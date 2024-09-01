https://ukraina.ru/20240901/1057154138.html

Ростислав Ищенко: Есть шансы покончить с Украиной до конца года, но если в США победит Харрис, будет ужас

Ростислав Ищенко: Есть шансы покончить с Украиной до конца года, но если в США победит Харрис, будет ужас - 01.09.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Есть шансы покончить с Украиной до конца года, но если в США победит Харрис, будет ужас

До конца года у нас есть все шансы покончить с Украиной, потому что на линию Покровск-Курахово мы уже почти вышли и обвал южного фланга украинского фронта начался. То есть дыра во фронте растет, какие бы резервы они не подготовили, 5-10 бригад, но для такой дыры это слишком мало.

2024-09-01T07:00

2024-09-01T07:00

2024-09-01T07:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, на молодежном слете в Польше главе МИД Украины Дмитрию Кулебе задали вопрос, когда Польша сможет эксгумировать могилы жертв геноцида 1943 года на Волыни. Тот напомнил об операции "Висла" 1947 года, когда украинцы были выселены из юго-восточной Польши. То есть в присутствии своего польского коллеги Радослава Сикорского напомнил о территориальных претензиях. Насколько сильно история мешает Польше и Украине уживаться в европейском пространстве?- История всем мешает уживаться. Политическая ситуация меняется, и бывшие друзья становятся врагами, и тогда возникают территориальные претензии. Но сейчас надо понимать, что Польша и Украина — союзники. Волынская резня — это геноцид, акция "Висла" — это этническая чистка.Украина на основании бездействующего сейчас международного права может выдвинуть территориальные претензии на западные регионы, Польши, потому что результаты этнической чистки не могут служить обоснованиям изменения границ.Украинцы не хотят использовать термин геноцид по отношению к Волынской резне, а поляки термин этническая чистка по отношении к операции "Висла", говоря о том, что это была полицейская акция против бандитов. И действительно она имела целью лишить ОУН-УПА* опоры на местное население.Тему акции "Висла", как тему голодомора с претензиями к России, Украина раскрутила сама, потому что никого в пределах ее территории не интересовало, что произошло тогда с украинцами в Польше.Всегда в политических кругах Украины раскручивалась мысль, что мы вначале при помощи Запада и при помощи поляков победим Россию, а потом займёмся поляками. Потому что поляки всегда угнетали, поляки всегда убивали. Так что у Польши с Украиной есть жёсткие и жестокие внутренние противоречия.Но сейчас они союзники, их главный враг — Россия. И все эти противоречия уходят на второй план. Польша — главный лоббист вооружения Украины. Польша — главный лоббист сохранения западной помощи Украины. Польша, пожалуй, единственная, кроме Балтики, страна, которая требует от ЕС и НАТО не бросать Украину. Ни в коем случае не допустить российской победы на Украине.То есть поляки видят, что Украина выдохлась уже, что ей остались месяцы в лучшем случае. Но тем не менее поляки, в отличие от всех остальных евроамериканцев, которые исходят из того, пусть Украина как можно дольше продержится, а потом, померла и померла, главное, что она попила из России кровь, а тратиться на нее дальше уже бессмысленно. Поляки говорят, нет, все равно надо поддерживать Украину, потому что если Украина падет, то Россия выйдет на польскую границу.Поэтому нужен буфер между Польшей и Россией. Поэтому, несмотря на все эти внутренние противоречия, они поддерживают и будут поддерживать Украину.И так будет до тех пор, пока политическое господство в регионе не перейдет в российские руки. Я не говорю о том, как это будет оформлено. Воссоединением с Россией, созданием каких-то там бантустанов, российских протекторатов и так далее. Это вопрос возможности и оценки ситуации российскими федеральными властями.Это вопрос того, как сложится геополитическая ситуация. Никто прогнозировать заранее не может. Но разорвать этот польско-украинский антироссийский союз Россия может только поставив, как минимум, Украину под контроль. Ну а если под политический контроль будет поставлена и Польша, тогда вообще на этом пространстве процветет сплошная дружба народов. И никто никому никаких претензий, ни за какие волынские резни, ни за какие акции "Висла" предъявлять не будет. Все будут друг друга любить под централизованным российским руководством, как всегда бывает.- Почему главы европейских МИД так и не пришли к единству по поводу снятия ограничений на удары западным оружием по территории старых российских регионов? Ведь зампредседателя Еврокомиссии Жозеп Боррель так сильно этого хотел, что начал с этого вопроса заседание.- Борелю хорошо. Персонально по нему российскому ответа не будет. А в какую-нибудь страну он может прилететь. Россия явно не хочет и не собирается начинать войну с НАТО. Даже обычную конвенциональную войну, не говоря уже о масштабном ядерном кризисе. Но ситуация в развитии всё время приближает нас к военной конфронтации. И я не уверен, что Россия из-за того, что Запад напичкает Украину своими ракетами и даст согласие на залп, сразу же бросится воевать с Западом.Но то, что это приблизит к военному конфликту, на Западе понимают. И они прекрасно понимают, что это в интересах Украины, Прибалтики и Польши, но не в интересах коллективного Запада в целом. Потому что американцы всё время говорили, что пусть воюет Украина, если хочет может воевать даже Польша или Германия, но в личном качестве, не как НАТО.Точно такую же позицию занимает Великобритания, пусть воюют все, но не Великобритания. Англичане согласны даже, чтобы американцы воевали, но только без них. Милитаризированные французы с очень воинственным Макроном во главе тоже громко кричат, отправим войска, отправим войска, но не отправляют.Им всё равно, сколько Россия будет воевать с Украиной и что от Украины останется. Они пытаются извлекать из этого свою пользу. Но они не хотят, чтобы кто-то извлекал пользу из войны России с ними.Потому что они прекрасно понимают, чем это закончится. Да, у России возникнут дополнительные трудности, дополнительные потери, да, они попьют из России кровь, но от них-то вообще ничего не останется в таком случае. Это видно на украинском примере. Россия не хотела завоевывать Украину и даже присоединять что-то к себе. Но шаг за шагом её толкали к окончательному решению, по европейской терминологии, украинской проблемы. Потому что ей постоянно давали понять, если останется хотя бы квадратный миллиметр Украины и хотя бы один украинец, это обязательно будет использовано для того, чтобы развязывать против России агрессию.То же самое относится и к Европе. Они прекрасно понимают, что если кто-то вступит в конфронтацию с Россией, того весь остальной Запад будет использовать, как сейчас использует Украину.Украинцы говорят в данном случае, правду, что это их последний шанс. Массированный ракетный удар по российским городам — это последняя возможность попытаться уронить психологическую планку населения, настроить его против власти, запугать его. Для этого надо много ракет и дальнобойных ракет, чтобы попытаться преодолеть системы ПВО.Они хотят, чтобы Запад принял на себя ответственность. Он сказал, да, мы разрешаем, мы осознаём, что эти ракеты будут использованы для удара по России. Мы разрешаем Украине поражать любые цели в глубине России. Вот это то, чего хочет добиться Зеленский.- Несколько месяцев назад вы прогнозировали, что либо мы покончим с Украиной до конца года, либо нас ожидает большая война с НАТО. Изменились ли ваши прогнозы?- До конца года у нас есть все шансы покончить с Украиной, потому что на линию Покровск-Курахово мы уже почти вышли и обвал южного фланга украинского фронта начался.То есть дыра во фронте растет, какие бы резервы они не подготовили, 5-10 бригад, но для такой дыры это слишком мало. Тем более, что фронт продолжает сыпаться. Им под Купянск нужно как минимум бригада то и две, под Торецк 3-4 для того, чтобы просто остановить там наше продвижение. Откуда взять ещё порядка 30-40 бригад, чтобы остановить движение на южном фланге, я не знаю. Поэтому есть все основания считать, что до конца года мы с Украиной можем покончить.Об этом, кстати, уже давно говорят даже американцы и европейцы. Поэтому и возникают эти идеи забега в Курскую область, поэтому и актуализируются идеи ракетного удара по России, о которых мы только что говорили. Потому что другие аргументы кончились. Пока Америка и Европа рассчитывали, что они могут истощить Россию на поле боя и продиктовать ей выгодный мир, они говорили украинцам, давайте вон воюйте, наступайте там, освобождайте свои эти самые области, регионы, выходите на границу 91-го года, и тогда мы сурово, но справедливо продиктуем России мир.Теперь они понимают, никаких наступлений не будет, а отступление будет продолжаться и превращаться в бегство. Самые большие оптимисты на Западе говорят, что Украина может продержаться еще полгода.Но военные действия вещь непредсказуемая. Мы тоже устаем, надо как-то менять войска на передовой, подтягивать тылы, где-то продвижение может остановиться, стать не таким быстрым, украинцы могут стабилизировать линию фронта. Потом не совсем понятно, как будет происходить дело с большими городами, которые, конечно, можно взять в осаду, но штурмовать достаточно сложно.Если там будет оказываться упорное сопротивление, то пока мы превратим Киев в Бахмут, пройдет не одна неделя и не один месяц. То есть в большом городе с мотивированным многочисленным хорошо вооруженным гарнизоном можно держаться долго, особенно прикрываясь мирным населением. И требовать там гуманитарные коридоры, кстати, для доставки продовольствия, воды и всего остального, потому что есть мирное население.Так что теоретически какие-то возможности сохранить какое-то очаговое сопротивление на более длительный период у них есть. Но я боюсь, что если ВСУ отступят на Западную Украину, то они выяснят, что все местные уже давно сбежали в Польшу. И защищать там некого. И негде защищаться. Так что шансы покончить с Украиной до конца года у нас очень хорошие.Что касается второй части, то есть что на следующий год у нас возможно усиление конфронтации с Западом, то да, она почти гарантирована. Другое дело, что в конце прошлого, в начале нынешнего года, речь могла идти даже о прямом военном столкновении. Потому что тогда Запад еще активно рассматривал вопрос захода на украинскую территорию своими силами и провокации не очень масштабного, но контролируемого столкновения с Россией, которое можно постепенно превращать в Европейскую войну или постепенно сворачивать.Тогда это было вполне вероятным, потому что кроме Прибалтики и Польша была еще готова тогда к активным действиям на Украине. И даже Румыния задней лапой чесала ухо, задумывалась, но в принципе окончательного "нет" не говорила. И даже шведы подумывали о посылке бригады на Украину. И говорили о том, что они уже формируют ее даже. И финны намекали о том, что если родственная им Эстония окажется в состоянии военного конфликта с Россией, то они в стороне не останутся.Сейчас, после того, как Украина потеряла имидж страны, которая держится против России два года без всяких последствий, после того, как всем стало очевидно, что эти два года оплачены гигантской кровью, что просто Украина массово гнала на убой свое население для того, чтобы затормозить продвижение российской армии, и речь идет вообще о том, что Украину могут ластиком стереть с политической картой мира, все остальные задумались. Кроме прибалтов, которым все равно. Они еще и выгоду захотят извлечь из российской оккупации.Прибалты демонстрируют абсолютную неадекватность. И воевать готовы всегда, правда, им нечем. То есть, они хороший провокатор войны. Они могут ее начать. Но воевать им нечем. За них должен воевать весь остальное Запад. Поэтому они, возможно, такие смелые.Все остальные совершенно не хотят ввязываться в конфликт. Но есть другой метод усиления военной конфронтации. Можно строить укрепрайоны на границе с Россией. Разворачивать новые собственные американские дивизии, чем активно занимается Польша. То есть создавать военное давление без войны.России нужно будет отвечать. Это достаточно затратное мероприятие, потому что армия не резиновая. Она нужна не только на границе с Европейским Союзом, она нужна и в других местах. Численность ее увеличивать беспредельно невозможно. И у нас 140 миллионов, а у американцев вместе с европейцами — за миллиард. Поэтому они могут попытаться поиграть в такую игру. Мы им уже ответ дали на эту тему. Мы им уже сказали, что мы уходим из всех договоров по ограничению вооружений, в том числе ядерных.И сейчас Лавров сказал, что мы будем пересматривать ядерную доктрину свою. Если раньше ядерная доктрина предусматривала удар только в случае угрозы существования России, причем эта угроза не конкретизировалась.Сейчас, очевидно, понятие "угроза" будет конкретизировано, и возможность превентивного ядерного удара, наверное, будет расширена в связи с реальными угрозами российской безопасности и с отсутствием у Запада намерения погасить конфликт, который разгорелся и продолжит разгораться, даже после того, как умрет Украина.Украинский конфликт заканчивается вместе с Украиной, а вот глобальный конфликт с Западом нарастает, частью которого был украинский. И скорее всего, в следующем году он тоже будет ещё нарастать, потому что, повторяю, на сегодня Запад не готов абсолютно к каким-то примирительным шагам.Я не уверен в том, что обещавший мир Трамп реально будет договариваться с Россией на российских условиях. Трампу надо сохранить американскую гегемонию хотя бы даже с точки зрения проведения задекларированных им реформ. Они тоже требуют ресурсов.Если победит Камала Харрис, то это вообще будет ужас. То есть она абсолютно безбашенная. Это команда Сороса и Клинтонов, которые тоже готовы к нагнетанию вплоть до угрозы ядерной войной. Я не знаю, насколько они готовы непосредственно к началу ядерной войны, но угрожать ядерной войной они уже готовы. А между угрозой и началом дистанции почти нет.Теоретически, конечно, позиция Запада после украинской катастрофы может измениться. Но основные игроки США, Великобритания, Канада, Франция, Польша настроены конфронтационно на данном этапе. В Венгрии нет сил поломать политику всего ЕС. Германия маневрирует, то есть она не хочет идти на конфронтацию с Россией, но она не хочет выступать против всего ЕС тоже.Поэтому на сегодня снизилась опасность прямой военной конфронтации с Европой, но опасность политической конфронтации и вооруженного давления на нашей границе без войны, даже увеличилась.*Организация запрещена в РоссииО том, что можно ожидать от руководство Украины в ближайшее время - в статье Ростислава Ищенко "Крыса в углу: последний аккорд Зеленского"

https://ukraina.ru/20240830/1057131308.html

https://ukraina.ru/20240830/1057130978.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, украина, россия, польша, ростислав ищенко, камала харрис, дональд трамп, нато, ес, мид