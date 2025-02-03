https://ukraina.ru/20250203/1060766918.html

Джабаров раскритиковал не учитывающий позицию России "100-дневный план Трампа"

Джабаров раскритиковал не учитывающий позицию России "100-дневный план Трампа" - 03.02.2025 Украина.ру

Джабаров раскритиковал не учитывающий позицию России "100-дневный план Трампа"

Так называемый "100-дневный план Трампа" по урегулированию на Украине не учитывает позицию Москвы. На это указал в своем телеграм-канале первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров

2025-02-03T11:00

2025-02-03T11:00

2025-02-03T11:57

новости

украина

дональд трамп

россия

москва

владимир путин

владимир джабаров

совет федерации

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102643/51/1026435133_0:58:5568:3190_1920x0_80_0_0_e3faf040d8453f79fc30a2d2e85d2db0.jpg.webp

"Не стоит принимать всерьез многочисленные вбросы в западной прессе относительно разрешения украинского конфликта. В том числе появившийся в американских СМИ якобы документ (Дональда) Трампа с указанием времени урегулирования", - отметил Джабаров.По его словам, так называемый "100-дневный план Трампа" "никак не учитывает позицию нашей страны, а, напротив, предполагает дальнейшую вооружённую поддержку киевского режима без международного признания конституционных территорий России".Он считает, что позиция Трампа станет известна позже. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. На днях спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что ждать достижения прогресса по Украине можно в ближайшие 100 дней. Украинское издание "Страна.ua" писало, что согласно так называемому "100-дневному плану Трампа", в ближайшее время американский лидер должен провести телефонный разговор с Путиным и начать работу над урегулированием конфликта. Перемирие якобы должно быть установлено на Пасху, 20 апреля, после чего начнет работу международная мирная конференция, которая зафиксирует завершение конфликта к 9 мая. Согласно описываемому изданием документу, к концу лета на Украине пройдут парламентские и президентские выборы. Как утверждают украинские журналисты, по итогам конфликта Киев откажется от вступления в НАТО и от вошедших в состав РФ регионов, но сможет не признавать их суверенной российской территорией. О плане Трампа по Украине - в материале Украина недовольна "неглубоким" планом Трампа, USAID и COVID-19. Главное на Украине на утро 3 февраля на сайте Украина.ру.

украина

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, дональд трамп, россия, москва, владимир путин, владимир джабаров, совет федерации, нато