ПВО сбила почти сотню украинских беспилотников над территорией России за ночь — Минобороны - 03.02.2025 Украина.ру
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ПВО сбила почти сотню украинских беспилотников над территорией России за ночь — Минобороны
ПВО сбила почти сотню украинских беспилотников над территорией России за ночь — Минобороны - 03.02.2025 Украина.ру
ПВО сбила почти сотню украинских беспилотников над территорией России за ночь — Минобороны
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за ночь 70 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ
2025-02-03T08:23
2025-02-03T08:46
новости
россия
ростовская область
курская область
минобороны
росавиация
вооруженные силы украины
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Из них 27 - над территорией Ростовской области, 25 - над Волгоградской, семь – над Астраханской, пять – над Воронежской, четыре – над Белгородской и два над территорией Курской области.Временные ограничения были введены на прием и выпуск самолетов в аэропортах Астрахани, Казани, Ульяновска, Нижнекамска и Саратова с целью обеспечения безопасности полетов ВС, указывал представитель Росавиации Артем Кореняко. Позже ограничения ввели также в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы. Сейчас эти ограничения снимают.О других безуспешных атаках ВСУ - в материале ПВО России сбила 14 ракет Storm Shadow и ATACMS на сайте Украина.ру.
россия
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новости, россия, ростовская область, курская область, минобороны, росавиация, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Ростовская область, Курская область, Минобороны, Росавиация, Вооруженные силы Украины

ПВО сбила почти сотню украинских беспилотников над территорией России за ночь — Минобороны

08:23 03.02.2025 (обновлено: 08:46 03.02.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за ночь 70 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ
Из них 27 - над территорией Ростовской области, 25 - над Волгоградской, семь – над Астраханской, пять – над Воронежской, четыре – над Белгородской и два над территорией Курской области.
Временные ограничения были введены на прием и выпуск самолетов в аэропортах Астрахани, Казани, Ульяновска, Нижнекамска и Саратова с целью обеспечения безопасности полетов ВС, указывал представитель Росавиации Артем Кореняко. Позже ограничения ввели также в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы. Сейчас эти ограничения снимают.
О других безуспешных атаках ВСУ - в материале ПВО России сбила 14 ракет Storm Shadow и ATACMS на сайте Украина.ру.
 
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Заголовок открываемого материала
08:48Новые пошлины Трампа навредили американцам еще до вступления в силу - The Wall Street Journal
08:23ПВО сбила почти сотню украинских беспилотников над территорией России за ночь — Минобороны
08:04Главное за ночь 3 февраля
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