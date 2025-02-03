Панама объявила о выходе из китайской инициативы "Один пояс - один путь" - 03.02.2025 Украина.ру
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Панама объявила о выходе из китайской инициативы "Один пояс - один путь"
Панама объявила о выходе из китайской инициативы "Один пояс - один путь" - 03.02.2025 Украина.ру
Панама объявила о выходе из китайской инициативы "Один пояс - один путь"
Правительство Панамы не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс - один путь". Об этом заявил президент страны Хосе Рауль Мулино после переговоров с главой госдепартамента США Марко Рубио
2025-02-03T10:10
2025-02-03T10:48
новости
панама
китай
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марко рубио
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"Я принял важное решение и сообщаю вам о нем. Мое правительство не будет продлевать меморандум о взаимопонимании 2017 года по инициативе "Один пояс - один путь". Это так. Мы изучим возможность завершения проекта раньше срока, но я думаю, что его необходимо продлевать через год-два, это происходит каждые три года", - сказал Мулино.Как ранее сообщили в госдепартаменте США, Рубио на встрече в Панаме заявил президенту Мулино, что американский лидер Дональд Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион.Китайская инициатива "Один пояс - один путь" нацелена на соединение 65 стран мира посредством цифровой и физической инфраструктуры, включая строительство дорог, портов и телекоммуникационных сетей, предоставление этим странам экономических возможностей для развития инфраструктуры.Подробнее о ситуации в Панаме - в материале Пожаловалась на Трампа: Панама отправила письмо в ООН на сайте Украина.ру.
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новости, панама, китай, сша, дональд трамп, марко рубио, оон
Новости, Панама, Китай, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, ООН

Панама объявила о выходе из китайской инициативы "Один пояс - один путь"

10:10 03.02.2025 (обновлено: 10:48 03.02.2025)
 
© РИА Новости . Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Панама
Страны мира. Панама - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Мария Плотникова
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Правительство Панамы не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс - один путь". Об этом заявил президент страны Хосе Рауль Мулино после переговоров с главой госдепартамента США Марко Рубио
"Я принял важное решение и сообщаю вам о нем. Мое правительство не будет продлевать меморандум о взаимопонимании 2017 года по инициативе "Один пояс - один путь". Это так. Мы изучим возможность завершения проекта раньше срока, но я думаю, что его необходимо продлевать через год-два, это происходит каждые три года", - сказал Мулино.
Как ранее сообщили в госдепартаменте США, Рубио на встрече в Панаме заявил президенту Мулино, что американский лидер Дональд Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион.
Китайская инициатива "Один пояс - один путь" нацелена на соединение 65 стран мира посредством цифровой и физической инфраструктуры, включая строительство дорог, портов и телекоммуникационных сетей, предоставление этим странам экономических возможностей для развития инфраструктуры.
Подробнее о ситуации в Панаме - в материале Пожаловалась на Трампа: Панама отправила письмо в ООН на сайте Украина.ру.
 
НовостиПанамаКитайСШАДональд ТрампМарко РубиоООН
 
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