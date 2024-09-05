Эксперт объяснил, почему после Курска ВСУ вынуждены "играть в пятнашки" чтобы заткнуть дыры в Донбассе - 05.09.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему после Курска ВСУ вынуждены "играть в пятнашки" чтобы заткнуть дыры в Донбассе
Эксперт объяснил, почему после Курска ВСУ вынуждены "играть в пятнашки" чтобы заткнуть дыры в Донбассе - 05.09.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему после Курска ВСУ вынуждены "играть в пятнашки" чтобы заткнуть дыры в Донбассе
ВСУ в Донбассе вынуждены "играть в пятнашки", перебрасывая в рамках одной и той же группировки бригады с более спокойных участков на те, где сейчас горячо. Из воздуха восемь-десять новых бригад для затыкания дыр на фронте не возникнут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов
2024-09-05T04:15
2024-09-05T04:15
новости
донбасс
россия
резервы
всу
вторжение
сво
украинская армия
бригада
покровск/красноармейск
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В Первую мировую войну главным признаком развала фронта было, когда армия проходит вглубь обороны противника 20 километров за три дня. На некоторых участках Покровского направления российские войска близки к этому результату, сообщил эксперт.О проблемах ВСУ в Донбассе очень долго говорили не только в России, но и западные СМИ. Еще весной они выдавали слезные репортажи такого содержания: "В окопах осталось десять человек. Их средний возраст за 50 лет. Командиры не знают, что с ними делать", указал историк.По его мнению, теперь ВСУ в Донбассе вынуждены "играть в пятнашки", перебрасывая в рамках одной и той же группировки бригады с более спокойных участков на те, где сейчас совсем горячо, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.руО том, какие положения в ядерной доктрине России нуждаются в изменении - в интервью Алексея Подберезкина о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара на сайте Украина.ру
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донбасс
россия
покровск/красноармейск
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новости, донбасс, россия, резервы, всу, вторжение, сво, украинская армия, бригада, покровск/красноармейск
Новости, Донбасс, Россия, резервы, ВСУ, вторжение, СВО, украинская армия, бригада, Покровск/Красноармейск

Эксперт объяснил, почему после Курска ВСУ вынуждены "играть в пятнашки" чтобы заткнуть дыры в Донбассе

04:15 05.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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ВСУ в Донбассе вынуждены "играть в пятнашки", перебрасывая в рамках одной и той же группировки бригады с более спокойных участков на те, где сейчас горячо. Из воздуха восемь-десять новых бригад для затыкания дыр на фронте не возникнут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов
В Первую мировую войну главным признаком развала фронта было, когда армия проходит вглубь обороны противника 20 километров за три дня. На некоторых участках Покровского направления российские войска близки к этому результату, сообщил эксперт.
О проблемах ВСУ в Донбассе очень долго говорили не только в России, но и западные СМИ. Еще весной они выдавали слезные репортажи такого содержания: "В окопах осталось десять человек. Их средний возраст за 50 лет. Командиры не знают, что с ними делать", указал историк.
"Теперь мы понимаем, почему это было – силы и средства копились для удара в другом месте. А эти проблемы никуда не делись, и быстро ты их не решишь. Ну не возникнут из воздуха восемь-десять новых бригад для затыкания дыр на фронте", — подчеркнул Копылов.
По его мнению, теперь ВСУ в Донбассе вынуждены "играть в пятнашки", перебрасывая в рамках одной и той же группировки бригады с более спокойных участков на те, где сейчас совсем горячо, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.ру
О том, какие положения в ядерной доктрине России нуждаются в изменении - в интервью Алексея Подберезкина о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара на сайте Украина.ру
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НовостиДонбассРоссиярезервыВСУвторжениеСВОукраинская армиябригадаПокровск/Красноармейск
 
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Заголовок открываемого материала
04:15Эксперт объяснил, почему после Курска ВСУ вынуждены "играть в пятнашки" чтобы заткнуть дыры в Донбассе
04:00Копылов раскрыл, почему курская авантюра ВСУ превратилась в "позиционную толкотню" на небольшом участке
03:45Эксперт объяснил, какой "козырь" получит армия РФ, если заблокирует Покровск и перережет логистику ВСУ
03:30Они хотели пройти дальше: Копылов о том, почему план курской авантюры был масштабнее, чем "15 деревень"
03:15Сбой системы "свой-чужой" и слабый РЭБ: аналитик назвал причины, почему F-16 мог сбить именно Partiot
03:00Авантюрная ставка. Историк о том, зачем Украина бросила огромные силы на вторжение в Курскую область
19:30Андрей Клинцевич: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США
18:58Сергей Лебедев: Подполье Николаева поможет России нанести удары по базам НАТО в Клайпеде и Констанце
18:22Начали оправдываться. Политолог объяснил, как в США сглаживают углы шквала украинских отставок
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18:00Рада "забыла" уволить Кулебу, мечты Джонсона и растущие кладбища ВСУ. Главное на Украине за 4 сентября
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15:28За спиной никого: ВСУ бросили польских наемников под Покровском - СМИ
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14:37Мультимедийная конференция "Третья осень СВО: перспективы победы"
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