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Якутский министр получил тяжелое ранение на СВО

Якутский министр получил тяжелое ранение на СВО - 03.02.2025 Украина.ру

Якутский министр получил тяжелое ранение на СВО

Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев получил тяжелое ранение в зоне спецоперации. Об этом 3 февраля в своем телеграм-канале сообщил председатель правительства республики Кирилл Бычков

2025-02-03T11:53

2025-02-03T11:53

2025-02-03T11:53

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Шамаев был назначен на свой пост в 2021 году, после того, как он отправился на фронт, исполняющим обязанности министра стал Игорь Юргин.Представители власти, невзирая на чины, также принимают решение защищать Родину непосредственно в зоне СВО. Часть из них отдают жизни, стоя на страже родной страны. Так, накануне стало известно, что при выполнении боевых задач в зоне контртеррористической операции на территории Курской области погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов."Возвращаясь с боевого задания погиб командир добровольческого отряда "Тигр" Сергей Ефремов", - сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.Он отметил, что при вторжении ВСУ в Курскую область Ефремов собрал своих сослуживцев для защиты Отечества."Он с честью и мужественно выполнял там боевые задачи, прославляя морскую пехоту, прославляя отряд "Тигр" и Приморский край", - сказал губернатор.Подробности - материале Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб в зоне КТО в Курской области.

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новости, курская область, приморье, якутия, вооруженные силы украины, вс рф, ранение