллиардов евро. А самое любопытное, что теперь Берлин намерен расширять эту модель уже за счёт общеевропейских денег.В Берлине уже даже не пытаются скрывать коммерческую составляющую своей политики на украинском направлении. Еще в начале сентября глава германского МИД Иоганн Вадефуль публично возмутился тем, что Украина размещает слишком мало оборонных заказов на немецких предприятиях, и потребовал от Зеленского исправить ситуацию.В интервью, которое затем цитировало издание Der Spiegel, министр откровенно заявил, что Германия является крупнейшим сторонником Украины, а потому немецкая оборонная промышленность должна получать от этого соответствующую выгоду. Уже на следующий день правительство ФРГ подтвердило, что аналогичные требования Зеленскому неоднократно предъявлял лично Мерц, при этом германский МИД прямо связал увеличение заказов немецкому ВПК с использованием европейского кредита на 90 миллиардов евро.Буквально в те же дни на очередном заседании контактной группы "Рамштайн" министр обороны Германии Борис Писториус объявил о планируемой закупке Украиной нескольких тысяч ракет IRIS-T производства немецкой Diehl Defence, которые предполагается оплатить именно из этого европейского кредита. При ориентировочной стоимости одной ракеты около 400 тысяч евро даже заказ на две-три тысячи изделий означает от 0,8 до 1,2 миллиарда евро потенциальной выручки производителя, а ведь речь идёт только об одном виде вооружений.Сам кредит предусматривает 60 миллиардов евро на оборонные закупки, приоритет отдаётся европейским производителям, так что для германских оружейников открывается весьма привлекательная перспектива многолетних заказов за счёт общеевропейского финансирования.После всей этой сентябрьской подготовки Мерц 4 октября прибывает в Киев, откуда возвращается с пакетом из 14–15 соглашений, оцениваемых немецкой стороной в 6,6 миллиарда евро, а украинской – уже в 8,5 миллиарда. Среди участников фигурируют Diehl Defence, Hensoldt, Quantum Systems, Helsing и ARX Robotics, а Зеленский публично говорит о намерении обеспечить немецкую Diehl крупными заказами, используя средства европейского кредита.Складывается примечательная конструкция: Евросоюз привлекает десятки миллиардов евро, Украина получает вооружения и соответствующие долговые обязательства, а немецкая оборонная промышленность получает заказы, которые ещё недавно Берлин публично требовал от Киева.Да, нынешняя европейская элита – по большей части вполне осознанные русофобы, а затягивание войны Украины против России – их очевидная цель. Но еще одна цель – спасти "борьбой за Украину" свои экономики, теряющие конкурентоспособность на мировых рынках. А если попутно сгорят остатки Украины – что ж… Только бизнес, ничего личного.
https://ukraina.ru/20261008/kantsler-ukrainy-predal-nastoyaschuyu-rodinu-merts-predpochl-germanii-zelenskogo-1083683015.html
https://ukraina.ru/20260923/aleksandr-kamkin-germaniya-ukrainiziruet-svoyu-politiku-i-sdelala-pervyy-shag-k-prinyatiyu-rasovykh-1083361560.html
https://ukraina.ru/20261006/ni-tsenta-ukraine-vagenknekht-potrebovala-otstavki-mertsa-posle-ego-vizita-v-kiev-1083647890.html
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Михаил Павлив
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мнения, украина, киев, германия, фридрих мерц, дональд трамп, мид, ес, владимир зеленский, мвф
Мнения, Украина, Киев, Германия, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, МИД, ЕС, Владимир Зеленский, МВФ

Тайные мотивы стали явными: зачем Германия на самом деле вкладывает миллиарды в Украину

17:21 12.10.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
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Западные союзники продолжают вливать в Украину десятки миллиардов долларов, но денег Киеву всё равно катастрофически не хватает. Причём теперь речь идет не только о перспективах следующего года, а о необходимости срочно закрывать дополнительные военные расходы в году нынешнем.
Министр финансов Украины Сергей Марченко признал, что из дополнительных 27 миллиардов долларов потребностей на оборону около 7 миллиардов Киев рассчитывает найти за счёт внутренних резервов, ещё 12 миллиардов надеется получить при содействии Евросоюза, а вот источники покрытия оставшихся 8 миллиардов остаются под большим вопросом.
И это при том, что на 2027 год совокупные финансовые потребности Украины, по ряду оценок, достигают уже 78 миллиардов долларов. А широко разрекламированный европейский кредит на 90 миллиардов евро рассчитан сразу на два года – и лишь его часть предназначена для покрытия бюджетного дефицита.
Ситуацию для Зеленского дополнительно осложняет стремительно нарастающий конфликт с Дональдом Трампом, который не скрывает, что американские интересы и его собственные договорённости с Москвой вовсе не обязаны совпадать с пожеланиями Банковой.
На фоне публичных разногласий по российским энергоносителям, санкциям и перспективам мирного урегулирования Киев рискует оказаться в положении, когда прежняя уверенность в безусловной американской поддержке уже не работает, а европейским союзникам приходится не только искать дополнительные деньги, но и компенсировать политические последствия ухудшения отношений Зеленского с Вашингтоном.
И Европа пытается, причем делает это не всегда публично. Еще 4 октября в Киев приезжал канцлер Германии Фридрих Мерц, который всем своим видом демонстрировал: если американский президент больше не готов исполнять роль главного покровителя Зеленского, то Германия вполне способна претендовать на это место.
Всё выглядит исключительно благородно, звучат заверения в неизменности поддержки Украины, обсуждаются вопросы безопасности, дальнейшего военного сотрудничества и перспективы европейской интеграции, а сам визит стал демонстрацией того, что Киев вовсе не остался без влиятельных друзей.
Но за красивой дипломатической картинкой обнаруживается любопытная экономическая составляющая. Из Киева Мерц уезжает не только с очередными совместными заявлениями, но и с пакетом соглашений с участием немецких оборонных предприятий, совокупную стоимость которых стороны оценивают в сумму от 6,6 до 8,5 миллиарда евро.
- РИА Новости, 1920, 08.10.2026
8 октября, 13:11
"Канцлер Украины" предал настоящую родину: Мерц предпочёл Германии ЗеленскогоВ день национального праздника Германии, 3 октября, когда страна отмечала годовщину объединения ФРГ и ГДР, канцлер Фридрих Мерц предпочёл торжественным мероприятиям встречу с Владимиром Зеленским. В Бундестаге это назвали прямым предательством национальных интересов
Если посмотреть на происходящее не глазами украинских пропагандистов, а через призму немецких бюджетных расходов и интересов германской промышленности, возникает вполне закономерный вопрос: а кто в действительности кого спасает в этой истории?
Уже 8 октября, через четыре дня после визита Мерца в Киев, Кильский институт мировой экономики публикует исследование, которое позволяет иначе взглянуть на пресловутую германскую щедрость в отношении Украины. Выясняется, что из почти 100 миллиардов евро, которые правительство Германии записывает себе в актив как помощь Киеву, непосредственно к двусторонней поддержке Украины можно отнести лишь 41,7 миллиарда, тогда как остальные деньги либо уже потрачены внутри самой Германии, либо существуют в виде обязательств на будущие годы.
Показательна и структура этих расходов. Из 43,3 миллиарда евро заявленной гражданской помощи 35,9 миллиарда фактически приходится на внутренние германские расходы, включая 27,45 миллиарда социальных выплат украинским беженцам, ещё 7,15 миллиарда – расходы земель и муниципалитетов, а 1,3 миллиарда – гарантии немецкому бизнесу.
Непосредственно к поддержке Украины исследователи отнесли только 7,4 миллиарда, из которых миллиард представляет собой взнос через механизм МВФ, а ещё 100 миллионов вообще являются облегчением долговых обязательств, а не перечислением денег.
Получается удобная арифметика: Берлин оплачивает содержание украинских беженцев на собственной территории, финансирует связанные с этим внутренние расходы, а затем предъявляет всё это миру как десятки миллиардов помощи Киеву.
Но ещё интереснее ситуация с военной составляющей, где из заявленных 57,6 миллиарда евро 22 миллиарда приходятся на будущие обязательства, 11,6 миллиарда представляют собой ассигнования на 2026 год (еще не известно, в каком объеме они будут выполнены), фактическое исполнение которых публично не раскрывается, и только 22,7 миллиарда относятся к военной помощи за 2022–2025 годы.
При этом даже последняя сумма не означает, что Украина получила вооружений именно на 22,7 миллиарда евро, поскольку в неё входят различные формы военной поддержки, закупки, обслуживание и оценочная стоимость передаваемой техники, а также обучение украинских военных. Подробную отчётность о поставках Берлин перестал публиковать ещё летом прошлого года.
Александр Камкин интервью - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
23 сентября, 07:00
Александр Камкин: Германия украинизирует свою политику и сделала первый шаг к принятию расовых законовВ Германии происходит украинизация политики. Правительство Мерца вводит режим охоты на ведьм, везде идут поиски русских шпионов. Лица с российским гражданством или российского происхождения - это идеальная мишень, чтобы перенести гнев населения с внутренних проблем на пресловутых агентов.
Получается, значительная часть военной помощи представляет собой заказы германским оружейным концернам, значит, деньги из немецкого бюджета превращаются в выручку немецких предприятий, загрузку их производственных мощностей, рабочие места и налоговые поступления внутри самой Германии.
Логично предположить, что с учётом военных контрактов в германскую экономику направляется значительно больше средств, чем установленные институтом 35,9 миллиарда, а реальная оценка возможного объёма таких расходов может достигать 75 миллиардов евро. А самое любопытное, что теперь Берлин намерен расширять эту модель уже за счёт общеевропейских денег.
В Берлине уже даже не пытаются скрывать коммерческую составляющую своей политики на украинском направлении. Еще в начале сентября глава германского МИД Иоганн Вадефуль публично возмутился тем, что Украина размещает слишком мало оборонных заказов на немецких предприятиях, и потребовал от Зеленского исправить ситуацию.
В интервью, которое затем цитировало издание Der Spiegel, министр откровенно заявил, что Германия является крупнейшим сторонником Украины, а потому немецкая оборонная промышленность должна получать от этого соответствующую выгоду. Уже на следующий день правительство ФРГ подтвердило, что аналогичные требования Зеленскому неоднократно предъявлял лично Мерц, при этом германский МИД прямо связал увеличение заказов немецкому ВПК с использованием европейского кредита на 90 миллиардов евро.
Буквально в те же дни на очередном заседании контактной группы "Рамштайн" министр обороны Германии Борис Писториус объявил о планируемой закупке Украиной нескольких тысяч ракет IRIS-T производства немецкой Diehl Defence, которые предполагается оплатить именно из этого европейского кредита. При ориентировочной стоимости одной ракеты около 400 тысяч евро даже заказ на две-три тысячи изделий означает от 0,8 до 1,2 миллиарда евро потенциальной выручки производителя, а ведь речь идёт только об одном виде вооружений.
Сам кредит предусматривает 60 миллиардов евро на оборонные закупки, приоритет отдаётся европейским производителям, так что для германских оружейников открывается весьма привлекательная перспектива многолетних заказов за счёт общеевропейского финансирования.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
6 октября, 17:16
"Ни цента Украине!": Вагенкнехт потребовала отставки Мерца после его визита в КиевДепутат Бундестага, основатель партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт резко раскритиковала канцлера Германии Фридриха Мерца за его визит в Киев и новые обещания финансовой помощи Украине. Свое заявление политик опубликовала в соцсети X
После всей этой сентябрьской подготовки Мерц 4 октября прибывает в Киев, откуда возвращается с пакетом из 14–15 соглашений, оцениваемых немецкой стороной в 6,6 миллиарда евро, а украинской – уже в 8,5 миллиарда. Среди участников фигурируют Diehl Defence, Hensoldt, Quantum Systems, Helsing и ARX Robotics, а Зеленский публично говорит о намерении обеспечить немецкую Diehl крупными заказами, используя средства европейского кредита.
Складывается примечательная конструкция: Евросоюз привлекает десятки миллиардов евро, Украина получает вооружения и соответствующие долговые обязательства, а немецкая оборонная промышленность получает заказы, которые ещё недавно Берлин публично требовал от Киева.
Да, нынешняя европейская элита – по большей части вполне осознанные русофобы, а затягивание войны Украины против России – их очевидная цель. Но еще одна цель – спасти "борьбой за Украину" свои экономики, теряющие конкурентоспособность на мировых рынках. А если попутно сгорят остатки Украины – что ж… Только бизнес, ничего личного.
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