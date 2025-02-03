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Премьер-министр Токио назвал слова японских чиновников о Курилах проявлением распущенности
Премьер-министр Токио назвал слова японских чиновников о Курилах проявлением распущенности - 03.02.2025 Украина.ру
Премьер-министр Токио назвал слова японских чиновников о Курилах проявлением распущенности
Высказывания японских чиновников об организации захоронения ядерных отходов на южной части Курильских островов были неуместны. Токио приносит извинения за эти слова. Об этом третьего февраля заявил премьер-министр Японии Сигэру Исиба
2025-02-03T09:43
2025-02-03T09:43
2025-02-03T09:43
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Кроме того, министр экономики Японии Ёдзи Муто уточнил, что подобные слова чиновников повергли его в шок:"Это было бездумное заявление, лишенное всякого смысла". Ранее неназванные чиновники из Японской организации по управлению ядерными отходами (NUMO) и Управления природных ресурсов и энергетики озвучили идею договориться с Россией о передаче Японии четырех островов архипелага при условии совместного создания там зоны захоронения ядерных отходов. Власти Токио регулярно заявляют о желании заключить мирное соглашение с Москвой. Япония считает Курильские острова "незаконно оккупированными". В то время как Россия неоднократно говорила, что "все четыре острова являются неотъемлемой территорией ее страны".Другие новости: Новые пошлины Трампа навредили американцам еще до вступления в силу - The Wall Street Journal
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Новости, Япония, Токио, Россия, Москва, Курилы, остров
Премьер-министр Токио назвал слова японских чиновников о Курилах проявлением распущенности
Высказывания японских чиновников об организации захоронения ядерных отходов на южной части Курильских островов были неуместны. Токио приносит извинения за эти слова. Об этом третьего февраля заявил премьер-министр Японии Сигэру Исиба
"Я не знаю, какова была цель этого замечания, но я думаю, что это было проявлением распущенности, высокомерия и самомнения. Как возглавляющий правительство, я хотел бы принести свои глубочайшие извинения", — сказал Исиба.
Кроме того, министр экономики Японии Ёдзи Муто уточнил, что подобные слова чиновников повергли его в шок:
"Это было бездумное заявление, лишенное всякого смысла".
Ранее неназванные чиновники из Японской организации по управлению ядерными отходами (NUMO) и Управления природных ресурсов и энергетики озвучили идею договориться с Россией
о передаче Японии четырех островов архипелага при условии совместного создания там зоны захоронения ядерных отходов.
Власти Токио регулярно заявляют о желании заключить мирное соглашение с Москвой
. Япония считает Курильские острова "незаконно оккупированными". В то время как Россия неоднократно говорила, что "все четыре острова являются неотъемлемой территорией ее страны".