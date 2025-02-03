Джабаров раскритиковал не учитывающий позицию России "100-дневный план Трампа"
11:00 03.02.2025 (обновлено: 11:57 03.02.2025)
© РИА Новости . Нина ЗотинаПресс-конференция «Фактор Холокоста в современной украинской политике» Владимир Джабаров
Так называемый "100-дневный план Трампа" по урегулированию на Украине не учитывает позицию Москвы. На это указал в своем телеграм-канале первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров
"Не стоит принимать всерьез многочисленные вбросы в западной прессе относительно разрешения украинского конфликта. В том числе появившийся в американских СМИ якобы документ (Дональда) Трампа с указанием времени урегулирования", - отметил Джабаров.
По его словам, так называемый "100-дневный план Трампа" "никак не учитывает позицию нашей страны, а, напротив, предполагает дальнейшую вооружённую поддержку киевского режима без международного признания конституционных территорий России".
Он считает, что позиция Трампа станет известна позже.
"И вряд ли определяющее воздействие на нее окажет поток дезинформации в западных СМИ. В любом случае, для России главное – отстаивать условия, которые обозначил наш президент, а не искать понимания Соединенных Штатов", - заключил сенатор.
Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
На днях спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что ждать достижения прогресса по Украине можно в ближайшие 100 дней.
Украинское издание "Страна.ua" писало, что согласно так называемому "100-дневному плану Трампа", в ближайшее время американский лидер должен провести телефонный разговор с Путиным и начать работу над урегулированием конфликта. Перемирие якобы должно быть установлено на Пасху, 20 апреля, после чего начнет работу международная мирная конференция, которая зафиксирует завершение конфликта к 9 мая. Согласно описываемому изданием документу, к концу лета на Украине пройдут парламентские и президентские выборы. Как утверждают украинские журналисты, по итогам конфликта Киев откажется от вступления в НАТО и от вошедших в состав РФ регионов, но сможет не признавать их суверенной российской территорией.
О плане Трампа по Украине - в материале Украина недовольна "неглубоким" планом Трампа, USAID и COVID-19. Главное на Украине на утро 3 февраля на сайте Украина.ру.