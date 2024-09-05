Украина получила еще один фронт: эксперт о том, как ради пиар-атак ВСУ потеряли три танковых батальона - 05.09.2024 Украина.ру
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Украина получила еще один фронт: эксперт о том, как ради пиар-атак ВСУ потеряли три танковых батальона
Украина получила еще один фронт: эксперт о том, как ради пиар-атак ВСУ потеряли три танковых батальона - 05.09.2024 Украина.ру
Украина получила еще один фронт: эксперт о том, как ради пиар-атак ВСУ потеряли три танковых батальона
Киевский режим растрачивает свои не бесконечные ресурсы и помощь Запада ради бесконечных пиар-атак. Под Курском Украина потеряла почти три танковых батальона. По потерям БТР и БМП – около двух батальонов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов
2024-09-05T04:45
2024-09-05T04:45
новости
украина
запад
курская область
всу
вторжение
ресурсы
наступление
военная техника
потери всу
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По мнению историка, российскому командованию невыгодно бросать все силы на выдавливание "кармана" в Курской области. Нынешних сил хватает на то, чтобы не давать ВСУ расширять свое присутствие и уничтожать вражеские части, которые туда зашли, отметил он.Потому что украинский режим растрачивает свои совсем не бесконечные ресурсы и помощь Запада ради этих бесконечных пиар-атак, добавил историк.Сводки Минобороны свидетельствуют о том, что Украина под Курском потеряла почти три танковых батальона. По потерям БТР и БМП – около двух батальонов. По бронированным боевым машинам счет уже идет на шесть-восемь бригад, уточнил он."Нам выгодно, когда противник сам подтаскивает к нам технику. Так что Украина получила еще один фронт, который российское командование не будет стремиться любой ценой ликвидировать", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, к чему может привести курская авантюра и проблемы ВСУ под Покровском - в интервью Тарика Незалежко: Украина зазывает Запад в клетку с "медведем", который уже оттяпал ей "руку" и "полноги" на сайте Украина.ру
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новости, украина, запад, курская область, всу, вторжение, ресурсы, наступление, военная техника, потери всу, танки
Новости, Украина, Запад, Курская область, ВСУ, вторжение, ресурсы, наступление, военная техника, потери ВСУ, танки

Украина получила еще один фронт: эксперт о том, как ради пиар-атак ВСУ потеряли три танковых батальона

04:45 05.09.2024
 
Французский танк
Французский танк
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Киевский режим растрачивает свои не бесконечные ресурсы и помощь Запада ради бесконечных пиар-атак. Под Курском Украина потеряла почти три танковых батальона. По потерям БТР и БМП – около двух батальонов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов
По мнению историка, российскому командованию невыгодно бросать все силы на выдавливание "кармана" в Курской области. Нынешних сил хватает на то, чтобы не давать ВСУ расширять свое присутствие и уничтожать вражеские части, которые туда зашли, отметил он.
"Как бы ужасно это ни звучало в отношении мирных граждан, которые попали под перекрестный огонь (более 150 тысяч человек пришлось эвакуировать из своих домов), российской армии каждый раз оказывается выгодно, когда ВСУ вылезают из укрытий и пытаются что-то сделать", — подчеркнул Копылов.
Потому что украинский режим растрачивает свои совсем не бесконечные ресурсы и помощь Запада ради этих бесконечных пиар-атак, добавил историк.
Сводки Минобороны свидетельствуют о том, что Украина под Курском потеряла почти три танковых батальона. По потерям БТР и БМП – около двух батальонов. По бронированным боевым машинам счет уже идет на шесть-восемь бригад, уточнил он.
"Нам выгодно, когда противник сам подтаскивает к нам технику. Так что Украина получила еще один фронт, который российское командование не будет стремиться любой ценой ликвидировать", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, к чему может привести курская авантюра и проблемы ВСУ под Покровском - в интервью Тарика Незалежко: Украина зазывает Запад в клетку с "медведем", который уже оттяпал ей "руку" и "полноги" на сайте Украина.ру
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