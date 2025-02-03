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Якутский министр получил тяжелое ранение на СВО
Якутский министр получил тяжелое ранение на СВО - 03.02.2025 Украина.ру
Якутский министр получил тяжелое ранение на СВО
Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев получил тяжелое ранение в зоне спецоперации. Об этом 3 февраля в своем телеграм-канале сообщил председатель правительства республики Кирилл Бычков
2025-02-03T11:53
2025-02-03T11:53
2025-02-03T11:53
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Шамаев был назначен на свой пост в 2021 году, после того, как он отправился на фронт, исполняющим обязанности министра стал Игорь Юргин.Представители власти, невзирая на чины, также принимают решение защищать Родину непосредственно в зоне СВО. Часть из них отдают жизни, стоя на страже родной страны. Так, накануне стало известно, что при выполнении боевых задач в зоне контртеррористической операции на территории Курской области погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов."Возвращаясь с боевого задания погиб командир добровольческого отряда "Тигр" Сергей Ефремов", - сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.Он отметил, что при вторжении ВСУ в Курскую область Ефремов собрал своих сослуживцев для защиты Отечества."Он с честью и мужественно выполнял там боевые задачи, прославляя морскую пехоту, прославляя отряд "Тигр" и Приморский край", - сказал губернатор.Подробности - материале Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб в зоне КТО в Курской области.
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+7 495 645 66 01
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новости, курская область, приморье, якутия, вооруженные силы украины, вс рф, ранение
Новости, Курская область, Приморье, Якутия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, ранение
Якутский министр получил тяжелое ранение на СВО
Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев получил тяжелое ранение в зоне спецоперации. Об этом 3 февраля в своем телеграм-канале сообщил председатель правительства республики Кирилл Бычков
"Желаю скорейшего выздоровления нашему коллеге и другу Петру Витальевичу Шамаеву, получившему тяжелое ранение в ходе выполнения боевого задания на СВО", - написал Бычков.
Шамаев был назначен на свой пост в 2021 году, после того, как он отправился на фронт, исполняющим обязанности министра стал Игорь Юргин.
Представители власти, невзирая на чины, также принимают решение защищать Родину непосредственно в зоне СВО. Часть из них отдают жизни, стоя на страже родной страны. Так, накануне стало известно, что при выполнении боевых задач в зоне контртеррористической операции на территории Курской области
погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов
.
"Возвращаясь с боевого задания погиб командир добровольческого отряда "Тигр" Сергей Ефремов", - сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Он отметил, что при вторжении ВСУ
в Курскую область Ефремов собрал своих сослуживцев для защиты Отечества.
"Он с честью и мужественно выполнял там боевые задачи, прославляя морскую пехоту, прославляя отряд "Тигр" и Приморский край", - сказал губернатор.