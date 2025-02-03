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ВСУ безуспешно пытаются контратаковать позиции РФ на Волчанском направлении – Ганчев
ВСУ безуспешно пытаются контратаковать позиции РФ на Волчанском направлении – Ганчев - 03.02.2025 Украина.ру
ВСУ безуспешно пытаются контратаковать позиции РФ на Волчанском направлении – Ганчев
Вооруженные силы Украины (ВСУ) контратакуют позиции российских военных на Волчанском и Липцевском направлениях в Харьковской области, но ВС РФ удерживают позиции. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости
2025-02-03T07:53
2025-02-03T07:53
2025-02-03T08:01
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волчанск
вооруженные силы украины
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"Непосредственно линия соприкосновения в городе Волчанске, она остается прежней. Там идут позиционные бои, мы удерживаем свои позиции, то есть не позволяем контратаковать. Но нужно сказать честно, враг предпринимает достаточно серьезные усилия и на Волчанском направлении, и на Липцевском направлении контратаковать наши позиции. Это не удается, конечно, они несут серьезные потери, откатываются, но они пробуют заново", - сказал Ганчев.Ранее он же отмечал, что освобождение Двуречной даст возможность для дальнейшего наступления в сторону Волчанского района.Подробнее об освобождении - в материале Армия России освободила Двуречную в Харьковской области - МО РФ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, харьковская область, волчанск, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Харьковская область, Волчанск, Вооруженные силы Украины
ВСУ безуспешно пытаются контратаковать позиции РФ на Волчанском направлении – Ганчев
07:53 03.02.2025 (обновлено: 08:01 03.02.2025)
Вооруженные силы Украины (ВСУ) контратакуют позиции российских военных на Волчанском и Липцевском направлениях в Харьковской области, но ВС РФ удерживают позиции. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости
"Непосредственно линия соприкосновения в городе Волчанске, она остается прежней. Там идут позиционные бои, мы удерживаем свои позиции, то есть не позволяем контратаковать. Но нужно сказать честно, враг предпринимает достаточно серьезные усилия и на Волчанском направлении, и на Липцевском направлении контратаковать наши позиции. Это не удается, конечно, они несут серьезные потери, откатываются, но они пробуют заново", - сказал Ганчев.
Ранее он же отмечал, что освобождение Двуречной даст возможность для дальнейшего наступления в сторону Волчанского района.