https://ukraina.ru/20250203/1060761975.html
Зверства поражают! Почему для России важно довести СВО до конца - Хейсканен о преступлениях ВСУ
Зверства поражают! Почему для России важно довести СВО до конца - Хейсканен о преступлениях ВСУ - 03.02.2025 Украина.ру
Зверства поражают! Почему для России важно довести СВО до конца - Хейсканен о преступлениях ВСУ
Финский военный корреспондент Кости Хейсканен в студии Украина.ру рассказал о текущих проблемах и о сложностях работы в Донбассе, о гуманитарной помощи, о... Украина.ру, 03.02.2025
2025-02-03T09:49
2025-02-03T09:49
2025-02-03T09:49
видео
донбасс
донецкая народная республика
днр
россия
вооруженные силы украины
вс рф
сво
украина
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Финский военный корреспондент Кости Хейсканен в студии Украина.ру рассказал о текущих проблемах и о сложностях работы в Донбассе, о гуманитарной помощи, о желании жителей стран Запада узнать правду, о настоящем фашизме и его проявлениях, о человечности со стороны ВСУ, а также поделился мнением военных и жителей ДНР об окончании боевых действий. 0:24 – Ситуация в ДНР; 07:09 – Мнение военных и жителей Донбасса; 21:16 – Гуманитарная помощь с Запада; 30:48 – Украденные дети и чужие Украине люди; 34:58 – Мотивация, запугивание и особенности фронтовой работы; 39:45 – Донесение правды. #Хейсканен #СВО #спецоперация #война #конфликт #Украина #Россия #вода #Донецк #ДНР #Донбасс #Новороссия #аренда #цены #зарплата #транспорт #Мариуполь #Горловка #HIMARS #обстрел #обстрелы #Трамп #США #Одесса #Мартемьянов #Селидово #Курахово #Украинск #беженцы #пытки #расстрел #наёмники #дрон #дроны #БПЛА #беспилотник #FPV #фашизм #нацизм #Германия #гумпомощь #театр #подарки #НовыйГод #дети #эвакуация #ЛБС #пиратство #кино #искусство #фильм #Фадеев #Артёмов #животные #кошки #собаки ТГ-канал Кости Хейсканена - https://t.me/s/dmigolub Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, донбасс, донецкая народная республика, днр, россия, вооруженные силы украины, вс рф, сво, украина
Видео, Донбасс, Донецкая Народная Республика, ДНР, Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СВО, Украина
Финский военный корреспондент Кости Хейсканен в студии Украина.ру рассказал о текущих проблемах и о сложностях работы в Донбассе, о гуманитарной помощи, о желании жителей стран Запада узнать правду, о настоящем фашизме и его проявлениях, о человечности со стороны ВСУ, а также поделился мнением военных и жителей ДНР об окончании боевых действий.
07:09 – Мнение военных и жителей Донбасса;
21:16 – Гуманитарная помощь с Запада;
30:48 – Украденные дети и чужие Украине
люди;
34:58 – Мотивация, запугивание и особенности фронтовой работы;
39:45 – Донесение правды.
#Хейсканен #СВО #спецоперация #война #конфликт #Украина #Россия #вода #Донецк
#ДНР #Донбасс #Новороссия
#аренда #цены #зарплата #транспорт #Мариуполь
#Горловка
#HIMARS #обстрел #обстрелы #Трамп #США
#Одесса
#Мартемьянов #Селидово
#Курахово
#Украинск #беженцы #пытки #расстрел #наёмники #дрон #дроны #БПЛА #беспилотник #FPV #фашизм #нацизм #Германия
#гумпомощь #театр #подарки #НовыйГод #дети #эвакуация #ЛБС #пиратство #кино #искусство #фильм #Фадеев #Артёмов #животные #кошки #собаки
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