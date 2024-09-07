Не потому, что бензин кончился: Казаков о том, почему ВСУ не продвинулись под Курском - 07.09.2024 Украина.ру
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Не потому, что бензин кончился: Казаков о том, почему ВСУ не продвинулись под Курском
Не потому, что бензин кончился: Казаков о том, почему ВСУ не продвинулись под Курском - 07.09.2024 Украина.ру
Не потому, что бензин кончился: Казаков о том, почему ВСУ не продвинулись под Курском
Вооруженные силы Украины в Курской области уперлись в обороняющиеся ряды российской армии, поэтому их продвижение остановилось. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2024-09-07T09:30
2024-09-07T09:30
новости
украина
курская область
россия
александр казаков
вооруженные силы украины
украина.ру
госдума
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Когда кто-то говорит, что у РФ в приграничной зоне Курской области не было минных полей, это неправда, подчеркнул Казаков.На границе у нас были пограничные войска (ФСБ), а в 10–15 километров полосы обеспечения находится армия. Потому что охраняют границу пограничники, а защищают территорию военные. И за эту полосу обеспечения ВСУ до сих пор не вышли, рассказал он."Противник остановился не потому, что у него бензин кончился. Просто он уперся в наши обороняющиеся ряды", - заявил политик. Потом, когда мы увидели вражескую инженерную технику, когда они расширили коридор для вторжения и когда мы увидели количество их личного состава, стало понятно, что цели и задачи этой операции будут не медийными, подытожил собеседник издания.Подробнее о действиях российских вооруженных сил на Украине - в интервью Александра Казакова изданию Украина.ру Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения".
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новости, украина, курская область, россия, александр казаков, вооруженные силы украины, украина.ру, госдума
Новости, Украина, Курская область, Россия, Александр Казаков, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Госдума

Не потому, что бензин кончился: Казаков о том, почему ВСУ не продвинулись под Курском

09:30 07.09.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Вооруженные силы Украины в Курской области уперлись в обороняющиеся ряды российской армии, поэтому их продвижение остановилось. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Когда кто-то говорит, что у РФ в приграничной зоне Курской области не было минных полей, это неправда, подчеркнул Казаков.
На границе у нас были пограничные войска (ФСБ), а в 10–15 километров полосы обеспечения находится армия. Потому что охраняют границу пограничники, а защищают территорию военные. И за эту полосу обеспечения ВСУ до сих пор не вышли, рассказал он.
"Противник остановился не потому, что у него бензин кончился. Просто он уперся в наши обороняющиеся ряды", - заявил политик.
Потом, когда мы увидели вражескую инженерную технику, когда они расширили коридор для вторжения и когда мы увидели количество их личного состава, стало понятно, что цели и задачи этой операции будут не медийными, подытожил собеседник издания.
Подробнее о действиях российских вооруженных сил на Украине - в интервью Александра Казакова изданию Украина.ру Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения".
 
НовостиУкраинаКурская областьРоссияАлександр КазаковВооруженные силы УкраиныУкраина.руГосдума
 
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