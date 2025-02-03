https://ukraina.ru/20250203/1060764376.html

Панама объявила о выходе из китайской инициативы "Один пояс - один путь"

Панама объявила о выходе из китайской инициативы "Один пояс - один путь" - 03.02.2025 Украина.ру

Панама объявила о выходе из китайской инициативы "Один пояс - один путь"

Правительство Панамы не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс - один путь". Об этом заявил президент страны Хосе Рауль Мулино после переговоров с главой госдепартамента США Марко Рубио

2025-02-03T10:10

2025-02-03T10:10

2025-02-03T10:48

новости

панама

китай

сша

дональд трамп

марко рубио

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1d/1060671287_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da683cf11891800821a55e79142e6467.jpg

"Я принял важное решение и сообщаю вам о нем. Мое правительство не будет продлевать меморандум о взаимопонимании 2017 года по инициативе "Один пояс - один путь". Это так. Мы изучим возможность завершения проекта раньше срока, но я думаю, что его необходимо продлевать через год-два, это происходит каждые три года", - сказал Мулино.Как ранее сообщили в госдепартаменте США, Рубио на встрече в Панаме заявил президенту Мулино, что американский лидер Дональд Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион.Китайская инициатива "Один пояс - один путь" нацелена на соединение 65 стран мира посредством цифровой и физической инфраструктуры, включая строительство дорог, портов и телекоммуникационных сетей, предоставление этим странам экономических возможностей для развития инфраструктуры.Подробнее о ситуации в Панаме - в материале Пожаловалась на Трампа: Панама отправила письмо в ООН на сайте Украина.ру.

панама

китай

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, панама, китай, сша, дональд трамп, марко рубио, оон