Эксперт: "Мы уничтожим их тактическим ядерным ударом, а дальше в наступление до Ла-Манша" - 07.09.2024 Украина.ру
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Эксперт: "Мы уничтожим их тактическим ядерным ударом, а дальше в наступление до Ла-Манша"
Эксперт: "Мы уничтожим их тактическим ядерным ударом, а дальше в наступление до Ла-Манша" - 07.09.2024 Украина.ру
Эксперт: "Мы уничтожим их тактическим ядерным ударом, а дальше в наступление до Ла-Манша"
Новые реалии в связи с СВО и масштабным противостоянием России западной военно-политической коалиции актуализировали вопрос применения ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
2024-09-07T08:00
2024-09-07T08:27
новости
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ла-манш
алексей подберезкин
вооруженные силы украины
нато
всу
третья мировая война
ядерное оружие
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"Можем ли мы в ответ наносить удары? Конечно, можем. Поэтому надо предполагать, что в этом ответе будет удар не только обычными, но и ядерными силами", - сказал эксперт, оценивая применение ядерного оружия в условиях СВО.По мнению Подберёзкина, вопрос применения ядерного оружия не нов. Ответ на него был дан ещё в СССР, правопреемницей которого является Российская Федерация."Если вы откроете учебник для господ генералов образца 1970 года "История войн и военного искусства", то там написано, что в разных по масштабах войнах может применяться тактическое и стратегическое ядерное оружие", - напомнил Подберёзкин.Он также напомнил, что России сейчас противостоит западная военно-политическая коалиция, а "своей коалиции у России нет, хотя есть союзники с разной степенью близости". Кроме того, ВСУ ведут боевые действия на оккупированной российской территории."Мы этого никогда не скрывали, и наши планы были рассчитаны на то, что если НАТО попрет на Россию, то мы уничтожим их тактическим ядерным ударом, а дальше в наступление до Ла-Манша пойдут танковые армии", - заметил эксперт.Полный текст интервью Алексей Подберезкин о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара читайте на сайте Украина.ру.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Взять Европу на прицел. Какие изменения могут ждать ядерную доктрину России
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новости, россия, ссср, ла-манш, алексей подберезкин, вооруженные силы украины, нато, всу, третья мировая война, ядерное оружие, ядерная война, ядерная угроза, сво, национальные интересы, национальная безопасность, стратегия национальной безопасности, украина.ру
Новости, Россия, СССР, Ла-Манш, Алексей Подберезкин, Вооруженные силы Украины, НАТО, ВСУ, третья мировая война, Ядерное оружие, ядерная война, ядерная угроза, СВО, национальные интересы, национальная безопасность, Стратегия национальной безопасности, Украина.ру

Эксперт: "Мы уничтожим их тактическим ядерным ударом, а дальше в наступление до Ла-Манша"

08:00 07.09.2024 (обновлено: 08:27 07.09.2024)
 
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Новые реалии в связи с СВО и масштабным противостоянием России западной военно-политической коалиции актуализировали вопрос применения ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
"Можем ли мы в ответ наносить удары? Конечно, можем. Поэтому надо предполагать, что в этом ответе будет удар не только обычными, но и ядерными силами", - сказал эксперт, оценивая применение ядерного оружия в условиях СВО.
По мнению Подберёзкина, вопрос применения ядерного оружия не нов. Ответ на него был дан ещё в СССР, правопреемницей которого является Российская Федерация.
"Если вы откроете учебник для господ генералов образца 1970 года "История войн и военного искусства", то там написано, что в разных по масштабах войнах может применяться тактическое и стратегическое ядерное оружие", - напомнил Подберёзкин.
Он также напомнил, что России сейчас противостоит западная военно-политическая коалиция, а "своей коалиции у России нет, хотя есть союзники с разной степенью близости". Кроме того, ВСУ ведут боевые действия на оккупированной российской территории.
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Караганов сказал, когда придет момент нанесения группового ядерного удара по ЗападуРоссии нужно еще какое-то время понаблюдать за действиями Запада на Украине, прежде чем принимать решение о нанесении ядерных ударов по противнику. Об этом доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов рассказал в интервью изданию Украина.ру
"Мы этого никогда не скрывали, и наши планы были рассчитаны на то, что если НАТО попрет на Россию, то мы уничтожим их тактическим ядерным ударом, а дальше в наступление до Ла-Манша пойдут танковые армии", - заметил эксперт.
Полный текст интервью Алексей Подберезкин о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара читайте на сайте Украина.ру.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Взять Европу на прицел. Какие изменения могут ждать ядерную доктрину России
 
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