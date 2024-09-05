Украина получила еще один фронт: эксперт о том, как ради пиар-атак ВСУ потеряли три танковых батальона
Французский танк
Киевский режим растрачивает свои не бесконечные ресурсы и помощь Запада ради бесконечных пиар-атак. Под Курском Украина потеряла почти три танковых батальона. По потерям БТР и БМП – около двух батальонов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов
По мнению историка, российскому командованию невыгодно бросать все силы на выдавливание "кармана" в Курской области. Нынешних сил хватает на то, чтобы не давать ВСУ расширять свое присутствие и уничтожать вражеские части, которые туда зашли, отметил он.
"Как бы ужасно это ни звучало в отношении мирных граждан, которые попали под перекрестный огонь (более 150 тысяч человек пришлось эвакуировать из своих домов), российской армии каждый раз оказывается выгодно, когда ВСУ вылезают из укрытий и пытаются что-то сделать", — подчеркнул Копылов.
Потому что украинский режим растрачивает свои совсем не бесконечные ресурсы и помощь Запада ради этих бесконечных пиар-атак, добавил историк.
Сводки Минобороны свидетельствуют о том, что Украина под Курском потеряла почти три танковых батальона. По потерям БТР и БМП – около двух батальонов. По бронированным боевым машинам счет уже идет на шесть-восемь бригад, уточнил он.
"Нам выгодно, когда противник сам подтаскивает к нам технику. Так что Украина получила еще один фронт, который российское командование не будет стремиться любой ценой ликвидировать", - резюмировал собеседник издания.
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