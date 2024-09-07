"Мы должны применять ядерное оружие" - эксперт - 07.09.2024 Украина.ру
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"Мы должны применять ядерное оружие" - эксперт
"Мы должны применять ядерное оружие" - эксперт - 07.09.2024 Украина.ру
"Мы должны применять ядерное оружие" - эксперт
Противостоящая России в СВО западная военно-политическая коалиция желает удержать конфликт на доядерном уровне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
2024-09-07T07:00
2024-09-07T08:20
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ядерное оружие
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спецоперация
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"Есть основания, чтобы внести коррективы в стратегию применения ядерного оружия,- заявил Подберёзкин. - В военной доктрине СССР и России всегда подчеркивалось два момента. Первый, ядерное оружие может быть применено только в ответ на применение ядерного оружия или когда в неядерной полномасштабной войне с Россией угрожают ее институтам, суверенитету и самобытности. То есть, когда очевидна угроза национальной безопасности, даже если эта угроза неядерная. Эти два положения были и останутся".Эксперт напомнил, как сталкивался с такой ситуацией в 1989 году, когда участвовал в подготовке военной доктрины Организации Варшавского договора. Сейчас, по мнению эксперта, вопрос применения ядерного оружия следует рассматривать серьёзно с учётом новых реалий.Второй момент, по словам Подберёзкина, представляет собой, скорее, оперативные планы по использованию ядерного оружия. В российской доктрине это должно найти своё отражение."Ядерное оружие может применяться и для упреждающего удара, когда создалась очевидная угроза с помощью неядерных средств, - сказал эксперт. - Например, недавно был налет БПЛА и другими скоординированными средствами воздушно-космического нападения по территории России. А теперь давайте представим, что у американцев есть 10 тысяч высокоточных крылатых ракет большой дальности".Подберёзкин заметил, что таковые в реальности есть. В случае нанесения ударов по российским стратегическим силам "как это сделали украинцы, когда нанесли удары по аэродрому в Энгельсе, это угроза нашим стратегическим силам".Полный текст интервью Алексей Подберезкин о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел проблему в публикации Крыса в углу: последний аккорд ЗеленскогоТакже на эту тему публикация Что ждёт Украину этой зимой, какие цели у Совета Украина - НАТО и куда целятся ВС России - Казаков на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, ссср, алексей подберезкин, нато, сво, ядерное оружие, ядерная угроза, спецоперация, сша, ростислав ищенко, украина.ру
Новости, Россия, Украина, СССР, Алексей Подберезкин, НАТО, СВО, Ядерное оружие, ядерная угроза, Спецоперация, США, Ростислав Ищенко, Украина.ру

"Мы должны применять ядерное оружие" - эксперт

07:00 07.09.2024 (обновлено: 08:20 07.09.2024)
 
© РИА Новости . А. Зубцов / Перейти в фотобанкСамоходная ракетная пусковая установка СС-20
Самоходная ракетная пусковая установка СС-20 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости . А. Зубцов
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Противостоящая России в СВО западная военно-политическая коалиция желает удержать конфликт на доядерном уровне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
"Есть основания, чтобы внести коррективы в стратегию применения ядерного оружия,- заявил Подберёзкин. - В военной доктрине СССР и России всегда подчеркивалось два момента. Первый, ядерное оружие может быть применено только в ответ на применение ядерного оружия или когда в неядерной полномасштабной войне с Россией угрожают ее институтам, суверенитету и самобытности. То есть, когда очевидна угроза национальной безопасности, даже если эта угроза неядерная. Эти два положения были и останутся".
Эксперт напомнил, как сталкивался с такой ситуацией в 1989 году, когда участвовал в подготовке военной доктрины Организации Варшавского договора. Сейчас, по мнению эксперта, вопрос применения ядерного оружия следует рассматривать серьёзно с учётом новых реалий.
"Они [Запад] хотят удержать конфликт на доядерном уровне, в том числе используя другие государства против России. Если Украина как государство, которое находится фактически в состоянии войны при помощи западных союзников будет наносить удары, которые приведут к созданию реальной угрозы для России, мы должны применять ядерное оружие", - уверен эксперт.
Второй момент, по словам Подберёзкина, представляет собой, скорее, оперативные планы по использованию ядерного оружия. В российской доктрине это должно найти своё отражение.
"Ядерное оружие может применяться и для упреждающего удара, когда создалась очевидная угроза с помощью неядерных средств, - сказал эксперт. - Например, недавно был налет БПЛА и другими скоординированными средствами воздушно-космического нападения по территории России. А теперь давайте представим, что у американцев есть 10 тысяч высокоточных крылатых ракет большой дальности".
Подберёзкин заметил, что таковые в реальности есть. В случае нанесения ударов по российским стратегическим силам "как это сделали украинцы, когда нанесли удары по аэродрому в Энгельсе, это угроза нашим стратегическим силам".
Полный текст интервью Алексей Подберезкин о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара читайте на сайте Украина.ру
Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел проблему в публикации Крыса в углу: последний аккорд Зеленского
Также на эту тему публикация Что ждёт Украину этой зимой, какие цели у Совета Украина - НАТО и куда целятся ВС России - Казаков на сайте Украина.ру
 
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