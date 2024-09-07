Подберёзкин: Своей военно-политической коалиции у России в противостоянии с западной нет - 07.09.2024 Украина.ру
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Подберёзкин: Своей военно-политической коалиции у России в противостоянии с западной нет
Подберёзкин: Своей военно-политической коалиции у России в противостоянии с западной нет - 07.09.2024 Украина.ру
Подберёзкин: Своей военно-политической коалиции у России в противостоянии с западной нет
Российская спецоперация на Украине достигла наибольшего после Второй мировой войны масштаба с вовлечением многих государств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
2024-09-07T06:00
2024-09-07T08:13
новости
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югославия
алексей подберезкин
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союзное государство
одкб
союзники
сво
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Российская спецоперация на Украине достигла наибольшего после Второй мировой войны масштаба с вовлечением многих государств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин"Война приобрела крупнейший масштаб после Второй мировой войны. Война в Югославии — это краткосрочная военная операция по сравнению с этой войной. Под Курском за три недели уничтожено около 100 танков. Масштаб потерь огромный", - сказал эксперт.Оценивая перспективы применения Россией ядерного оружия в условиях СВО, эксперт заметил, что российская военная доктрина долго не менялась. Нынешний её вариант был принят в соответствии с нормативными документами прошлого - стратегии социально-экономического развития и стратегии национальной безопасности."Специальная военная операция и западная политическая коалиция внесли существенные изменения. Военная доктрина — это система совокупных официально принятых взглядов на использование военной силы и ядерного оружия", - напомнил Подберёзкин.Военная доктрина является производной от стратегии нацбезопасности, которая была прията в июле 2021 года. Подберёзкин также заметил, что концепция внешней политики России была принята через 14 месяцев, а военная доктрина рассматривается до сих пор.Полный текст интервью Алексей Подберезкин о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел проблему в публикации Крыса в углу: последний аккорд ЗеленскогоТакже на эту тему публикация Что ждёт Украину этой зимой, какие цели у Совета Украина - НАТО и куда целятся ВС России - Казаков на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, югославия, алексей подберезкин, нато, союзное государство, одкб, союзники, сво, балканы, спецоперация, ростислав ищенко, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Югославия, Алексей Подберезкин, НАТО, Союзное государство, ОДКБ, союзники, СВО, Балканы, Спецоперация, Ростислав Ищенко, Украина.ру

Подберёзкин: Своей военно-политической коалиции у России в противостоянии с западной нет

06:00 07.09.2024 (обновлено: 08:13 07.09.2024)
 
© Фото : oborona.ruАлексей Подберёзкин интервью
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Фото : oborona.ru
Читать в
Российская спецоперация на Украине достигла наибольшего после Второй мировой войны масштаба с вовлечением многих государств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
Российская спецоперация на Украине достигла наибольшего после Второй мировой войны масштаба с вовлечением многих государств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
"Война приобрела крупнейший масштаб после Второй мировой войны. Война в Югославии — это краткосрочная военная операция по сравнению с этой войной. Под Курском за три недели уничтожено около 100 танков. Масштаб потерь огромный", - сказал эксперт.
Оценивая перспективы применения Россией ядерного оружия в условиях СВО, эксперт заметил, что российская военная доктрина долго не менялась. Нынешний её вариант был принят в соответствии с нормативными документами прошлого - стратегии социально-экономического развития и стратегии национальной безопасности.
"Специальная военная операция и западная политическая коалиция внесли существенные изменения. Военная доктрина — это система совокупных официально принятых взглядов на использование военной силы и ядерного оружия", - напомнил Подберёзкин.
Военная доктрина является производной от стратегии нацбезопасности, которая была прията в июле 2021 года. Подберёзкин также заметил, что концепция внешней политики России была принята через 14 месяцев, а военная доктрина рассматривается до сих пор.
"Новое здесь то, что появилась западная военно-политическая коалиция, и Россия ей противостоит. Своей коалиции у России нет, хотя есть союзники с разной степенью близости", - констатировал директор Центра военно-политических исследований МГИМО.
Полный текст интервью Алексей Подберезкин о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара читайте на сайте Украина.ру
Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел проблему в публикации Крыса в углу: последний аккорд Зеленского
Также на эту тему публикация Что ждёт Украину этой зимой, какие цели у Совета Украина - НАТО и куда целятся ВС России - Казаков на сайте Украина.ру
 
НовостиРоссияУкраинаЮгославияАлексей ПодберезкинНАТОСоюзное государствоОДКБсоюзникиСВОБалканыСпецоперацияРостислав ИщенкоУкраина.ру
 
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