https://ukraina.ru/20240908/1057228178.html
ВСУ отступают на Покровском направлении, а в Курской области задержатся на пару недель – эксперт
ВСУ отступают на Покровском направлении, а в Курской области задержатся на пару недель – эксперт - 08.09.2024 Украина.ру
ВСУ отступают на Покровском направлении, а в Курской области задержатся на пару недель – эксперт
Курская область вскоре будет освобождена от украинских оккупантов. Такую уверенность в интервью Украина.ру высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
2024-09-08T07:15
2024-09-08T07:15
2024-09-08T07:15
новости
курская область
россия
роттердам
алексей подберезкин
вооруженные силы украины
генштаб
всу
потери всу
кто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/03/1057215558_0:617:1201:1292_1920x0_80_0_0_c09fc8d39ba4f9556807e05ec51dfd3b.png
Отвечая на вопрос о возможном контрударе ВСУ на Покровском направлении по растянутым тылам российской армии, о чём заявил ряд блогеров и других наблюдателей, эксперт заметил, что проблема относится к компетенции российского Генштаба."Делать такие оценки задача оперативного управления Генштаба, - сказал Подберёзкин. - На мой взгляд, ВСУ сейчас оставляют эти территории, потому что у них нет сил и резервов для их защиты. Катастрофы не будет, если они сдадут Покровск. Большой потерей на Левобережье для них будет Краматорск и Славянск. Это ключевые города. Все остальное не критично, я бы не стал преувеличивать значение других городов".Подберёзкин уверен, что плацдарм ВСУ в Курской области, о котором с августа много говорили украинские и российские наблюдатели, вскоре будет ликвидирован. При этом эксперт не согласился с используемым термином."Это был бы плацдарм, если бы туда ввели ударную армию, как минимум три-четыре танковые и механизированные дивизии. А они действуют по лесам разрозненными группами. Думаю, за две недели их всех выловят", - сказал Подберёзкин.Полный текст интервью Алексей Подберезкин о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара читайте на сайте Украина.руПодробнее об изменениях в ядерной доктрине России в публикации Взять Европу на прицел. Какие изменения могут ждать ядерную доктрину России
курская область
россия
роттердам
славянск
краматорск
покровск/красноармейск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/03/1057215558_0:504:1201:1404_1920x0_80_0_0_f5bb2c1987ccd5c0da54f9d03b37998b.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, россия, роттердам, алексей подберезкин, вооруженные силы украины, генштаб, всу, потери всу, кто, сво, славянск, краматорск, покровск/красноармейск, украина.ру
Новости, Курская область, Россия, Роттердам, Алексей Подберезкин, Вооруженные силы Украины, Генштаб, ВСУ, потери ВСУ, КТО, СВО, Славянск, Краматорск, Покровск/Красноармейск, Украина.ру
ВСУ отступают на Покровском направлении, а в Курской области задержатся на пару недель – эксперт
Курская область вскоре будет освобождена от украинских оккупантов. Такую уверенность в интервью Украина.ру высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин