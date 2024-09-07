Эксперт: "Мы уничтожим их тактическим ядерным ударом, а дальше в наступление до Ла-Манша"
08:00 07.09.2024 (обновлено: 08:27 07.09.2024)
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Новые реалии в связи с СВО и масштабным противостоянием России западной военно-политической коалиции актуализировали вопрос применения ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
"Можем ли мы в ответ наносить удары? Конечно, можем. Поэтому надо предполагать, что в этом ответе будет удар не только обычными, но и ядерными силами", - сказал эксперт, оценивая применение ядерного оружия в условиях СВО.
По мнению Подберёзкина, вопрос применения ядерного оружия не нов. Ответ на него был дан ещё в СССР, правопреемницей которого является Российская Федерация.
"Если вы откроете учебник для господ генералов образца 1970 года "История войн и военного искусства", то там написано, что в разных по масштабах войнах может применяться тактическое и стратегическое ядерное оружие", - напомнил Подберёзкин.
Он также напомнил, что России сейчас противостоит западная военно-политическая коалиция, а "своей коалиции у России нет, хотя есть союзники с разной степенью близости". Кроме того, ВСУ ведут боевые действия на оккупированной российской территории.
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