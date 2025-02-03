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Президент Польши заявил, что Украине нужна "массированная поддержка" в борьбе с растущей преступностью

Президент Польши заявил, что Украине нужна "массированная поддержка" в борьбе с растущей преступностью - 03.02.2025 Украина.ру

Президент Польши заявил, что Украине нужна "массированная поддержка" в борьбе с растущей преступностью

После урегулирования конфликта на Украине вероятнее всего резко вырастет число организованных преступных группировок, имеющих огнестрельное оружие. Об этом третьего февраля заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщило британское издание Financial Times

2025-02-03T10:19

2025-02-03T10:19

2025-02-03T10:56

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Как утверждает глава Польши, у многих вернувшихся с фронта украинских военных могут быть проблемы с психикой, что при неконтролируемом обороте оружия приведет к всплеску криминала. По мнению Дуды, власти Украины не смогут справиться с этой проблемой в одиночку.О растущей преступности на Украине неоднократно говорили и другие политики. Уже сейчас, когда конфликт еще не урегулирован, оттуда поступают сообщения об участившихся случаях криминала. Например, в конце прошлой недели один из местных жителей Харьковской области рассказал о вооруженных дезертирах ВСУ, которые прячутся в заброшенных домах. "Дезертиры наводнили промзоны и полузаброшенные дома. Сбежавшим украинским военным помогают родственники и бывшие сослуживцы. Многие из них вооружены и занимаются откровенным криминалом", — поделился он.Другие новости: ВСУ безуспешно пытаются контратаковать позиции РФ на Волчанском направлении – Ганчев

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новости, украина, киев, польша, анджей дуда, конфликт, вооруженные силы украины, сво, преступления, преступность