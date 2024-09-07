"Служащие режиму просроченного Зеленского – преступники" - Незалежко - 07.09.2024 Украина.ру
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"Служащие режиму просроченного Зеленского – преступники" - Незалежко
"Служащие режиму просроченного Зеленского – преступники" - Незалежко - 07.09.2024 Украина.ру
"Служащие режиму просроченного Зеленского – преступники" - Незалежко
Нападения на сотрудников украинских ТЦК (переименованных военкоматов) объясняются негативным отношением к ним населения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический блогер и публицист, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко
2024-09-07T09:15
2024-09-07T09:15
новости
украина
киев
запад
тарас незалежко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
всу
поджог
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"Я всегда говорил, что люди, служащие режиму просроченного Зеленского – преступники. Подчиняться им ни в коем случае нельзя", - сказал Незалежко.По его мнению, украинским военкомам не поможет разрешение открывать огонь по гражданам. Блогер уверен, что "ожесточение противостояния между населением и ТЦК только усилится"."Я плотно общаюсь с людьми из Киева. Они говорят, что если водители видят какую-то военную машину, они стараются припарковаться от нее как можно дальше, чтобы в случае поджога автомобиля военных огонь не перекинулся на твою машину. То есть от любых военнослужащих население Украины старается держаться подальше как от прокаженных, а это тоже серьезно влияет на моральное состояние ВСУ", - отметил Незалежко.По его словам, "сейчас всушники чувствуют на себе косые взгляды: гражданское население их или боится, или ненавидит" и это важная деталь в плане обрушения фронта.Полный текст интервью Тарик Незалежко: Украина зазывает Запад в клетку с "медведем", который уже оттяпал ей "руку" и "полноги"на сайте Украина.руО других деталях украинского кризиса - в интервью Ростислава Ищенко: Есть шансы покончить с Украиной до конца года, но если в США победит Харрис, будет ужас*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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новости, украина, киев, запад, тарас незалежко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, поджог, военком, военкомат, мобилизация, сво, ростислав ищенко, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Запад, Тарас Незалежко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, поджог, военком, военкомат, мобилизация, СВО, Ростислав Ищенко, Украина.ру

"Служащие режиму просроченного Зеленского – преступники" - Незалежко

09:15 07.09.2024
 
Военкомат, в котором убили мобилизованного на Житомирщине, взяли штурмом местные жительницы
Военкомат, в котором убили мобилизованного на Житомирщине, взяли штурмом местные жительницы
Читать в
Нападения на сотрудников украинских ТЦК (переименованных военкоматов) объясняются негативным отношением к ним населения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический блогер и публицист, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко
"Я всегда говорил, что люди, служащие режиму просроченного Зеленского – преступники. Подчиняться им ни в коем случае нельзя", - сказал Незалежко.
По его мнению, украинским военкомам не поможет разрешение открывать огонь по гражданам. Блогер уверен, что "ожесточение противостояния между населением и ТЦК только усилится".
"Я плотно общаюсь с людьми из Киева. Они говорят, что если водители видят какую-то военную машину, они стараются припарковаться от нее как можно дальше, чтобы в случае поджога автомобиля военных огонь не перекинулся на твою машину. То есть от любых военнослужащих население Украины старается держаться подальше как от прокаженных, а это тоже серьезно влияет на моральное состояние ВСУ", - отметил Незалежко.
По его словам, "сейчас всушники чувствуют на себе косые взгляды: гражданское население их или боится, или ненавидит" и это важная деталь в плане обрушения фронта.
Полный текст интервью Тарик Незалежко: Украина зазывает Запад в клетку с "медведем", который уже оттяпал ей "руку" и "полноги"на сайте Украина.ру
О других деталях украинского кризиса - в интервью Ростислава Ищенко: Есть шансы покончить с Украиной до конца года, но если в США победит Харрис, будет ужас
*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
 
НовостиУкраинаКиевЗападТарас НезалежкоВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВСУподжогвоенкомвоенкоматмобилизацияСВОРостислав ИщенкоУкраина.ру
 
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