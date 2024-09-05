"Чего мы и добиваемся": Путин о курских потерях ВСУ и прорыве ВС РФ - 05.09.2024 Украина.ру
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"Чего мы и добиваемся": Путин о курских потерях ВСУ и прорыве ВС РФ
"Чего мы и добиваемся": Путин о курских потерях ВСУ и прорыве ВС РФ - 05.09.2024 Украина.ру
"Чего мы и добиваемся": Путин о курских потерях ВСУ и прорыве ВС РФ
Российские военные постепенно выдавливают ВСУ с приграничных территорий РФ, боевики несут большие потери, тем временем украинский фронт на других участках рассыпается. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке
2024-09-05T11:10
2024-09-05T11:50
новости
россия
владимир путин
владивосток
курская область
всу
потери
прорыв
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Он уточнил, что пока противник пытался атаковать приграничные российские территории, он ослабил себя на ключевых направлениях, тем временем российские войска ускорили наступательные операции.В частности, отметил Путин, российские группировки "Восток" и "Центр", "ускорили наступательные операции, давно не было таких приобретений территориальных"."Позавчера только, например, группировка "Восток" прямо в один удар треугольник захватила семь на пять километров. Очень успешно действует и группировка "Центр" на донецком, покровском направлении. Там тоже исчисляются приобретения не сотнями метров, а квадратными километрами, четыре на пять, три на пять и так далее", - сказал Путин.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 7,8 тысяч человек, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 507 боевых бронированных машины, 235 автомобилей.В 2024 году ВЭФ проходит 3–6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная тема форума — "Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности".ВЭФ проводится на площадке университета на острове Русский с 2015 года, Владимир Путин не пропустил ни одного форума.Также в дискуссии принимают участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя КНР Хань Чжэн.Всего в форуме в этом году принимают участие свыше 6 тысяч гостей из 76 стран.
https://ukraina.ru/20240905/1057253080.html
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новости, россия, владимир путин, владивосток, курская область, всу, потери, прорыв, вс рф
Новости, Россия, Владимир Путин, Владивосток, Курская область, ВСУ, потери, прорыв, ВС РФ

"Чего мы и добиваемся": Путин о курских потерях ВСУ и прорыве ВС РФ

11:10 05.09.2024 (обновлено: 11:50 05.09.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские военные постепенно выдавливают ВСУ с приграничных территорий РФ, боевики несут большие потери, тем временем украинский фронт на других участках рассыпается. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке
"Противник несет очень большие потери. Это чревато с одной стороны разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся", - заявил Путин.
Он уточнил, что пока противник пытался атаковать приграничные российские территории, он ослабил себя на ключевых направлениях, тем временем российские войска ускорили наступательные операции.
В частности, отметил Путин, российские группировки "Восток" и "Центр", "ускорили наступательные операции, давно не было таких приобретений территориальных".
"Позавчера только, например, группировка "Восток" прямо в один удар треугольник захватила семь на пять километров. Очень успешно действует и группировка "Центр" на донецком, покровском направлении. Там тоже исчисляются приобретения не сотнями метров, а квадратными километрами, четыре на пять, три на пять и так далее", - сказал Путин.
ВЭФ-2024. Пленарное заседание
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Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.
По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 7,8 тысяч человек, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 507 боевых бронированных машины, 235 автомобилей.
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В 2024 году ВЭФ проходит 3–6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная тема форума — "Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности".
ВЭФ проводится на площадке университета на острове Русский с 2015 года, Владимир Путин не пропустил ни одного форума.
Также в дискуссии принимают участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя КНР Хань Чжэн.
Всего в форуме в этом году принимают участие свыше 6 тысяч гостей из 76 стран.
 
НовостиРоссияВладимир ПутинВладивостокКурская областьВСУпотерипрорывВС РФ
 
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