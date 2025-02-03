Молодой человек с детства должен определить свой талант в военном деле — полковник ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСолдаты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Военную подготовку граждан Украины нужно начинать в детском саду. Об этом третьего февраля в интервью агентству УНИАН заявил полковник ВСУ в запасе Сергей Грабский
"Молодые люди должны иметь какие-то базовые навыки. <...> И уже с самого начала молодой человек должен понимать, к чему он имеет больше таланта — или к технике, или к электронике, каким-то специальным делам, к снайперской подготовке и т.д.", — считает полковник.
Ранее бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски заявил, что "украинские солдаты быстро убегают со всех участков, где вступают в военный контакт с русскими". Такими темпами даже вероятное понижение призывного возраста до 18 лет не поможет украинской армии переломить ситуацию.
"С точки зрения Украины, эта война подходит к концу", — резюмировала Квятковски.
Между тем киевские власти на фоне сообщений о дезертирстве и значительных потерях личного состава ВСУ готовят изменения в законодательстве, которое позволит призывать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.
Подробности в материале На Украине пересмотрят законодательство, чтобы разрешить призыв 18-летних — власти Киева
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