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Проломят оборону и зайдут в тыл: Леонков раскрыл, когда ВС РФ могут применить в СВО танковые прорывы

Проломят оборону и зайдут в тыл: Леонков раскрыл, когда ВС РФ могут применить в СВО танковые прорывы - 06.09.2024 Украина.ру

Проломят оборону и зайдут в тыл: Леонков раскрыл, когда ВС РФ могут применить в СВО танковые прорывы

ВС РФ еще не использовали танки по прямому назначению: прорыв, фланговые маневры и заходы в тыл. И когда российские войска выйдут на простор в "степь да степь широкую", будет совершенно иная картина. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-09-06T04:15

2024-09-06T04:15

2024-09-06T04:15

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украина

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Сейчас ВС РФ владеют стратегической инициативой, нигде не давая противнику покоя. И если ВСУ не перебросят какие-то силы под Купянск и под Угледар, они не удержат там линию фронта, рассказал эксперт.Ключевую роль в этом играют огневые средства поражения: артиллерия, авиация и разведка. В этом отношении российские войска повысили эффективность. ВСУ еще не успевают развернуть свои "Хаймарсы", а по ним тут же наносятся удары, отметил аналитик.Украинской армии придется предпринять огромные усилия, чтобы откатываться на другие позиции. Мы отрежем противника от крупных городов, которые он попытается превратить в крепости, указал он."Если грамотно спланировать прорыв, хватит 100–400 танков. Они прорвут оборону и зайдут в тыл. Я еще не говорю о нашей "крылатой пехоте", которая будет участвовать в этом прорыве. У нас большой выбор стратегии и тактики", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.руПодробнее об усиление возможностей противника на Запорожском и Херсонском направлениях - в интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240905/1057266685.html

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новости, россия, сша, танки, прорыв, атака, сво, наступление, степь, украина, оборона, пехота, купянск, вооруженные силы украины, украина.ру