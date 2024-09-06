Проломят оборону и зайдут в тыл: Леонков раскрыл, когда ВС РФ могут применить в СВО танковые прорывы - 06.09.2024 Украина.ру
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Проломят оборону и зайдут в тыл: Леонков раскрыл, когда ВС РФ могут применить в СВО танковые прорывы
Проломят оборону и зайдут в тыл: Леонков раскрыл, когда ВС РФ могут применить в СВО танковые прорывы - 06.09.2024 Украина.ру
Проломят оборону и зайдут в тыл: Леонков раскрыл, когда ВС РФ могут применить в СВО танковые прорывы
ВС РФ еще не использовали танки по прямому назначению: прорыв, фланговые маневры и заходы в тыл. И когда российские войска выйдут на простор в "степь да степь широкую", будет совершенно иная картина. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-09-06T04:15
2024-09-06T04:15
новости
россия
сша
танки
прорыв
атака
сво
наступление
степь
украина
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Сейчас ВС РФ владеют стратегической инициативой, нигде не давая противнику покоя. И если ВСУ не перебросят какие-то силы под Купянск и под Угледар, они не удержат там линию фронта, рассказал эксперт.Ключевую роль в этом играют огневые средства поражения: артиллерия, авиация и разведка. В этом отношении российские войска повысили эффективность. ВСУ еще не успевают развернуть свои "Хаймарсы", а по ним тут же наносятся удары, отметил аналитик.Украинской армии придется предпринять огромные усилия, чтобы откатываться на другие позиции. Мы отрежем противника от крупных городов, которые он попытается превратить в крепости, указал он."Если грамотно спланировать прорыв, хватит 100–400 танков. Они прорвут оборону и зайдут в тыл. Я еще не говорю о нашей "крылатой пехоте", которая будет участвовать в этом прорыве. У нас большой выбор стратегии и тактики", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.руПодробнее об усиление возможностей противника на Запорожском и Херсонском направлениях - в интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США на сайте Украина.ру
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новости, россия, сша, танки, прорыв, атака, сво, наступление, степь, украина, оборона, пехота, купянск, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, США, танки, прорыв, атака, СВО, наступление, степь, Украина, оборона, пехота, Купянск, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Проломят оборону и зайдут в тыл: Леонков раскрыл, когда ВС РФ могут применить в СВО танковые прорывы

04:15 06.09.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Боевая работа танкистов группировки Центр на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВС РФ еще не использовали танки по прямому назначению: прорыв, фланговые маневры и заходы в тыл. И когда российские войска выйдут на простор в "степь да степь широкую", будет совершенно иная картина. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Сейчас ВС РФ владеют стратегической инициативой, нигде не давая противнику покоя. И если ВСУ не перебросят какие-то силы под Купянск и под Угледар, они не удержат там линию фронта, рассказал эксперт.
Ключевую роль в этом играют огневые средства поражения: артиллерия, авиация и разведка. В этом отношении российские войска повысили эффективность. ВСУ еще не успевают развернуть свои "Хаймарсы", а по ним тут же наносятся удары, отметил аналитик.
"Понятное дело, что местность, где мы наступаем, не предназначена для танковых атак. Мы еще не использовали танки по прямому назначению: прорыв, фланговые маневры и заходы в тыл. И когда мы выйдем на простор в "степь да степь широкую", будет совершенно иная картина", — подчеркнул Леонков.
Украинской армии придется предпринять огромные усилия, чтобы откатываться на другие позиции. Мы отрежем противника от крупных городов, которые он попытается превратить в крепости, указал он.
"Если грамотно спланировать прорыв, хватит 100–400 танков. Они прорвут оборону и зайдут в тыл. Я еще не говорю о нашей "крылатой пехоте", которая будет участвовать в этом прорыве. У нас большой выбор стратегии и тактики", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.ру
Подробнее об усиление возможностей противника на Запорожском и Херсонском направлениях - в интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США на сайте Украина.ру
Алексей Анпилогов (СВО) - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Вчера, 16:36
Военный эксперт Алексей Анпилогов: ВСУ под Угледаром могут попасть в карман, из которого уже не выберутсяЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
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