"Идут встречные бои": эксперт рассказал, как штурмовики перемалывают под Курском свежие резервы ВСУ - 06.09.2024 Украина.ру
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"Идут встречные бои": эксперт рассказал, как штурмовики перемалывают под Курском свежие резервы ВСУ
"Идут встречные бои": эксперт рассказал, как штурмовики перемалывают под Курском свежие резервы ВСУ - 06.09.2024 Украина.ру
"Идут встречные бои": эксперт рассказал, как штурмовики перемалывают под Курском свежие резервы ВСУ
На Курское направление враг продолжает бросать резервы, пытаясь пробиться любой ценой к объектам, которыми он мечтал шантажировать Россию. По всей линии соприкосновения идут контактные бои. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-09-06T04:30
2024-09-06T04:30
новости
россия
курская область
сша
бои
резервы
всу
вс рф
ранение
атака
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Там по всей линии соприкосновения в Курской области идут контактные бои, ВСУ всё еще пытаются атаковать. Только за прошедшие сутки на конкретных участках противник провел шесть подготовленных атак, сообщил эксперт.На Курское направление враг продолжает бросать резервы, пытаясь пробиться любой ценой к объектам, которыми он мечтал шантажировать Россию, добавил аналитик.Многочисленные штурмовые подразделения ведут бои в застройках, а это один из самых тяжелых видов боя. Если на других участках фронта бойцы получают в основном минно-взрывные ранения, то в Курской области у них пулевые и осколочные ранения, добавил он."Украина утверждает, что нагнала туда 30 тысяч человек. Да, эта цифра завышенная, но их там тысячи. Кто-то атакует, а кто-то копает окопы, чтобы закрепиться. А с нашей стороны работает авиация, которая эти объекты уничтожает", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.руО том, в каком виде сегодня существует пророссийское подполье на Украине - в интервью Сергея Лебедева: Подполье Николаева поможет России нанести удары по базам НАТО в Клайпеде и Констанце на сайте Украина.ру
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новости, россия, курская область, сша, бои, резервы, всу, вс рф, ранение, атака, авиация, сво, вооруженные силы украины, украина.ру, нато, спецоперация
Новости, Россия, Курская область, США, бои, резервы, ВСУ, ВС РФ, ранение, атака, авиация, СВО, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, НАТО, Спецоперация

"Идут встречные бои": эксперт рассказал, как штурмовики перемалывают под Курском свежие резервы ВСУ

04:30 06.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения штурмовиков добровольческого подразделения "Барс-13" в ДНР
Учения штурмовиков добровольческого подразделения Барс-13 в ДНР - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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На Курское направление враг продолжает бросать резервы, пытаясь пробиться любой ценой к объектам, которыми он мечтал шантажировать Россию. По всей линии соприкосновения идут контактные бои. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Там по всей линии соприкосновения в Курской области идут контактные бои, ВСУ всё еще пытаются атаковать. Только за прошедшие сутки на конкретных участках противник провел шесть подготовленных атак, сообщил эксперт.
На Курское направление враг продолжает бросать резервы, пытаясь пробиться любой ценой к объектам, которыми он мечтал шантажировать Россию, добавил аналитик.
"Повторюсь, идут встречные бои, в рамках которых мы сдерживаем ВСУ. Иногда мы даже освобождаем какие-то населенные пункты. Но противник постоянно бросает туда свежие резервы, в то время как у нас там бои ведут те части, которые сражаются с 6 августа. Это тяжелая работа", — констатировал Леонков.
Многочисленные штурмовые подразделения ведут бои в застройках, а это один из самых тяжелых видов боя. Если на других участках фронта бойцы получают в основном минно-взрывные ранения, то в Курской области у них пулевые и осколочные ранения, добавил он.
"Украина утверждает, что нагнала туда 30 тысяч человек. Да, эта цифра завышенная, но их там тысячи. Кто-то атакует, а кто-то копает окопы, чтобы закрепиться. А с нашей стороны работает авиация, которая эти объекты уничтожает", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.ру
О том, в каком виде сегодня существует пророссийское подполье на Украине - в интервью Сергея Лебедева: Подполье Николаева поможет России нанести удары по базам НАТО в Клайпеде и Констанце на сайте Украина.ру
Михаил Онуфриенко интервью
Вчера, 06:00
Михаил Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистовСуть любой битвы одна: вы находите у противника слабое место и наносите удар в тот момент, когда он к этому не готов. Только вам нужна конкретная военная цель, а не политическая, как это сделали ВСУ под Курском: захватили село, сфотографировались у флага, а теперь любой ценой это село удерживают
 
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