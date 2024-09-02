https://ukraina.ru/20240902/1057179697.html

Украина и F 16. Все версии падения самолета и почему пилот не подал руки президенту Украины

Украина и F 16. Все версии падения самолета и почему пилот не подал руки президенту Украины - 02.09.2024 Украина.ру

Украина и F 16. Все версии падения самолета и почему пилот не подал руки президенту Украины

Продолжается и разгорается всё дальше скандал с крушением самолета F 16 и гибелью известного на Украине пилота Алексея Меся.

2024-09-02T10:58

2024-09-02T10:58

2024-09-02T10:58

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С чем это связано?Во-первых, эти самолёты были частью мощной рекламной компании, и гибель одного из них буквально в считанные дни после поступления потрясла и даже несколько деморализовала украинскую общественность.Во-вторых, из-за этого инцидента был снят Зеленским с должности командующий Воздушными силами Украины, что шокировало многих в войсках.В-третьих, версии гибели самолёта и пилота могут привести к опасным для укро власти и армии выводам.Отсюда и истерика, например, бывшего спикера Воздушных сил Украины Игната (это фамилия), который требует, чтобы СБУ взялась за разоблачителя депутата Марьяну Безуглую.Марьяна же озвучила версию "дружественного огня" из установки "Пэтриот".То есть украинского пилота на американском самолёте сбили американской же ракетой свои.Чудо оружиеШесть первых F 16 получила Украина в начале августа, их воспринимали как "чудо оружие", которое переломит ход войны.Вся украинская пропаганда минимум полгода была заполнена рассказами, что "скоро дадут", "надо чтобы быстрей уже дали".Потом началось: "вот уже прибыли и сбивают "Искандеры".С последним заявлением выступила не кто иной как Юлия Латынина (признана в РФ иноагентом)! "Стрелка осциллографа" снова в строю.Ну что ты будешь делать, опять "чудо оружие" туманит мозги.Ей отвечал Алексей Арестович*:- Может, я отстал от современного военного искусства, военной науки, но я не представляю себе F 16 сбивающим Искандер, баллистическую цель.- Это радикально меняет характер войны - издевался Арестович над Латыниной.- Не мог он сбить Искандер. Он мог сбить крылатую ракету, потому что это цель, которая летит по предсказуемой траектории. Вообще нигде нет в мире авиации, которая способна сбивать гиперзвуковые цели.Не будем сейчас вникать, "Искандер М" или "Искандер К" имела в виду Латынина. Ни тот, ни другой не мог бы сбить F 16.Специалисты сразу говорили о том, что эти самолёты уже устаревшие, что их количество в любом случае недостаточное. Что пилотов надо долго учить, и это совсем не просто.Но жителям Украины внушалась, как обычно, надежда на чудо.Поэтому так болезненно воспринимается на Украине новость о падении самолёта, о гибели пилота, который был "амбассадором" F 16, был в числе первых обучающихся.А кроме очевидного провала с очередным чудо оружием, назревают две огромнейшие "зрады".Это следующее любимое занятие жителей Украины. Оно неразрывно связано с верой в чудо.Когда вера в чудо ожидаемо сменяется разочарованием, наступает момент поиска виновных, и эти виновные наделяются званием "предателей", "зрадников".Кто "зрадыв неньку"?Кто же "зрадыв неньку" (предал родину-няньку, родину-кормилицу) на этот раз?Кандидатов немало.Это конечно, депутат Марьяна Безуглая, которая как всегда, не вовремя сообщила правду. Но многие ее и поддержали."Амеры" виноваты, они дали не то, не столько, неправильно обучили и т.д.В США, кстати, совершенно демонстративно отморозились и сделали вид, что это вообще их не касается. И правильно! Самолёты же нидерландские. А то, что произведены в США - это не важно.Но и насторожились в США тоже. Ждут, что покажет расследование инцидента.Почему "амеры" "отморозились"Утверждают, что F 16 были даны Украине с рекламными целями.Правительство Украины делало свой пиар (нам дали чудо оружие, празднуем, аборигены!).А Пентагон делал свой пиар (смотрите, как прекрасны наши самолёты, а летать на них может научиться любой украинский пилот).И ни в коем случае самолёты не должны были участвовать в реальных боях. Только демонстративно рекламное присутствие в безопасном небе.Так что боевой вылет F 16 - это нарушение, возможно, таких договорённостей.И вот свежая новость: США решили не отправлять своих технических специалистов на Украину для обслуживания F 16. Это признано слишком опасным. Пусть европейцы ремонтируют, сказали.И это еще один важный момент. F 16 требуют чрезвычайно профессионального обслуживания на земле. Как обстояло дело с этим обслуживанием у разбившегося самолёта?Усиленно делают вид в США, что это вообще не их самолёты."Уолл-стрит джорнэл" написал, что зря Киев делал ставку на эти F 16. Им дали вообще подержанные. Боевые машины были в эксплуатации уже десятки лет.Зам пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх переадресовала все вопросы в Министерство обороны Украины. "Мы не можем ничего ни подтвердить, ни опровергнуть", - сообщила она.Давайте рассмотрим основные на сегодня существующие версии гибели F 16.И узнаем, почему же подполковник Алексей Месь не подал руки президенту Украины.С этим тоже связана одна из версий гибели самолёта.Все версии падения F 161 Сбили "дружественным огнем"Версия депутата Марьяны Безуглой:"Был сбит зенитно-ракетным комплексом "Пэтриот" из-за дискоординации между подразделениями".2 Техническая неисправность или ошибка пилотаВерсия "Нью-йорк Таймс" (и других западных газет): техническая неисправность или ошибка пилота.3 Хотел поразить ракету, получил удар осколком целиВерсия Генштаба Украины: лётчик погиб, пытаясь поразить какую-то ракету или беспилотник, но либо был поражён сам, либо получил удар от осколка своей цели.4 "Пэтриот", так или иначе летчик мог бы катапультироватьсяБлогер "Файтербомбер": "Пэтриот", так как именно удар ракеты "Пэтриота" не оставил шансов катапультироваться Лунной рыбе (прозвище пилота, "Moonfish").5 где "свой - чужой"?Генерал-майор Владимир Попов, заслуженный летчик России, выдвинул такую версию: пилот погиб, так как систему "свой-чужой", которая должна была предупредить "дружественный огонь", сняли перед передачей самолётов Украине.Зачем? Чтобы не продали, видимо, русским.Всем известно, что за соответствующую пачку денег жители той местности не только систему "свой - чужой" снимут, они могут вообще весь самолёт на запчасти разобрать.Как известно, 15 миллионов рублей пообещали тому, кто собьёт F 16 или уничтожит самолёт полностью.А если по частям? Или сделать награду за какую-то важную деталь самолёта? Такую как система "свой-чужой"?Это очень креативная идея и вполне реальная для воплощения на Украине.6 "Альтернаитивная правда"!Юлиан Рёпке, немецкий военный журналист:"Судя по всему, во время первого совместного взаимодействия Патриот и F 16 произошёл фатальный инцидент. Вместо того чтобы открыто признать это, была распространена альтернативная правда."Запомним это выражение. Альтернативная правда! То есть ложь.7 Есть ещё одна версия, о которой говорят только шёпотом.Меся действительно уничтожили свои, и это был совсем не дружественный огонь.Лётчик с характеромПилот Алексей Месь сам назвал, кстати, ещё раньше возможную причину будущей катастрофы: он и другие украинские пилоты проходили усеченные курсы подготовки.Он выступал по CNN и сказал, что "времени на обучение было мало".CNN называли его лучшим пилотом Украины.Подполковник Месь в 30 лет был действительно одним из лучших пилотов. Выпускник Харьковского военно-воздушного училища 2016 года. Выпуск считался сильнейшим. Но пятеро пилотов этого выпуска уже сбиты.В том числе друг Меся, пилот Пильщиков, которого сбил другой украинский самолёт ровно год назад. Столкнулись в воздухе из-за "недоразумения."У Алексея Меся был сложный, конфликтный характер. Он был "правдоруб", выступал на мероприятиях НАТО и постоянно критиковал политическое руководство Украины.За что?За ужасающую мобилизацию, когда людей ловят на улицах и волокут воевать насильно.За тотальную коррупцию в армии.Только сейчас начались аресты руководителей ТЦК (военкоматов), у которых находится просто дома больше миллиона долларов. "Под кроватью" миллион лежал, например, у простого начальника районного Бориспольского ТЦК.Так это только у одного и только под кроватью.Месь прямо говорил, что вся команда Януковича воровала меньше, чем сегодня областные ТЦК на Украине.Алексей Месь во время презентации F 16 в Одессе демонстративно не подал руки Зеленскому и не отдал ему честь.Он презирал Зеленского.Телеграм канал win/win пишет, что самолет не был сбит по ошибке.И транспондер, и передатчик "свой-чужой" были у летчика включены. И коды на ЗРК "Пэтриот" работали исправно.7 украинских "СУ 24" поднялись в воздух вместе с самолётом Меся. Ни один из них не был сбит.Его же самолёт был сбит при наборе высоты.Трудно, конечно, предположить такую кровожадность и мстительность даже от Зеленского. Но в нынешней Украине всё возможно.А неистовая Марьяна Безуглая продолжает "качать ситуацию".Теперь она нацелилась на генерала Воздушных сил ВСУ Бориса Генова и прямо пишет:"Интересно, а почему генерала Генова не уволили? Я знаю немного больше про кейс F-16, чем написала."Что же там такое, с этой катастрофой самолёта?Что скрывает поспешное увольнение командующего Воздушных сил?На что намекает депутат Безуглая?Русская ракетаЕсть и ещё одна вполне правдоподобная версия гибели самолёта:F 16 сбила русская ракета.Почему эту версию никто не рассматривает на Украине?Это намного более правдоподобно, чем "F 16", который смог поразить Искандер, как захлёбываясь от восторга, сообщала Латынина.Но и версия с "Пэтриотом" правдоподобна.Однако остаётся вопрос про транспондер и коды.Интрига закручена. Развязка впереди, и очень скоро.И судя по всему, она не понравится украинскому обществу."Кейс с F 16" вскроет гораздо более серьезные проблемы в армии и в политике, чем просто потеря одного из старых и подержанных самолётов. Который считался очередным "чудо оружием" для Украины.*Признан в России экстремистом и террористомРазбор основных версий гибели самолета F16 - Об отчаянной борьбе против собственного государства. Тайна сбитого на Украине F16

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Елена Мурзина

украина, сша, киев, марьяна безуглая, владимир зеленский, юлия латынина, пентагон, cnn, сбу, эксклюзив, спецоперация, f-16