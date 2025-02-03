Молодой человек с детства должен определить свой талант в военном деле — полковник ВСУ - 03.02.2025 Украина.ру
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Молодой человек с детства должен определить свой талант в военном деле — полковник ВСУ
Молодой человек с детства должен определить свой талант в военном деле — полковник ВСУ - 03.02.2025 Украина.ру
Молодой человек с детства должен определить свой талант в военном деле — полковник ВСУ
Военную подготовку граждан Украины нужно начинать в детском саду. Об этом третьего февраля в интервью агентству УНИАН заявил полковник ВСУ в запасе Сергей Грабский
2025-02-03T11:15
2025-02-03T11:15
новости
украина
киев
мобилизация
украинцы
вооруженные силы украины
всу
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Ранее бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски заявил, что "украинские солдаты быстро убегают со всех участков, где вступают в военный контакт с русскими". Такими темпами даже вероятное понижение призывного возраста до 18 лет не поможет украинской армии переломить ситуацию."С точки зрения Украины, эта война подходит к концу", — резюмировала Квятковски.Между тем киевские власти на фоне сообщений о дезертирстве и значительных потерях личного состава ВСУ готовят изменения в законодательстве, которое позволит призывать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.Подробности в материале На Украине пересмотрят законодательство, чтобы разрешить призыв 18-летних — власти КиеваДругие новости: "Он стал не рукопожатен": Дубинский объяснил, как Зеленского "превратили" в обычного гражданина
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новости, украина, киев, мобилизация, украинцы, вооруженные силы украины, всу
Новости, Украина, Киев, мобилизация, украинцы, Вооруженные силы Украины, ВСУ

Молодой человек с детства должен определить свой талант в военном деле — полковник ВСУ

11:15 03.02.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Военную подготовку граждан Украины нужно начинать в детском саду. Об этом третьего февраля в интервью агентству УНИАН заявил полковник ВСУ в запасе Сергей Грабский
"Молодые люди должны иметь какие-то базовые навыки. <...> И уже с самого начала молодой человек должен понимать, к чему он имеет больше таланта — или к технике, или к электронике, каким-то специальным делам, к снайперской подготовке и т.д.", — считает полковник.
Ранее бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски заявил, что "украинские солдаты быстро убегают со всех участков, где вступают в военный контакт с русскими". Такими темпами даже вероятное понижение призывного возраста до 18 лет не поможет украинской армии переломить ситуацию.
"С точки зрения Украины, эта война подходит к концу", — резюмировала Квятковски.
Между тем киевские власти на фоне сообщений о дезертирстве и значительных потерях личного состава ВСУ готовят изменения в законодательстве, которое позволит призывать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.
Подробности в материале На Украине пересмотрят законодательство, чтобы разрешить призыв 18-летних — власти Киева
Фото: Официальный сайт президента Украины, Зеленский
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