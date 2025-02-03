https://ukraina.ru/20250203/1060761975.html

Зверства поражают! Почему для России важно довести СВО до конца - Хейсканен о преступлениях ВСУ

Зверства поражают! Почему для России важно довести СВО до конца - Хейсканен о преступлениях ВСУ - 03.02.2025 Украина.ру

Зверства поражают! Почему для России важно довести СВО до конца - Хейсканен о преступлениях ВСУ

Финский военный корреспондент Кости Хейсканен в студии Украина.ру рассказал о текущих проблемах и о сложностях работы в Донбассе, о гуманитарной помощи, о... Украина.ру, 03.02.2025

2025-02-03T09:49

2025-02-03T09:49

2025-02-03T09:49

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Финский военный корреспондент Кости Хейсканен в студии Украина.ру рассказал о текущих проблемах и о сложностях работы в Донбассе, о гуманитарной помощи, о желании жителей стран Запада узнать правду, о настоящем фашизме и его проявлениях, о человечности со стороны ВСУ, а также поделился мнением военных и жителей ДНР об окончании боевых действий. 0:24 – Ситуация в ДНР; 07:09 – Мнение военных и жителей Донбасса; 21:16 – Гуманитарная помощь с Запада; 30:48 – Украденные дети и чужие Украине люди; 34:58 – Мотивация, запугивание и особенности фронтовой работы; 39:45 – Донесение правды. #Хейсканен #СВО #спецоперация #война #конфликт #Украина #Россия #вода #Донецк #ДНР #Донбасс #Новороссия #аренда #цены #зарплата #транспорт #Мариуполь #Горловка #HIMARS #обстрел #обстрелы #Трамп #США #Одесса #Мартемьянов #Селидово #Курахово #Украинск #беженцы #пытки #расстрел #наёмники #дрон #дроны #БПЛА #беспилотник #FPV #фашизм #нацизм #Германия #гумпомощь #театр #подарки #НовыйГод #дети #эвакуация #ЛБС #пиратство #кино #искусство #фильм #Фадеев #Артёмов #животные #кошки #собаки ТГ-канал Кости Хейсканена - https://t.me/s/dmigolub Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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видео, донбасс, донецкая народная республика, днр, россия, вооруженные силы украины, вс рф, сво, украина