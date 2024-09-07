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"Мы должны применять ядерное оружие" - эксперт

"Мы должны применять ядерное оружие" - эксперт - 07.09.2024 Украина.ру

"Мы должны применять ядерное оружие" - эксперт

Противостоящая России в СВО западная военно-политическая коалиция желает удержать конфликт на доядерном уровне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин

2024-09-07T07:00

2024-09-07T07:00

2024-09-07T08:20

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"Есть основания, чтобы внести коррективы в стратегию применения ядерного оружия,- заявил Подберёзкин. - В военной доктрине СССР и России всегда подчеркивалось два момента. Первый, ядерное оружие может быть применено только в ответ на применение ядерного оружия или когда в неядерной полномасштабной войне с Россией угрожают ее институтам, суверенитету и самобытности. То есть, когда очевидна угроза национальной безопасности, даже если эта угроза неядерная. Эти два положения были и останутся".Эксперт напомнил, как сталкивался с такой ситуацией в 1989 году, когда участвовал в подготовке военной доктрины Организации Варшавского договора. Сейчас, по мнению эксперта, вопрос применения ядерного оружия следует рассматривать серьёзно с учётом новых реалий.Второй момент, по словам Подберёзкина, представляет собой, скорее, оперативные планы по использованию ядерного оружия. В российской доктрине это должно найти своё отражение."Ядерное оружие может применяться и для упреждающего удара, когда создалась очевидная угроза с помощью неядерных средств, - сказал эксперт. - Например, недавно был налет БПЛА и другими скоординированными средствами воздушно-космического нападения по территории России. А теперь давайте представим, что у американцев есть 10 тысяч высокоточных крылатых ракет большой дальности".Подберёзкин заметил, что таковые в реальности есть. В случае нанесения ударов по российским стратегическим силам "как это сделали украинцы, когда нанесли удары по аэродрому в Энгельсе, это угроза нашим стратегическим силам".Полный текст интервью Алексей Подберезкин о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел проблему в публикации Крыса в углу: последний аккорд ЗеленскогоТакже на эту тему публикация Что ждёт Украину этой зимой, какие цели у Совета Украина - НАТО и куда целятся ВС России - Казаков на сайте Украина.ру

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новости, россия, украина, ссср, алексей подберезкин, нато, сво, ядерное оружие, ядерная угроза, спецоперация, сша, ростислав ищенко, украина.ру