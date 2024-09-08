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ВСУ отступают на Покровском направлении, а в Курской области задержатся на пару недель – эксперт

ВСУ отступают на Покровском направлении, а в Курской области задержатся на пару недель – эксперт - 08.09.2024 Украина.ру

ВСУ отступают на Покровском направлении, а в Курской области задержатся на пару недель – эксперт

Курская область вскоре будет освобождена от украинских оккупантов. Такую уверенность в интервью Украина.ру высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин

2024-09-08T07:15

2024-09-08T07:15

2024-09-08T07:15

новости

курская область

россия

роттердам

алексей подберезкин

вооруженные силы украины

генштаб

всу

потери всу

кто

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Отвечая на вопрос о возможном контрударе ВСУ на Покровском направлении по растянутым тылам российской армии, о чём заявил ряд блогеров и других наблюдателей, эксперт заметил, что проблема относится к компетенции российского Генштаба."Делать такие оценки задача оперативного управления Генштаба, - сказал Подберёзкин. - На мой взгляд, ВСУ сейчас оставляют эти территории, потому что у них нет сил и резервов для их защиты. Катастрофы не будет, если они сдадут Покровск. Большой потерей на Левобережье для них будет Краматорск и Славянск. Это ключевые города. Все остальное не критично, я бы не стал преувеличивать значение других городов".Подберёзкин уверен, что плацдарм ВСУ в Курской области, о котором с августа много говорили украинские и российские наблюдатели, вскоре будет ликвидирован. При этом эксперт не согласился с используемым термином."Это был бы плацдарм, если бы туда ввели ударную армию, как минимум три-четыре танковые и механизированные дивизии. А они действуют по лесам разрозненными группами. Думаю, за две недели их всех выловят", - сказал Подберёзкин.Полный текст интервью Алексей Подберезкин о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара читайте на сайте Украина.руПодробнее об изменениях в ядерной доктрине России в публикации Взять Европу на прицел. Какие изменения могут ждать ядерную доктрину России

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россия

роттердам

славянск

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покровск/красноармейск

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