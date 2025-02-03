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США проведут "встречи и разговоры" с Россией и Украиной — Трамп

США проведут "встречи и разговоры" с Россией и Украиной — Трамп - 03.02.2025 Украина.ру

США проведут "встречи и разговоры" с Россией и Украиной — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о планах провести встречи и разговоры с Россией и Украиной, передает телеканал Fox News

2025-02-03T07:31

2025-02-03T07:31

2025-02-03T07:37

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"У нас были очень занятые выходные. Мы имели дело с Израилем, Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и разговоры с различными сторонами, включая Россию и Украину", - сказал Трамп.По его словам, "дискуссии идут очень хорошо".При этом Владимир Зеленский в интервью The Associated Press предупредил, что исключение Украины из переговоров между США и Россией о войне будет "очень опасным".Подробнее о затягивании Зеленским переговоров - в материале Проблема с переговорами, провалы ВСУ, "путь к началу ядерной войны". Главное на Украине на утро 29 января на сайте Украина.ру.

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, владимир зеленский, россия, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины