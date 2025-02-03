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Молодой человек с детства должен определить свой талант в военном деле — полковник ВСУ

Молодой человек с детства должен определить свой талант в военном деле — полковник ВСУ - 03.02.2025 Украина.ру

Молодой человек с детства должен определить свой талант в военном деле — полковник ВСУ

Военную подготовку граждан Украины нужно начинать в детском саду. Об этом третьего февраля в интервью агентству УНИАН заявил полковник ВСУ в запасе Сергей Грабский

2025-02-03T11:15

2025-02-03T11:15

2025-02-03T11:15

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Ранее бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски заявил, что "украинские солдаты быстро убегают со всех участков, где вступают в военный контакт с русскими". Такими темпами даже вероятное понижение призывного возраста до 18 лет не поможет украинской армии переломить ситуацию."С точки зрения Украины, эта война подходит к концу", — резюмировала Квятковски.Между тем киевские власти на фоне сообщений о дезертирстве и значительных потерях личного состава ВСУ готовят изменения в законодательстве, которое позволит призывать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.Подробности в материале На Украине пересмотрят законодательство, чтобы разрешить призыв 18-летних — власти КиеваДругие новости: "Он стал не рукопожатен": Дубинский объяснил, как Зеленского "превратили" в обычного гражданина

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новости, украина, киев, мобилизация, украинцы, вооруженные силы украины, всу