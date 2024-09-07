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Акопов: "В Европе думают, что получат приз в виде Украины. Но ничего они не получат"

Акопов: "В Европе думают, что получат приз в виде Украины. Но ничего они не получат" - 07.09.2024 Украина.ру

Акопов: "В Европе думают, что получат приз в виде Украины. Но ничего они не получат"

Евросоюз в ситуации СВО выступает как ведомый Британией и США за приз в виде Украины. Однако этого приза в ЕС не увидят, заявил в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов

2024-09-07T07:37

2024-09-07T07:37

2024-09-07T08:22

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"В Европе думают, что получат приз в виде Украины. Но ничего они не получат, - констатировал Акопов. - И это понимают не только в Москве и в Киеве, но и многие европейцы. Но, к сожалению, они не могут об этом прямо сказать. Сказать о том, что американцы развели их на русскую опасность, и хотят, чтобы мы бились за кусок территории на востоке".По мнению политобозревателя, ситуация выглядит столь же нелепо, как претензии России на Австрию и Германию. В Евросоюзе возмутились бы. Естественно, считает Акопов, и Россия возмущена поползновениями на свою историческую территорию с попытками её инкорпорировать в состав ЕС и НАТО, навечно поставить под свой ядерный зонтик."Это безумие, когда они делают вид, что верят в американские обещания в то, что Украину можно забрать у России и сделать частью Европы, которое будет очень дорого стоить Европе. Я не говорю про ядерную войну, это крайний вариант. Дорого будет стоить, когда они поймут, во сколько им это обойдётся даже не финансово, а геополитически, - сказал Акопов.Полный текст интервью Петр Акопов о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему "Чего мы и добиваемся": Путин о курских потерях ВСУ и прорыве ВС РФ

https://ukraina.ru/20240905/1057253247.html

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