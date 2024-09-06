Проломят оборону и зайдут в тыл: Леонков раскрыл, когда ВС РФ могут применить в СВО танковые прорывы
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки "Центр" на Авдеевском направлении
ВС РФ еще не использовали танки по прямому назначению: прорыв, фланговые маневры и заходы в тыл. И когда российские войска выйдут на простор в "степь да степь широкую", будет совершенно иная картина. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Сейчас ВС РФ владеют стратегической инициативой, нигде не давая противнику покоя. И если ВСУ не перебросят какие-то силы под Купянск и под Угледар, они не удержат там линию фронта, рассказал эксперт.
Ключевую роль в этом играют огневые средства поражения: артиллерия, авиация и разведка. В этом отношении российские войска повысили эффективность. ВСУ еще не успевают развернуть свои "Хаймарсы", а по ним тут же наносятся удары, отметил аналитик.
"Понятное дело, что местность, где мы наступаем, не предназначена для танковых атак. Мы еще не использовали танки по прямому назначению: прорыв, фланговые маневры и заходы в тыл. И когда мы выйдем на простор в "степь да степь широкую", будет совершенно иная картина", — подчеркнул Леонков.
Украинской армии придется предпринять огромные усилия, чтобы откатываться на другие позиции. Мы отрежем противника от крупных городов, которые он попытается превратить в крепости, указал он.
"Если грамотно спланировать прорыв, хватит 100–400 танков. Они прорвут оборону и зайдут в тыл. Я еще не говорю о нашей "крылатой пехоте", которая будет участвовать в этом прорыве. У нас большой выбор стратегии и тактики", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.ру
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