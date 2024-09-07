Украина – это как чемодан без ручки, но НАТО может принять решение - Незалежко - 07.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240907/1057243324.html
Украина – это как чемодан без ручки, но НАТО может принять решение - Незалежко
Украина – это как чемодан без ручки, но НАТО может принять решение - Незалежко - 07.09.2024 Украина.ру
Украина – это как чемодан без ручки, но НАТО может принять решение - Незалежко
В дискуссии на Западе о необходимости разрешить Украине наносить удары западным оружием по "старой" российской территории просматриваются два варианта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический блогер и публицист, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко
2024-09-07T07:29
2024-09-07T08:22
новости
запад
украина
киев
тарас незалежко
владимир зеленский
нато
европарламент
военная помощь
военная техника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103384/85/1033848537_84:0:1837:986_1920x0_80_0_0_3bd22cad9d9b3e12dc402edd0aa95b10.jpg
"Это либо шизофрения (а на руководящие посты на Западе сегодня принято принимать людей со странными когнитивными способностями), либо боязнь идти до конца в противостоянии с Россией", - констатировал Незалежко.По его мнению, есть лишь один орган, который может разрешить Киеву применять какое-либо оружие – это представители НАТО. Они пока выдерживают паузу, а заявления о допустимости обстрелов России делают люди на уровне сенаторов или депутатов Европарламента. Последние, по мнению эксперта, "могут болтать без умолку, но от их болтовни ничего не решается".Владимир Зеленский понимает, что Запад ничего не может навязать ему, потому что сам полностью в этой истории, заметил Незалежко. По его мнению, "это тот самый случай, когда хвост виляет собакой"."Украина – это как чемодан без ручки. И нести тяжело, и выбросить жалко. Но, может быть, НАТО примет какое-то рациональное решение в отношении Киева, когда поймет, что вложил в него слишком много денег, а чуда уже не будет", - уверен политический блогер и публицист.Полный текст интервью Тарик Незалежко: Украина зазывает Запад в клетку с "медведем", который уже оттяпал ей "руку" и "полноги" на сайте Украина.руНа эту тему также высказался обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в публикации Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг
запад
украина
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103384/85/1033848537_303:0:1618:986_1920x0_80_0_0_0ce67546b2e8505a2e4119ec60ddc787.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, украина, киев, тарас незалежко, владимир зеленский, нато, европарламент, военная помощь, военная техника, военная эскалация, ракетный удар, россия, сво, геополитика, политика, международная политика, владимир скачко, украина.ру
Новости, Запад, Украина, Киев, Тарас Незалежко, Владимир Зеленский, НАТО, Европарламент, военная помощь, военная техника, военная эскалация, ракетный удар, Россия, СВО, геополитика, политика, Международная политика, Владимир Скачко, Украина.ру

Украина – это как чемодан без ручки, но НАТО может принять решение - Незалежко

07:29 07.09.2024 (обновлено: 08:22 07.09.2024)
 
© Tarik NezalejkoТарик Незалежко
Тарик Незалежко
© Tarik Nezalejko
Читать в
В дискуссии на Западе о необходимости разрешить Украине наносить удары западным оружием по "старой" российской территории просматриваются два варианта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический блогер и публицист, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко
"Это либо шизофрения (а на руководящие посты на Западе сегодня принято принимать людей со странными когнитивными способностями), либо боязнь идти до конца в противостоянии с Россией", - констатировал Незалежко.
По его мнению, есть лишь один орган, который может разрешить Киеву применять какое-либо оружие – это представители НАТО. Они пока выдерживают паузу, а заявления о допустимости обстрелов России делают люди на уровне сенаторов или депутатов Европарламента. Последние, по мнению эксперта, "могут болтать без умолку, но от их болтовни ничего не решается".
"Киевский режим сейчас похож на крысу, загнанную в угол. Ему терять нечего. Да, в натовских кабинетах могут быть чем-то недовольны, но они Украине ничего не сделают", - сказал Незалежко.
Владимир Зеленский понимает, что Запад ничего не может навязать ему, потому что сам полностью в этой истории, заметил Незалежко. По его мнению, "это тот самый случай, когда хвост виляет собакой".
"Украина – это как чемодан без ручки. И нести тяжело, и выбросить жалко. Но, может быть, НАТО примет какое-то рациональное решение в отношении Киева, когда поймет, что вложил в него слишком много денег, а чуда уже не будет", - уверен политический блогер и публицист.
Полный текст интервью Тарик Незалежко: Украина зазывает Запад в клетку с "медведем", который уже оттяпал ей "руку" и "полноги" на сайте Украина.ру
На эту тему также высказался обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в публикации Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг
 
НовостиЗападУкраинаКиевТарас НезалежкоВладимир ЗеленскийНАТОЕвропарламентвоенная помощьвоенная техникавоенная эскалацияракетный ударРоссияСВОгеополитикаполитикаМеждународная политикаВладимир СкачкоУкраина.ру
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Больше "глаз": Казаков объяснил, почему американское оружие стало более уязвимым для ВС РФ
09:00Катастрофы после ударов российским ТЯО в ЕС не будет – Подберёзкин
08:50Эксперт рассказал, когда "уровень эскалации будет близок к ограниченному ядерному конфликту"
08:45Покровско-кураховская операция станет переломным моментом в СВО - Казаков
08:05"Слепой солдат": нежинский подпольщик Яков Батюк
08:00Эксперт: "Мы уничтожим их тактическим ядерным ударом, а дальше в наступление до Ла-Манша"
08:00Свет выключать не будем. Казаков объяснил смысл ударов РФ по энергетике Украины
07:37Акопов: "В Европе думают, что получат приз в виде Украины. Но ничего они не получат"
07:29Украина – это как чемодан без ручки, но НАТО может принять решение - Незалежко
07:00"Мы должны применять ядерное оружие" - эксперт
06:45"ВСУ уже не понимают, за что и за кого они воюют" - Незалежко
06:32"Польше угрожал, угрожает и будет всё больше угрожать украинский реваншизм" - польский эксперт
06:21Эксперт объяснил, как курская авантюра ВСУ резко ускорила темп российского наступления в Донбассе
06:15Штурмовик Капкан: Ангел мой, будь со мной. Ты вперед, я за тобой
06:14Спецоперация на минувшей неделе. Активность в воздухе и маневры на земле оголяют тылы противника
06:00Подберёзкин: Своей военно-политической коалиции у России в противостоянии с западной нет
04:42"На Яворовском полигоне мы накрыли пушечное мясо, а в Полтаве – штучный товар" - Онуфриенко
04:26Эксперт: "Резервы для получения достаточного количества пушечного мяса у киевского режима есть"
19:00Артур Атаев: Украина научила Россию, как вести себя на постсоветском пространстве, это чувствует Абхазия
18:30Иностранные командиры Вооружённых сил Украины. Итоги 6 августа на Украине
Лента новостейМолния