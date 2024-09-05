https://ukraina.ru/20240905/1057253080.html

Путин назвал цели вылазки ВСУ на Курскую область

Путин назвал цели вылазки ВСУ на Курскую область - 05.09.2024 Украина.ру

Путин назвал цели вылазки ВСУ на Курскую область

Главная цель военного командования Украины при планировании нападения на Курскую область заключалась в том, чтобы остановить наступление российских войск в Донбассе, однако на деле ВСУ ослабили себя на других направлениях. Об этом 5 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин

2024-09-05T10:54

2024-09-05T10:54

2024-09-05T11:05

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Он добавил, что после атаки на российское приграничье Киев ослабил себя, из-за чего наступление Вооруженных сил России в зоне спецоперации только ускорилось, а российское общество консолидировалось. Путин подчеркнул, что освобождение Курской области от ВСУ и защита граждан являются священным долгом армии России, и на сегодня ВС РФ стабилизировали ситуацию на приграничной территории. Помимо прочего, он также отметил увеличение числа тех, кто захотел заключить контракт с Минобороны для участия в СВО. Прежде пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума заявлял, что возможность новой волны мобилизации в России сейчас не обсуждается.Ранее Владимир Путин сообщал, что "таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было", а с "бандитами" из числа ВСУ следует разобраться.Читайте также почему после Курска ВСУ вынуждены "играть в пятнашки" чтобы заткнуть дыры в Донбассе в интервью историка, специалиста в области Первой мировой войны Кирилла Копылова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240905/1057230575.html

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новости, владимир путин, россия, курская область, донбасс, вооруженные силы украины, сво, всу