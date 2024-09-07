Украина – это как чемодан без ручки, но НАТО может принять решение - Незалежко
07:29 07.09.2024 (обновлено: 08:22 07.09.2024)
В дискуссии на Западе о необходимости разрешить Украине наносить удары западным оружием по "старой" российской территории просматриваются два варианта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический блогер и публицист, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко
"Это либо шизофрения (а на руководящие посты на Западе сегодня принято принимать людей со странными когнитивными способностями), либо боязнь идти до конца в противостоянии с Россией", - констатировал Незалежко.
По его мнению, есть лишь один орган, который может разрешить Киеву применять какое-либо оружие – это представители НАТО. Они пока выдерживают паузу, а заявления о допустимости обстрелов России делают люди на уровне сенаторов или депутатов Европарламента. Последние, по мнению эксперта, "могут болтать без умолку, но от их болтовни ничего не решается".
"Киевский режим сейчас похож на крысу, загнанную в угол. Ему терять нечего. Да, в натовских кабинетах могут быть чем-то недовольны, но они Украине ничего не сделают", - сказал Незалежко.
Владимир Зеленский понимает, что Запад ничего не может навязать ему, потому что сам полностью в этой истории, заметил Незалежко. По его мнению, "это тот самый случай, когда хвост виляет собакой".
"Украина – это как чемодан без ручки. И нести тяжело, и выбросить жалко. Но, может быть, НАТО примет какое-то рациональное решение в отношении Киева, когда поймет, что вложил в него слишком много денег, а чуда уже не будет", - уверен политический блогер и публицист.
Полный текст интервью Тарик Незалежко: Украина зазывает Запад в клетку с "медведем", который уже оттяпал ей "руку" и "полноги" на сайте Украина.ру
На эту тему также высказался обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в публикации Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг