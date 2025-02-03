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ПВО сбила почти сотню украинских беспилотников над территорией России за ночь — Минобороны

ПВО сбила почти сотню украинских беспилотников над территорией России за ночь — Минобороны - 03.02.2025 Украина.ру

ПВО сбила почти сотню украинских беспилотников над территорией России за ночь — Минобороны

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за ночь 70 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ

2025-02-03T08:23

2025-02-03T08:23

2025-02-03T08:46

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Из них 27 - над территорией Ростовской области, 25 - над Волгоградской, семь – над Астраханской, пять – над Воронежской, четыре – над Белгородской и два над территорией Курской области.Временные ограничения были введены на прием и выпуск самолетов в аэропортах Астрахани, Казани, Ульяновска, Нижнекамска и Саратова с целью обеспечения безопасности полетов ВС, указывал представитель Росавиации Артем Кореняко. Позже ограничения ввели также в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы. Сейчас эти ограничения снимают.О других безуспешных атаках ВСУ - в материале ПВО России сбила 14 ракет Storm Shadow и ATACMS на сайте Украина.ру.

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