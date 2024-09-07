"Служащие режиму просроченного Зеленского – преступники" - Незалежко
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Нападения на сотрудников украинских ТЦК (переименованных военкоматов) объясняются негативным отношением к ним населения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический блогер и публицист, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко
"Я всегда говорил, что люди, служащие режиму просроченного Зеленского – преступники. Подчиняться им ни в коем случае нельзя", - сказал Незалежко.
По его мнению, украинским военкомам не поможет разрешение открывать огонь по гражданам. Блогер уверен, что "ожесточение противостояния между населением и ТЦК только усилится".
"Я плотно общаюсь с людьми из Киева. Они говорят, что если водители видят какую-то военную машину, они стараются припарковаться от нее как можно дальше, чтобы в случае поджога автомобиля военных огонь не перекинулся на твою машину. То есть от любых военнослужащих население Украины старается держаться подальше как от прокаженных, а это тоже серьезно влияет на моральное состояние ВСУ", - отметил Незалежко.
По его словам, "сейчас всушники чувствуют на себе косые взгляды: гражданское население их или боится, или ненавидит" и это важная деталь в плане обрушения фронта.
Полный текст интервью Тарик Незалежко: Украина зазывает Запад в клетку с "медведем", который уже оттяпал ей "руку" и "полноги"на сайте Украина.ру
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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов