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ВСУ безуспешно пытаются контратаковать позиции РФ на Волчанском направлении – Ганчев

ВСУ безуспешно пытаются контратаковать позиции РФ на Волчанском направлении – Ганчев - 03.02.2025 Украина.ру

ВСУ безуспешно пытаются контратаковать позиции РФ на Волчанском направлении – Ганчев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) контратакуют позиции российских военных на Волчанском и Липцевском направлениях в Харьковской области, но ВС РФ удерживают позиции. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости

2025-02-03T07:53

2025-02-03T07:53

2025-02-03T08:01

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"Непосредственно линия соприкосновения в городе Волчанске, она остается прежней. Там идут позиционные бои, мы удерживаем свои позиции, то есть не позволяем контратаковать. Но нужно сказать честно, враг предпринимает достаточно серьезные усилия и на Волчанском направлении, и на Липцевском направлении контратаковать наши позиции. Это не удается, конечно, они несут серьезные потери, откатываются, но они пробуют заново", - сказал Ганчев.Ранее он же отмечал, что освобождение Двуречной даст возможность для дальнейшего наступления в сторону Волчанского района.Подробнее об освобождении - в материале Армия России освободила Двуречную в Харьковской области - МО РФ на сайте Украина.ру.

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новости, россия, харьковская область, волчанск, вооруженные силы украины