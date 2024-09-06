"Идут встречные бои": эксперт рассказал, как штурмовики перемалывают под Курском свежие резервы ВСУ
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения штурмовиков добровольческого подразделения "Барс-13" в ДНР
На Курское направление враг продолжает бросать резервы, пытаясь пробиться любой ценой к объектам, которыми он мечтал шантажировать Россию. По всей линии соприкосновения идут контактные бои. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Там по всей линии соприкосновения в Курской области идут контактные бои, ВСУ всё еще пытаются атаковать. Только за прошедшие сутки на конкретных участках противник провел шесть подготовленных атак, сообщил эксперт.
На Курское направление враг продолжает бросать резервы, пытаясь пробиться любой ценой к объектам, которыми он мечтал шантажировать Россию, добавил аналитик.
"Повторюсь, идут встречные бои, в рамках которых мы сдерживаем ВСУ. Иногда мы даже освобождаем какие-то населенные пункты. Но противник постоянно бросает туда свежие резервы, в то время как у нас там бои ведут те части, которые сражаются с 6 августа. Это тяжелая работа", — констатировал Леонков.
Многочисленные штурмовые подразделения ведут бои в застройках, а это один из самых тяжелых видов боя. Если на других участках фронта бойцы получают в основном минно-взрывные ранения, то в Курской области у них пулевые и осколочные ранения, добавил он.
"Украина утверждает, что нагнала туда 30 тысяч человек. Да, эта цифра завышенная, но их там тысячи. Кто-то атакует, а кто-то копает окопы, чтобы закрепиться. А с нашей стороны работает авиация, которая эти объекты уничтожает", — заключил собеседник издания.
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