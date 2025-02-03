"Он стал не рукопожатен": Дубинский объяснил, как Зеленского "превратили" в обычного гражданина
10:40 03.02.2025 (обновлено: 10:41 03.02.2025)
© коллаж Украина.РуЗеленский Дубинский
© коллаж Украина.Ру
Заявления американского журналиста Такера Карлсона о диктатуре Владимира Зеленского и слова спецпосланника президента США Кита Келлога о необходимости проведения выборов на Украине превратили Зеленского в простого гражданина. Об этом третьего февраля в своем Телеграм-канале написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский
"Заявление Такера о диктаторе Зеленском и Келлога о том, что выборы должны пройти вне зависимости от того, будет перемирие или нет — это не только конец публичного имиджа Зеленского, которого теперь можно считать обычным гражданином на международной арене, но и сигнал европейским политикам: он более не рукопожатен", — заявил Дубинский.
На прошлой неделе депутат написал, что администрация президента США Дональда Трампа не считает Зеленского президентом Украины. По словам Дубинского, "договариваться с ним о чем-либо, а тем более, о пересохранении на “второй” срок — никто не хочет".
31 января, 16:32Администрация Трампа открыла глаза: в США Зеленского не считают легитимным — ДубинскийАдминистрация президента США Дональда Трампа не считает Владимира Зеленского президентом Украины. Он нелегитимен, и американские власти понимают это. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале
Помимо этого, депутат заявлял, что Зеленский должен быть отстранен от власти по состоянию психического здоровья.
Александр Дубинский находится в киевском СИЗО по политически мотивированному обвинению и активно критикует нынешнее руководство Украины. Теперь в числе "просроченных" он упоминает, помимо Владимира Зеленского, также своих коллег по парламенту – Верховной Раде.