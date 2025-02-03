Якутский министр получил тяжелое ранение на СВО - 03.02.2025 Украина.ру
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Якутский министр получил тяжелое ранение на СВО
Якутский министр получил тяжелое ранение на СВО - 03.02.2025 Украина.ру
Якутский министр получил тяжелое ранение на СВО
Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев получил тяжелое ранение в зоне спецоперации. Об этом 3 февраля в своем телеграм-канале сообщил председатель правительства республики Кирилл Бычков
2025-02-03T11:53
2025-02-03T11:53
новости
курская область
приморье
якутия
вооруженные силы украины
вс рф
ранение
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Шамаев был назначен на свой пост в 2021 году, после того, как он отправился на фронт, исполняющим обязанности министра стал Игорь Юргин.Представители власти, невзирая на чины, также принимают решение защищать Родину непосредственно в зоне СВО. Часть из них отдают жизни, стоя на страже родной страны. Так, накануне стало известно, что при выполнении боевых задач в зоне контртеррористической операции на территории Курской области погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов."Возвращаясь с боевого задания погиб командир добровольческого отряда "Тигр" Сергей Ефремов", - сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.Он отметил, что при вторжении ВСУ в Курскую область Ефремов собрал своих сослуживцев для защиты Отечества."Он с честью и мужественно выполнял там боевые задачи, прославляя морскую пехоту, прославляя отряд "Тигр" и Приморский край", - сказал губернатор.Подробности - материале Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб в зоне КТО в Курской области.
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новости, курская область, приморье, якутия, вооруженные силы украины, вс рф, ранение
Новости, Курская область, Приморье, Якутия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, ранение

Якутский министр получил тяжелое ранение на СВО

11:53 03.02.2025
 
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Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев получил тяжелое ранение в зоне спецоперации. Об этом 3 февраля в своем телеграм-канале сообщил председатель правительства республики Кирилл Бычков
"Желаю скорейшего выздоровления нашему коллеге и другу Петру Витальевичу Шамаеву, получившему тяжелое ранение в ходе выполнения боевого задания на СВО", - написал Бычков.
Шамаев был назначен на свой пост в 2021 году, после того, как он отправился на фронт, исполняющим обязанности министра стал Игорь Юргин.
Представители власти, невзирая на чины, также принимают решение защищать Родину непосредственно в зоне СВО. Часть из них отдают жизни, стоя на страже родной страны. Так, накануне стало известно, что при выполнении боевых задач в зоне контртеррористической операции на территории Курской области погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов.
"Возвращаясь с боевого задания погиб командир добровольческого отряда "Тигр" Сергей Ефремов", - сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Он отметил, что при вторжении ВСУ в Курскую область Ефремов собрал своих сослуживцев для защиты Отечества.
"Он с честью и мужественно выполнял там боевые задачи, прославляя морскую пехоту, прославляя отряд "Тигр" и Приморский край", - сказал губернатор.
Подробности - материале Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб в зоне КТО в Курской области.
 
НовостиКурская областьПриморьеЯкутияВооруженные силы УкраиныВС РФранение
 
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