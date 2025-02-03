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Маск обвинил Агентство по развитию США в финансировании биооружия и COVID-19

Маск обвинил Агентство по развитию США в финансировании биооружия и COVID-19 - 03.02.2025 Украина.ру

Маск обвинил Агентство по развитию США в финансировании биооружия и COVID-19

Агентство США по международному развитию USAID финансировало исследования биологического оружия, включая COVID-19. Таким мнением поделился американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления Илон Маск на своей странице в соцсети Х

2025-02-03T07:15

2025-02-03T07:15

2025-02-03T07:22

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"Вы знали, что USAID, используя доллары из ваших налоговых отчислений, финансировало исследования биологического оружия, включая COVID-19, которое убило миллионы людей?", - написал Маск.Он назвал Агентство "преступной организацией", которой "пора умереть".В отдельной публикации в соцсети он заявил, что Агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".Ранее западные СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Штатами предоставления помощи другим.Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов уделял огромное внимание разоблачению военно-биологической деятельности США. Кириллов рассказывал о лабораториях Пентагона на Украине, в Грузии, в Молдавии, по всему периметру границ России. Генерал акцентировал внимание на крайне опасных патогенах, над которыми работали в этих лабораториях, опасности их утечки.Начальник РХБЗ был убит в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами, в Москве в декабре прошлого года.Подробнее - в материале Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова в Москве на сайте Украина.ру.

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новости, сша, москва, игорь кириллов, украина, илон маск, дональд трамп, пентагон