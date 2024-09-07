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Подберёзкин: Своей военно-политической коалиции у России в противостоянии с западной нет

Подберёзкин: Своей военно-политической коалиции у России в противостоянии с западной нет - 07.09.2024 Украина.ру

Подберёзкин: Своей военно-политической коалиции у России в противостоянии с западной нет

Российская спецоперация на Украине достигла наибольшего после Второй мировой войны масштаба с вовлечением многих государств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин

2024-09-07T06:00

2024-09-07T06:00

2024-09-07T08:13

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Российская спецоперация на Украине достигла наибольшего после Второй мировой войны масштаба с вовлечением многих государств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин"Война приобрела крупнейший масштаб после Второй мировой войны. Война в Югославии — это краткосрочная военная операция по сравнению с этой войной. Под Курском за три недели уничтожено около 100 танков. Масштаб потерь огромный", - сказал эксперт.Оценивая перспективы применения Россией ядерного оружия в условиях СВО, эксперт заметил, что российская военная доктрина долго не менялась. Нынешний её вариант был принят в соответствии с нормативными документами прошлого - стратегии социально-экономического развития и стратегии национальной безопасности."Специальная военная операция и западная политическая коалиция внесли существенные изменения. Военная доктрина — это система совокупных официально принятых взглядов на использование военной силы и ядерного оружия", - напомнил Подберёзкин.Военная доктрина является производной от стратегии нацбезопасности, которая была прията в июле 2021 года. Подберёзкин также заметил, что концепция внешней политики России была принята через 14 месяцев, а военная доктрина рассматривается до сих пор.Полный текст интервью Алексей Подберезкин о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел проблему в публикации Крыса в углу: последний аккорд ЗеленскогоТакже на эту тему публикация Что ждёт Украину этой зимой, какие цели у Совета Украина - НАТО и куда целятся ВС России - Казаков на сайте Украина.ру

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новости, россия, украина, югославия, алексей подберезкин, нато, союзное государство, одкб, союзники, сво, балканы, спецоперация, ростислав ищенко, украина.ру