Эксперт объяснил, почему после Курска ВСУ вынуждены "играть в пятнашки" чтобы заткнуть дыры в Донбассе
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
ВСУ в Донбассе вынуждены "играть в пятнашки", перебрасывая в рамках одной и той же группировки бригады с более спокойных участков на те, где сейчас горячо. Из воздуха восемь-десять новых бригад для затыкания дыр на фронте не возникнут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов
В Первую мировую войну главным признаком развала фронта было, когда армия проходит вглубь обороны противника 20 километров за три дня. На некоторых участках Покровского направления российские войска близки к этому результату, сообщил эксперт.
О проблемах ВСУ в Донбассе очень долго говорили не только в России, но и западные СМИ. Еще весной они выдавали слезные репортажи такого содержания: "В окопах осталось десять человек. Их средний возраст за 50 лет. Командиры не знают, что с ними делать", указал историк.
"Теперь мы понимаем, почему это было – силы и средства копились для удара в другом месте. А эти проблемы никуда не делись, и быстро ты их не решишь. Ну не возникнут из воздуха восемь-десять новых бригад для затыкания дыр на фронте", — подчеркнул Копылов.
По его мнению, теперь ВСУ в Донбассе вынуждены "играть в пятнашки", перебрасывая в рамках одной и той же группировки бригады с более спокойных участков на те, где сейчас совсем горячо, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.ру
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