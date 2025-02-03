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Новые пошлины Трампа навредили американцам еще до вступления в силу - The Wall Street Journal
Новые пошлины Трампа навредили американцам еще до вступления в силу - The Wall Street Journal - 03.02.2025 Украина.ру
Новые пошлины Трампа навредили американцам еще до вступления в силу - The Wall Street Journal
Объявленные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины в отношении Канады, Мексики и Китая еще не вступили в силу, но уже начали негативно сказываться на жизни американцев. Об этом пишет The Wall Street Journal
2025-02-03T08:48
2025-02-03T08:48
2025-02-03T09:06
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Авторы публикации обратили внимание на высказывания Дональда Трампа о "некоторой боли" из-за больших пошлин. При этом, по мнению американского лидера, масштабные изменения приведут к новому "золотому веку".По их мнению, предстоящий "сокрушительный удар по Мексике и Канаде" свидетельствует о том, что "ни одна страна или отрасль не находится в безопасности"."Это побудит наших друзей и врагов переосмыслить свою зависимость от американского рынка, последствия этого сложно предсказать", - говорится в материале.В минувшую субботу вступили в силу введенные Америкой 25-процентные пошлины на импортные товары из Канады и Мексики, а также 10-процентные - на продукцию из КНР. По словам Трампа, тарифы затрагивают нефть, газ, сталь, алюминий, медь и микрочипы.Глава Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что страна для защиты своих интересов намерена задействовать "тарифные и нетарифные меры". Премьер Канады Джастин Трюдо также пообещал ответить США в случае введения дополнительных пошлин.Подробнее о пошлинах - в материале КНР пожалуется в ВТО на повышение пошлин США на сайте Украина.ру.
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новости, мексика, сша, канада, дональд трамп, джастин трюдо
Новости, Мексика, США, Канада, Дональд Трамп, Джастин Трюдо
Новые пошлины Трампа навредили американцам еще до вступления в силу - The Wall Street Journal
08:48 03.02.2025 (обновлено: 09:06 03.02.2025)
Объявленные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины в отношении Канады, Мексики и Китая еще не вступили в силу, но уже начали негативно сказываться на жизни американцев. Об этом пишет The Wall Street Journal
Авторы публикации обратили внимание на высказывания Дональда Трампа о "некоторой боли" из-за больших пошлин. При этом, по мнению американского лидера, масштабные изменения приведут к новому "золотому веку".
"Очень мило с его стороны обещать блестящее будущее, когда боль уже начинается, а пошлины до вторника еще даже не вступят в силу", - сыронизировали они.
По их мнению, предстоящий "сокрушительный удар по Мексике и Канаде" свидетельствует о том, что "ни одна страна или отрасль не находится в безопасности".
"Это побудит наших друзей и врагов переосмыслить свою зависимость от американского рынка, последствия этого сложно предсказать", - говорится в материале.
В минувшую субботу вступили в силу введенные Америкой
25-процентные пошлины на импортные товары из Канады и Мексики, а также 10-процентные - на продукцию из КНР. По словам Трампа, тарифы затрагивают нефть, газ, сталь, алюминий, медь и микрочипы.
Глава Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что страна для защиты своих интересов намерена задействовать "тарифные и нетарифные меры". Премьер Канады Джастин Трюдо
также пообещал ответить США в случае введения дополнительных пошлин.