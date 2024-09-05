Путин назвал цели вылазки ВСУ на Курскую область
10:54 05.09.2024 (обновлено: 11:05 05.09.2024)
© POOL
Главная цель военного командования Украины при планировании нападения на Курскую область заключалась в том, чтобы остановить наступление российских войск в Донбассе, однако на деле ВСУ ослабили себя на других направлениях. Об этом 5 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин
"Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего, на Донбассе, освобождение которого является нашей первоочередной целью. Получилось или нет? Нет, у противника ничего не получилось", - сказал глава государства.
Он добавил, что после атаки на российское приграничье Киев ослабил себя, из-за чего наступление Вооруженных сил России в зоне спецоперации только ускорилось, а российское общество консолидировалось.
Путин подчеркнул, что освобождение Курской области от ВСУ и защита граждан являются священным долгом армии России, и на сегодня ВС РФ стабилизировали ситуацию на приграничной территории.
"Священный долг ВС – сделать все для того, чтобы выбросить противника с этих территорий и надежно защитить наших граждан. Вся страна, конечно, должна делать все для того, чтобы людей поддержать... Наши ВС стабилизировали ситуацию и начали постепенно выдавливать его с приграничных территорий. И самое главное, никаких действий по сдерживанию нашего наступления не происходит", - сказал президент.
Помимо прочего, он также отметил увеличение числа тех, кто захотел заключить контракт с Минобороны для участия в СВО. Прежде пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума заявлял, что возможность новой волны мобилизации в России сейчас не обсуждается.
Ранее Владимир Путин сообщал, что "таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было", а с "бандитами" из числа ВСУ следует разобраться.
03:00Авантюрная ставка. Историк о том, зачем Украина бросила огромные силы на вторжение в Курскую областьВ случае с вторжением в Курскую область было очень странно, почему Украина бросала туда много сил, имея очевидный дефицит на других направлениях. Она напрасно рассчитывала, что Россия "все бросит и туда побежит", это авантюрная ставка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов