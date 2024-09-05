Путин назвал цели вылазки ВСУ на Курскую область - 05.09.2024 Украина.ру
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Путин назвал цели вылазки ВСУ на Курскую область
Путин назвал цели вылазки ВСУ на Курскую область - 05.09.2024 Украина.ру
Путин назвал цели вылазки ВСУ на Курскую область
Главная цель военного командования Украины при планировании нападения на Курскую область заключалась в том, чтобы остановить наступление российских войск в Донбассе, однако на деле ВСУ ослабили себя на других направлениях. Об этом 5 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин
2024-09-05T10:54
2024-09-05T11:05
новости
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россия
курская область
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Он добавил, что после атаки на российское приграничье Киев ослабил себя, из-за чего наступление Вооруженных сил России в зоне спецоперации только ускорилось, а российское общество консолидировалось. Путин подчеркнул, что освобождение Курской области от ВСУ и защита граждан являются священным долгом армии России, и на сегодня ВС РФ стабилизировали ситуацию на приграничной территории. Помимо прочего, он также отметил увеличение числа тех, кто захотел заключить контракт с Минобороны для участия в СВО. Прежде пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума заявлял, что возможность новой волны мобилизации в России сейчас не обсуждается.Ранее Владимир Путин сообщал, что "таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было", а с "бандитами" из числа ВСУ следует разобраться.Читайте также почему после Курска ВСУ вынуждены "играть в пятнашки" чтобы заткнуть дыры в Донбассе в интервью историка, специалиста в области Первой мировой войны Кирилла Копылова на сайте Украина.ру.
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новости, владимир путин, россия, курская область, донбасс, вооруженные силы украины, сво, всу
Новости, Владимир Путин, Россия, Курская область, Донбасс, Вооруженные силы Украины, СВО, ВСУ

Путин назвал цели вылазки ВСУ на Курскую область

10:54 05.09.2024 (обновлено: 11:05 05.09.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВЭФ-2024. Пленарное заседание
ВЭФ-2024. Пленарное заседание
© POOL
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Главная цель военного командования Украины при планировании нападения на Курскую область заключалась в том, чтобы остановить наступление российских войск в Донбассе, однако на деле ВСУ ослабили себя на других направлениях. Об этом 5 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин
"Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего, на Донбассе, освобождение которого является нашей первоочередной целью. Получилось или нет? Нет, у противника ничего не получилось", - сказал глава государства.
Он добавил, что после атаки на российское приграничье Киев ослабил себя, из-за чего наступление Вооруженных сил России в зоне спецоперации только ускорилось, а российское общество консолидировалось.
Путин подчеркнул, что освобождение Курской области от ВСУ и защита граждан являются священным долгом армии России, и на сегодня ВС РФ стабилизировали ситуацию на приграничной территории.
"Священный долг ВС – сделать все для того, чтобы выбросить противника с этих территорий и надежно защитить наших граждан. Вся страна, конечно, должна делать все для того, чтобы людей поддержать... Наши ВС стабилизировали ситуацию и начали постепенно выдавливать его с приграничных территорий. И самое главное, никаких действий по сдерживанию нашего наступления не происходит", - сказал президент.
Помимо прочего, он также отметил увеличение числа тех, кто захотел заключить контракт с Минобороны для участия в СВО. Прежде пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума заявлял, что возможность новой волны мобилизации в России сейчас не обсуждается.
Ранее Владимир Путин сообщал, что "таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было", а с "бандитами" из числа ВСУ следует разобраться.
Читайте также почему после Курска ВСУ вынуждены "играть в пятнашки" чтобы заткнуть дыры в Донбассе в интервью историка, специалиста в области Первой мировой войны Кирилла Копылова на сайте Украина.ру.
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
03:00
Авантюрная ставка. Историк о том, зачем Украина бросила огромные силы на вторжение в Курскую областьВ случае с вторжением в Курскую область было очень странно, почему Украина бросала туда много сил, имея очевидный дефицит на других направлениях. Она напрасно рассчитывала, что Россия "все бросит и туда побежит", это авантюрная ставка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов
 
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10:59Путин: число контрактников в РФ растет, а Киев дошел до призыва детей
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