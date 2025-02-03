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Пушков высказался о "неизбежной победе" неудобного для ЕС кандидата в президенты Румынии
Пушков высказался о "неизбежной победе" неудобного для ЕС кандидата в президенты Румынии - 03.02.2025 Украина.ру
Пушков высказался о "неизбежной победе" неудобного для ЕС кандидата в президенты Румынии
Руководство Евросоюза будет делать все возможное, чтобы не допустить победу неудобного для них кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску. Об этом заявил сенатор РФ Алексей Пушков в своем телеграм-канале
2025-02-03T09:29
2025-02-03T09:29
2025-02-03T09:47
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"Новая победа Джеорджеску выглядит неизбежной, если только его враги не задействуют экстренные меры. Но даже массированные подлоги на выборах при таком огромном разрыве могут не сработать. Вместе с тем можно быть уверенным в том, что Брюссель сделает все возможное, чтобы тандем Орбан-Фицо не пополнился третьим членом в лице президента Румынии", - написал Пушков.В ноябре в Румынии прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Но в декабре Конституционный суд страны аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Правительство постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая.Ранее Джорджеску называл Украину вымышленным государством. По его словам, она будет разделена на части между соседними странами.Подробнее о выборах в Румынии - в материале Елены Мурзиной "Путин смеётся над нами. Мы стали посмешищем", - так говорят в Румынии на сайте Украина.ру.
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Новости, Румыния, Алексей Пушков, Россия, Брюссель, Елена Мурзина, Владимир Путин, ЕС
Пушков высказался о "неизбежной победе" неудобного для ЕС кандидата в президенты Румынии
09:29 03.02.2025 (обновлено: 09:47 03.02.2025)
Руководство Евросоюза будет делать все возможное, чтобы не допустить победу неудобного для них кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску. Об этом заявил сенатор РФ Алексей Пушков в своем телеграм-канале
"Новая победа Джеорджеску выглядит неизбежной, если только его враги не задействуют экстренные меры. Но даже массированные подлоги на выборах при таком огромном разрыве могут не сработать. Вместе с тем можно быть уверенным в том, что Брюссель сделает все возможное, чтобы тандем Орбан-Фицо не пополнился третьим членом в лице президента Румынии", - написал Пушков.
В ноябре в Румынии прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Но в декабре Конституционный суд страны аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Правительство постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая.
Ранее Джорджеску называл Украину
вымышленным государством. По его словам, она будет разделена на части между соседними странами.