https://ukraina.ru/20240904/1057218554.html

Им бы не дали это сделать: Казаков о том, как Украина хотела захватить КАЭС и "отзеркалить" Волчанск

Им бы не дали это сделать: Казаков о том, как Украина хотела захватить КАЭС и "отзеркалить" Волчанск - 04.09.2024 Украина.ру

Им бы не дали это сделать: Казаков о том, как Украина хотела захватить КАЭС и "отзеркалить" Волчанск

Когда ВС РФ увидели вражескую инженерную технику и количество личного состава, когда ВСУ расширили коридор для вторжения, стало понятно, что цели и задачи курской операции будут не медийными. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2024-09-04T05:15

2024-09-04T05:15

2024-09-04T05:15

новости

курская область

белгородская область

россия

александр казаков

нападение

атака

дрг

пограничники

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/02/1057178543_0:161:1350:920_1920x0_80_0_0_06be811cd3c926116b7a5d05bf9f91b9.jpg

Дело в том, что Слобожанщина — это не Запорожские степи. Там есть леса. ВСУ скрытно перебросили туда две бригады (80-ю и 82-ю). И когда противник начал прорыв в Курскую область группировкой в 200 человек при поддержке бронетехники, это посчитали прорывом крупной ДРГ, рассказал политолог.В самом начале это было похоже на диверсионные рейды в Белгородскую область. А потом уже появились признаки, отличавшие курскую операцию от белгородской, отметил эксперт.Противник остановился не потому, что у него бензин кончился. Просто он уперся в российскую оборону, отметил он."Я сразу не поверил, что они хотят захватить Курчатов вместе с АЭС. Им бы просто не дали это сделать. Украина просто-напросто обезьянничала, пытаясь отзеркалить наши действия под Волчанском", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.руО том, как мужественные люди куют победу на фронте — в интервью штурмовика с позывным Фред: Дочери мной гордятся, и уже ради одного этого стоило идти на войну на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240903/1057204894.html

курская область

белгородская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, белгородская область, россия, александр казаков, нападение, атака, дрг, пограничники, сво