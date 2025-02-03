https://ukraina.ru/20250203/1060761573.html

Премьер-министр Токио назвал слова японских чиновников о Курилах проявлением распущенности

Премьер-министр Токио назвал слова японских чиновников о Курилах проявлением распущенности - 03.02.2025 Украина.ру

Премьер-министр Токио назвал слова японских чиновников о Курилах проявлением распущенности

Высказывания японских чиновников об организации захоронения ядерных отходов на южной части Курильских островов были неуместны. Токио приносит извинения за эти слова. Об этом третьего февраля заявил премьер-министр Японии Сигэру Исиба

2025-02-03T09:43

2025-02-03T09:43

2025-02-03T09:43

новости

япония

токио

россия

москва

курилы

остров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057890946_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a93b829d3bd0146829e46188095346b6.jpg

Кроме того, министр экономики Японии Ёдзи Муто уточнил, что подобные слова чиновников повергли его в шок:"Это было бездумное заявление, лишенное всякого смысла". Ранее неназванные чиновники из Японской организации по управлению ядерными отходами (NUMO) и Управления природных ресурсов и энергетики озвучили идею договориться с Россией о передаче Японии четырех островов архипелага при условии совместного создания там зоны захоронения ядерных отходов. Власти Токио регулярно заявляют о желании заключить мирное соглашение с Москвой. Япония считает Курильские острова "незаконно оккупированными". В то время как Россия неоднократно говорила, что "все четыре острова являются неотъемлемой территорией ее страны".Другие новости: Новые пошлины Трампа навредили американцам еще до вступления в силу - The Wall Street Journal

япония

токио

россия

москва

курилы

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, япония, токио, россия, москва, курилы, остров