США проведут "встречи и разговоры" с Россией и Украиной — Трамп
07:31 03.02.2025 (обновлено: 07:37 03.02.2025)
© AP / Evan Vucci
© AP / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп заявил о планах провести встречи и разговоры с Россией и Украиной, передает телеканал Fox News
"У нас были очень занятые выходные. Мы имели дело с Израилем, Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и разговоры с различными сторонами, включая Россию и Украину", - сказал Трамп.
По его словам, "дискуссии идут очень хорошо".
При этом Владимир Зеленский в интервью The Associated Press предупредил, что исключение Украины из переговоров между США и Россией о войне будет "очень опасным".
"У них могут быть свои отношения, но говорить об Украине без нас - это опасно для всех", - заверил Зеленский.
Подробнее о затягивании Зеленским переговоров - в материале Проблема с переговорами, провалы ВСУ, "путь к началу ядерной войны". Главное на Украине на утро 29 января на сайте Украина.ру.