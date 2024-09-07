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"Служащие режиму просроченного Зеленского – преступники" - Незалежко

"Служащие режиму просроченного Зеленского – преступники" - Незалежко - 07.09.2024 Украина.ру

"Служащие режиму просроченного Зеленского – преступники" - Незалежко

Нападения на сотрудников украинских ТЦК (переименованных военкоматов) объясняются негативным отношением к ним населения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический блогер и публицист, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко

2024-09-07T09:15

2024-09-07T09:15

2024-09-07T09:15

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"Я всегда говорил, что люди, служащие режиму просроченного Зеленского – преступники. Подчиняться им ни в коем случае нельзя", - сказал Незалежко.По его мнению, украинским военкомам не поможет разрешение открывать огонь по гражданам. Блогер уверен, что "ожесточение противостояния между населением и ТЦК только усилится"."Я плотно общаюсь с людьми из Киева. Они говорят, что если водители видят какую-то военную машину, они стараются припарковаться от нее как можно дальше, чтобы в случае поджога автомобиля военных огонь не перекинулся на твою машину. То есть от любых военнослужащих население Украины старается держаться подальше как от прокаженных, а это тоже серьезно влияет на моральное состояние ВСУ", - отметил Незалежко.По его словам, "сейчас всушники чувствуют на себе косые взгляды: гражданское население их или боится, или ненавидит" и это важная деталь в плане обрушения фронта.Полный текст интервью Тарик Незалежко: Украина зазывает Запад в клетку с "медведем", который уже оттяпал ей "руку" и "полноги"на сайте Украина.руО других деталях украинского кризиса - в интервью Ростислава Ищенко: Есть шансы покончить с Украиной до конца года, но если в США победит Харрис, будет ужас*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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новости, украина, киев, запад, тарас незалежко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, поджог, военком, военкомат, мобилизация, сво, ростислав ищенко, украина.ру