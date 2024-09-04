Им бы не дали это сделать: Казаков о том, как Украина хотела захватить КАЭС и "отзеркалить" Волчанск - 04.09.2024 Украина.ру
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Им бы не дали это сделать: Казаков о том, как Украина хотела захватить КАЭС и "отзеркалить" Волчанск
Им бы не дали это сделать: Казаков о том, как Украина хотела захватить КАЭС и "отзеркалить" Волчанск - 04.09.2024 Украина.ру
Им бы не дали это сделать: Казаков о том, как Украина хотела захватить КАЭС и "отзеркалить" Волчанск
Когда ВС РФ увидели вражескую инженерную технику и количество личного состава, когда ВСУ расширили коридор для вторжения, стало понятно, что цели и задачи курской операции будут не медийными. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2024-09-04T05:15
2024-09-04T05:15
новости
курская область
белгородская область
россия
александр казаков
нападение
атака
дрг
пограничники
сво
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Дело в том, что Слобожанщина — это не Запорожские степи. Там есть леса. ВСУ скрытно перебросили туда две бригады (80-ю и 82-ю). И когда противник начал прорыв в Курскую область группировкой в 200 человек при поддержке бронетехники, это посчитали прорывом крупной ДРГ, рассказал политолог.В самом начале это было похоже на диверсионные рейды в Белгородскую область. А потом уже появились признаки, отличавшие курскую операцию от белгородской, отметил эксперт.Противник остановился не потому, что у него бензин кончился. Просто он уперся в российскую оборону, отметил он."Я сразу не поверил, что они хотят захватить Курчатов вместе с АЭС. Им бы просто не дали это сделать. Украина просто-напросто обезьянничала, пытаясь отзеркалить наши действия под Волчанском", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.руО том, как мужественные люди куют победу на фронте — в интервью штурмовика с позывным Фред: Дочери мной гордятся, и уже ради одного этого стоило идти на войну на сайте Украина.ру
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курская область
белгородская область
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новости, курская область, белгородская область, россия, александр казаков, нападение, атака, дрг, пограничники, сво
Новости, Курская область, Белгородская область, Россия, Александр Казаков, нападение, атака, ДРГ, пограничники, СВО

Им бы не дали это сделать: Казаков о том, как Украина хотела захватить КАЭС и "отзеркалить" Волчанск

05:15 04.09.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Когда ВС РФ увидели вражескую инженерную технику и количество личного состава, когда ВСУ расширили коридор для вторжения, стало понятно, что цели и задачи курской операции будут не медийными. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Дело в том, что Слобожанщина — это не Запорожские степи. Там есть леса. ВСУ скрытно перебросили туда две бригады (80-ю и 82-ю). И когда противник начал прорыв в Курскую область группировкой в 200 человек при поддержке бронетехники, это посчитали прорывом крупной ДРГ, рассказал политолог.
В самом начале это было похоже на диверсионные рейды в Белгородскую область. А потом уже появились признаки, отличавшие курскую операцию от белгородской, отметил эксперт.
"Когда кто-то говорит, что у нас там не было минных полей, это неправда. У нас там все было. На границе у нас были пограничные войска (ФСБ), а в 10–15 километров полосы обеспечения находится армия. Потому что охраняют границу пограничники, а защищают территорию военные. И за эту полосу обеспечения ВСУ до сих пор не вышли", — подчеркнул Казаков.
Противник остановился не потому, что у него бензин кончился. Просто он уперся в российскую оборону, отметил он.
"Я сразу не поверил, что они хотят захватить Курчатов вместе с АЭС. Им бы просто не дали это сделать. Украина просто-напросто обезьянничала, пытаясь отзеркалить наши действия под Волчанском", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.ру
О том, как мужественные люди куют победу на фронте — в интервью штурмовика с позывным Фред: Дочери мной гордятся, и уже ради одного этого стоило идти на войну на сайте Украина.ру
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Экс-аналитик ЦРУ: Путин не сдастся, Вашингтону остается только смотреть и экономитьПрезидент РФ Владимир Путин никогда не сдастся на Украине, поэтому Западу остается только "переждать" его, а Вашингтону - наблюдать за ситуацией и просто экономить. Такой вывод в статье для Foreign Аffairs сделал бывший аналитик ЦРУ Петер Шредер
 
НовостиКурская областьБелгородская областьРоссияАлександр КазаковнападениеатакаДРГпограничникиСВО
 
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