Президент Польши заявил, что Украине нужна "массированная поддержка" в борьбе с растущей преступностью
10:19 03.02.2025 (обновлено: 10:56 03.02.2025)
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский и Дуда
© Пресс-служба президента Украины
После урегулирования конфликта на Украине вероятнее всего резко вырастет число организованных преступных группировок, имеющих огнестрельное оружие. Об этом третьего февраля заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщило британское издание Financial Times
Как утверждает глава Польши, у многих вернувшихся с фронта украинских военных могут быть проблемы с психикой, что при неконтролируемом обороте оружия приведет к всплеску криминала. По мнению Дуды, власти Украины не смогут справиться с этой проблемой в одиночку.
"Киеву понадобится массированная поддержка для обеспечения своей безопасности", — заявил польский президент, отметив, что в противном случае преступность "перекинется через границу с Украины в Польшу", а далее распространится в Западной Европе.
О растущей преступности на Украине неоднократно говорили и другие политики. Уже сейчас, когда конфликт еще не урегулирован, оттуда поступают сообщения об участившихся случаях криминала. Например, в конце прошлой недели один из местных жителей Харьковской области рассказал о вооруженных дезертирах ВСУ, которые прячутся в заброшенных домах.
"Дезертиры наводнили промзоны и полузаброшенные дома. Сбежавшим украинским военным помогают родственники и бывшие сослуживцы. Многие из них вооружены и занимаются откровенным криминалом", — поделился он.