https://ukraina.ru/20240905/1057242401.html

Эксперт объяснил, почему после Курска ВСУ вынуждены "играть в пятнашки" чтобы заткнуть дыры в Донбассе

Эксперт объяснил, почему после Курска ВСУ вынуждены "играть в пятнашки" чтобы заткнуть дыры в Донбассе - 05.09.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему после Курска ВСУ вынуждены "играть в пятнашки" чтобы заткнуть дыры в Донбассе

ВСУ в Донбассе вынуждены "играть в пятнашки", перебрасывая в рамках одной и той же группировки бригады с более спокойных участков на те, где сейчас горячо. Из воздуха восемь-десять новых бригад для затыкания дыр на фронте не возникнут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов

2024-09-05T04:15

2024-09-05T04:15

2024-09-05T04:15

новости

донбасс

россия

резервы

всу

вторжение

сво

украинская армия

бригада

покровск/красноармейск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056700671_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_4697958030a5025ad1b2e5b3d7f1b4b2.jpg.webp

В Первую мировую войну главным признаком развала фронта было, когда армия проходит вглубь обороны противника 20 километров за три дня. На некоторых участках Покровского направления российские войска близки к этому результату, сообщил эксперт.О проблемах ВСУ в Донбассе очень долго говорили не только в России, но и западные СМИ. Еще весной они выдавали слезные репортажи такого содержания: "В окопах осталось десять человек. Их средний возраст за 50 лет. Командиры не знают, что с ними делать", указал историк.По его мнению, теперь ВСУ в Донбассе вынуждены "играть в пятнашки", перебрасывая в рамках одной и той же группировки бригады с более спокойных участков на те, где сейчас совсем горячо, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.руО том, какие положения в ядерной доктрине России нуждаются в изменении - в интервью Алексея Подберезкина о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240904/1057239823.html

донбасс

россия

покровск/красноармейск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донбасс, россия, резервы, всу, вторжение, сво, украинская армия, бригада, покровск/красноармейск