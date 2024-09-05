https://ukraina.ru/20240905/1057235652.html

Украина получила еще один фронт: эксперт о том, как ради пиар-атак ВСУ потеряли три танковых батальона

Украина получила еще один фронт: эксперт о том, как ради пиар-атак ВСУ потеряли три танковых батальона - 05.09.2024 Украина.ру

Украина получила еще один фронт: эксперт о том, как ради пиар-атак ВСУ потеряли три танковых батальона

Киевский режим растрачивает свои не бесконечные ресурсы и помощь Запада ради бесконечных пиар-атак. Под Курском Украина потеряла почти три танковых батальона. По потерям БТР и БМП – около двух батальонов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов

2024-09-05T04:45

2024-09-05T04:45

2024-09-05T04:45

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украина

запад

курская область

всу

вторжение

ресурсы

наступление

военная техника

потери всу

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По мнению историка, российскому командованию невыгодно бросать все силы на выдавливание "кармана" в Курской области. Нынешних сил хватает на то, чтобы не давать ВСУ расширять свое присутствие и уничтожать вражеские части, которые туда зашли, отметил он.Потому что украинский режим растрачивает свои совсем не бесконечные ресурсы и помощь Запада ради этих бесконечных пиар-атак, добавил историк.Сводки Минобороны свидетельствуют о том, что Украина под Курском потеряла почти три танковых батальона. По потерям БТР и БМП – около двух батальонов. По бронированным боевым машинам счет уже идет на шесть-восемь бригад, уточнил он."Нам выгодно, когда противник сам подтаскивает к нам технику. Так что Украина получила еще один фронт, который российское командование не будет стремиться любой ценой ликвидировать", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, к чему может привести курская авантюра и проблемы ВСУ под Покровском - в интервью Тарика Незалежко: Украина зазывает Запад в клетку с "медведем", который уже оттяпал ей "руку" и "полноги" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240904/1057226295.html

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новости, украина, запад, курская область, всу, вторжение, ресурсы, наступление, военная техника, потери всу, танки