"Он стал не рукопожатен": Дубинский объяснил, как Зеленского "превратили" в обычного гражданина - 03.02.2025 Украина.ру
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"Он стал не рукопожатен": Дубинский объяснил, как Зеленского "превратили" в обычного гражданина
"Он стал не рукопожатен": Дубинский объяснил, как Зеленского "превратили" в обычного гражданина - 03.02.2025 Украина.ру
"Он стал не рукопожатен": Дубинский объяснил, как Зеленского "превратили" в обычного гражданина
Заявления американского журналиста Такера Карлсона о диктатуре Владимира Зеленского и слова спецпосланника президента США Кита Келлога о необходимости проведения выборов на Украине превратили Зеленского в простого гражданина. Об этом третьего февраля в своем Телеграм-канале написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский
2025-02-03T10:40
2025-02-03T10:41
новости
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верховная рада
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На прошлой неделе депутат написал, что администрация президента США Дональда Трампа не считает Зеленского президентом Украины. По словам Дубинского, "договариваться с ним о чем-либо, а тем более, о пересохранении на “второй” срок — никто не хочет".Помимо этого, депутат заявлял, что Зеленский должен быть отстранен от власти по состоянию психического здоровья.Александр Дубинский находится в киевском СИЗО по политически мотивированному обвинению и активно критикует нынешнее руководство Украины. Теперь в числе "просроченных" он упоминает, помимо Владимира Зеленского, также своих коллег по парламенту – Верховной Раде.Другие новости: Президент Польши заявил, что Украине нужна "массированная поддержка" в борьбе с растущей преступностью
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новости, украина, киев, сша, владимир зеленский, кит келлог, карлсон, верховная рада, александр дубинский
Новости, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Кит Келлог, Карлсон, Верховная Рада, Александр Дубинский

"Он стал не рукопожатен": Дубинский объяснил, как Зеленского "превратили" в обычного гражданина

10:40 03.02.2025 (обновлено: 10:41 03.02.2025)
 
© коллаж Украина.РуЗеленский Дубинский
Зеленский Дубинский
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Заявления американского журналиста Такера Карлсона о диктатуре Владимира Зеленского и слова спецпосланника президента США Кита Келлога о необходимости проведения выборов на Украине превратили Зеленского в простого гражданина. Об этом третьего февраля в своем Телеграм-канале написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский

"Заявление Такера о диктаторе Зеленском и Келлога о том, что выборы должны пройти вне зависимости от того, будет перемирие или нет — это не только конец публичного имиджа Зеленского, которого теперь можно считать обычным гражданином на международной арене, но и сигнал европейским политикам: он более не рукопожатен", — заявил Дубинский.

На прошлой неделе депутат написал, что администрация президента США Дональда Трампа не считает Зеленского президентом Украины. По словам Дубинского, "договариваться с ним о чем-либо, а тем более, о пересохранении на “второй” срок — никто не хочет".
- РИА Новости, 1920, 31.01.2025
31 января, 16:32
Администрация Трампа открыла глаза: в США Зеленского не считают легитимным — ДубинскийАдминистрация президента США Дональда Трампа не считает Владимира Зеленского президентом Украины. Он нелегитимен, и американские власти понимают это. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале
Помимо этого, депутат заявлял, что Зеленский должен быть отстранен от власти по состоянию психического здоровья.
Александр Дубинский находится в киевском СИЗО по политически мотивированному обвинению и активно критикует нынешнее руководство Украины. Теперь в числе "просроченных" он упоминает, помимо Владимира Зеленского, также своих коллег по парламенту – Верховной Раде.
Другие новости: Президент Польши заявил, что Украине нужна "массированная поддержка" в борьбе с растущей преступностью
 
НовостиУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийКит КеллогКарлсонВерховная РадаАлександр Дубинский
 
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Заголовок открываемого материала
10:40"Он стал не рукопожатен": Дубинский объяснил, как Зеленского "превратили" в обычного гражданина
10:19Президент Польши заявил, что Украине нужна "массированная поддержка" в борьбе с растущей преступностью
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