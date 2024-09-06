https://ukraina.ru/20240906/1057269249.html

"Идут встречные бои": эксперт рассказал, как штурмовики перемалывают под Курском свежие резервы ВСУ

"Идут встречные бои": эксперт рассказал, как штурмовики перемалывают под Курском свежие резервы ВСУ - 06.09.2024 Украина.ру

"Идут встречные бои": эксперт рассказал, как штурмовики перемалывают под Курском свежие резервы ВСУ

На Курское направление враг продолжает бросать резервы, пытаясь пробиться любой ценой к объектам, которыми он мечтал шантажировать Россию. По всей линии соприкосновения идут контактные бои. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-09-06T04:30

2024-09-06T04:30

2024-09-06T04:30

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россия

курская область

сша

бои

резервы

всу

вс рф

ранение

атака

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Там по всей линии соприкосновения в Курской области идут контактные бои, ВСУ всё еще пытаются атаковать. Только за прошедшие сутки на конкретных участках противник провел шесть подготовленных атак, сообщил эксперт.На Курское направление враг продолжает бросать резервы, пытаясь пробиться любой ценой к объектам, которыми он мечтал шантажировать Россию, добавил аналитик.Многочисленные штурмовые подразделения ведут бои в застройках, а это один из самых тяжелых видов боя. Если на других участках фронта бойцы получают в основном минно-взрывные ранения, то в Курской области у них пулевые и осколочные ранения, добавил он."Украина утверждает, что нагнала туда 30 тысяч человек. Да, эта цифра завышенная, но их там тысячи. Кто-то атакует, а кто-то копает окопы, чтобы закрепиться. А с нашей стороны работает авиация, которая эти объекты уничтожает", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.руО том, в каком виде сегодня существует пророссийское подполье на Украине - в интервью Сергея Лебедева: Подполье Николаева поможет России нанести удары по базам НАТО в Клайпеде и Констанце на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240905/1057234000.html

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