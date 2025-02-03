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ПВО сбила почти сотню украинских беспилотников над территорией России за ночь — Минобороны
ПВО сбила почти сотню украинских беспилотников над территорией России за ночь — Минобороны - 03.02.2025 Украина.ру
ПВО сбила почти сотню украинских беспилотников над территорией России за ночь — Минобороны
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за ночь 70 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ
2025-02-03T08:23
2025-02-03T08:23
2025-02-03T08:46
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Из них 27 - над территорией Ростовской области, 25 - над Волгоградской, семь – над Астраханской, пять – над Воронежской, четыре – над Белгородской и два над территорией Курской области.Временные ограничения были введены на прием и выпуск самолетов в аэропортах Астрахани, Казани, Ульяновска, Нижнекамска и Саратова с целью обеспечения безопасности полетов ВС, указывал представитель Росавиации Артем Кореняко. Позже ограничения ввели также в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы. Сейчас эти ограничения снимают.О других безуспешных атаках ВСУ - в материале ПВО России сбила 14 ракет Storm Shadow и ATACMS на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, россия, ростовская область, курская область, минобороны, росавиация, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Ростовская область, Курская область, Минобороны, Росавиация, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила почти сотню украинских беспилотников над территорией России за ночь — Минобороны
08:23 03.02.2025 (обновлено: 08:46 03.02.2025)
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за ночь 70 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ