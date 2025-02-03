https://ukraina.ru/20250203/1060763920.html

"Он стал не рукопожатен": Дубинский объяснил, как Зеленского "превратили" в обычного гражданина

"Он стал не рукопожатен": Дубинский объяснил, как Зеленского "превратили" в обычного гражданина - 03.02.2025 Украина.ру

"Он стал не рукопожатен": Дубинский объяснил, как Зеленского "превратили" в обычного гражданина

Заявления американского журналиста Такера Карлсона о диктатуре Владимира Зеленского и слова спецпосланника президента США Кита Келлога о необходимости проведения выборов на Украине превратили Зеленского в простого гражданина. Об этом третьего февраля в своем Телеграм-канале написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский

2025-02-03T10:40

2025-02-03T10:40

2025-02-03T10:41

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На прошлой неделе депутат написал, что администрация президента США Дональда Трампа не считает Зеленского президентом Украины. По словам Дубинского, "договариваться с ним о чем-либо, а тем более, о пересохранении на “второй” срок — никто не хочет".Помимо этого, депутат заявлял, что Зеленский должен быть отстранен от власти по состоянию психического здоровья.Александр Дубинский находится в киевском СИЗО по политически мотивированному обвинению и активно критикует нынешнее руководство Украины. Теперь в числе "просроченных" он упоминает, помимо Владимира Зеленского, также своих коллег по парламенту – Верховной Раде.Другие новости: Президент Польши заявил, что Украине нужна "массированная поддержка" в борьбе с растущей преступностью

https://ukraina.ru/20250131/1060726179.html

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новости, украина, киев, сша, владимир зеленский, кит келлог, карлсон, верховная рада, александр дубинский