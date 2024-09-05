Зеленский назвал провальное вторжение ВСУ в Курскую область успешным
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Владимир Зеленский 5 сентября назвал операцию по вторжению Вооруженных сил Украины в Курскую область успешной
"Одна из причин — то, что я максимально сократил количество людей, которые о ней знали", — сказал он.
Накануне Зеленский заявил, что Киев планирует бессрочно удерживать российские территории, захваченные в ходе внезапного вторжения в Курскую область. По его словам, так он пытается заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.
В то же время в Минобороны России сообщали, что за время боевых действий на Курском направлении, которые начались 6 августа, ВСУ потеряли более 8,2 тысячи военнослужащих. Также российские войска уничтожили 942 единицы боевой техники противника на этом направлении.
Подробнее о неудачах ВСУ - в материале Клещи сжимаются: на Украине признали потерю Пречистовки под Угледаром на сайте Украина.ру.