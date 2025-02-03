Маск обвинил Агентство по развитию США в финансировании биооружия и COVID-19 - 03.02.2025 Украина.ру
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Маск обвинил Агентство по развитию США в финансировании биооружия и COVID-19
Маск обвинил Агентство по развитию США в финансировании биооружия и COVID-19 - 03.02.2025 Украина.ру
Маск обвинил Агентство по развитию США в финансировании биооружия и COVID-19
Агентство США по международному развитию USAID финансировало исследования биологического оружия, включая COVID-19. Таким мнением поделился американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления Илон Маск на своей странице в соцсети Х
2025-02-03T07:15
2025-02-03T07:22
новости
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"Вы знали, что USAID, используя доллары из ваших налоговых отчислений, финансировало исследования биологического оружия, включая COVID-19, которое убило миллионы людей?", - написал Маск.Он назвал Агентство "преступной организацией", которой "пора умереть".В отдельной публикации в соцсети он заявил, что Агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".Ранее западные СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Штатами предоставления помощи другим.Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов уделял огромное внимание разоблачению военно-биологической деятельности США. Кириллов рассказывал о лабораториях Пентагона на Украине, в Грузии, в Молдавии, по всему периметру границ России. Генерал акцентировал внимание на крайне опасных патогенах, над которыми работали в этих лабораториях, опасности их утечки.Начальник РХБЗ был убит в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами, в Москве в декабре прошлого года.Подробнее - в материале Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова в Москве на сайте Украина.ру.
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новости, сша, москва, игорь кириллов, украина, илон маск, дональд трамп, пентагон
Новости, США, Москва, Игорь Кириллов, Украина, Илон Маск, Дональд Трамп, Пентагон

Маск обвинил Агентство по развитию США в финансировании биооружия и COVID-19

07:15 03.02.2025 (обновлено: 07:22 03.02.2025)
 
© Public domainИлон Маск
Илон Маск
© Public domain
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Агентство США по международному развитию USAID финансировало исследования биологического оружия, включая COVID-19. Таким мнением поделился американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления Илон Маск на своей странице в соцсети Х
"Вы знали, что USAID, используя доллары из ваших налоговых отчислений, финансировало исследования биологического оружия, включая COVID-19, которое убило миллионы людей?", - написал Маск.
Он назвал Агентство "преступной организацией", которой "пора умереть".
В отдельной публикации в соцсети он заявил, что Агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
Ранее западные СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Штатами предоставления помощи другим.
Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов уделял огромное внимание разоблачению военно-биологической деятельности США. Кириллов рассказывал о лабораториях Пентагона на Украине, в Грузии, в Молдавии, по всему периметру границ России. Генерал акцентировал внимание на крайне опасных патогенах, над которыми работали в этих лабораториях, опасности их утечки.
Начальник РХБЗ был убит в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами, в Москве в декабре прошлого года.
Подробнее - в материале Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова в Москве на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАМоскваИгорь КирилловУкраинаИлон МаскДональд ТрампПентагон
 
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