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Зеленский назвал провальное вторжение ВСУ в Курскую область успешным

Зеленский назвал провальное вторжение ВСУ в Курскую область успешным - 05.09.2024 Украина.ру

Зеленский назвал провальное вторжение ВСУ в Курскую область успешным

Владимир Зеленский 5 сентября назвал операцию по вторжению Вооруженных сил Украины в Курскую область успешной

2024-09-05T12:52

2024-09-05T12:52

2024-09-05T12:52

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курская область

россия

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владимир зеленский

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"Одна из причин — то, что я максимально сократил количество людей, которые о ней знали", — сказал он.Накануне Зеленский заявил, что Киев планирует бессрочно удерживать российские территории, захваченные в ходе внезапного вторжения в Курскую область. По его словам, так он пытается заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.В то же время в Минобороны России сообщали, что за время боевых действий на Курском направлении, которые начались 6 августа, ВСУ потеряли более 8,2 тысячи военнослужащих. Также российские войска уничтожили 942 единицы боевой техники противника на этом направлении.Подробнее о неудачах ВСУ - в материале Клещи сжимаются: на Украине признали потерю Пречистовки под Угледаром на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, россия, киев, владимир зеленский