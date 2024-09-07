https://ukraina.ru/20240907/1057227777.html

Эксперт: "Мы уничтожим их тактическим ядерным ударом, а дальше в наступление до Ла-Манша"

Эксперт: "Мы уничтожим их тактическим ядерным ударом, а дальше в наступление до Ла-Манша" - 07.09.2024 Украина.ру

Эксперт: "Мы уничтожим их тактическим ядерным ударом, а дальше в наступление до Ла-Манша"

Новые реалии в связи с СВО и масштабным противостоянием России западной военно-политической коалиции актуализировали вопрос применения ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин

2024-09-07T08:00

2024-09-07T08:00

2024-09-07T08:27

новости

россия

ссср

ла-манш

алексей подберезкин

вооруженные силы украины

нато

всу

третья мировая война

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038913150_0:14:550:323_1920x0_80_0_0_c02247e6774993484df1e53a1857d8ef.jpg

"Можем ли мы в ответ наносить удары? Конечно, можем. Поэтому надо предполагать, что в этом ответе будет удар не только обычными, но и ядерными силами", - сказал эксперт, оценивая применение ядерного оружия в условиях СВО.По мнению Подберёзкина, вопрос применения ядерного оружия не нов. Ответ на него был дан ещё в СССР, правопреемницей которого является Российская Федерация."Если вы откроете учебник для господ генералов образца 1970 года "История войн и военного искусства", то там написано, что в разных по масштабах войнах может применяться тактическое и стратегическое ядерное оружие", - напомнил Подберёзкин.Он также напомнил, что России сейчас противостоит западная военно-политическая коалиция, а "своей коалиции у России нет, хотя есть союзники с разной степенью близости". Кроме того, ВСУ ведут боевые действия на оккупированной российской территории."Мы этого никогда не скрывали, и наши планы были рассчитаны на то, что если НАТО попрет на Россию, то мы уничтожим их тактическим ядерным ударом, а дальше в наступление до Ла-Манша пойдут танковые армии", - заметил эксперт.Полный текст интервью Алексей Подберезкин о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара читайте на сайте Украина.ру.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Взять Европу на прицел. Какие изменения могут ждать ядерную доктрину России

https://ukraina.ru/20240624/1055766505.html

россия

ссср

ла-манш

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, ссср, ла-манш, алексей подберезкин, вооруженные силы украины, нато, всу, третья мировая война, ядерное оружие, ядерная война, ядерная угроза, сво, национальные интересы, национальная безопасность, стратегия национальной безопасности, украина.ру