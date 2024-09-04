Им бы не дали это сделать: Казаков о том, как Украина хотела захватить КАЭС и "отзеркалить" Волчанск
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Когда ВС РФ увидели вражескую инженерную технику и количество личного состава, когда ВСУ расширили коридор для вторжения, стало понятно, что цели и задачи курской операции будут не медийными. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Дело в том, что Слобожанщина — это не Запорожские степи. Там есть леса. ВСУ скрытно перебросили туда две бригады (80-ю и 82-ю). И когда противник начал прорыв в Курскую область группировкой в 200 человек при поддержке бронетехники, это посчитали прорывом крупной ДРГ, рассказал политолог.
В самом начале это было похоже на диверсионные рейды в Белгородскую область. А потом уже появились признаки, отличавшие курскую операцию от белгородской, отметил эксперт.
"Когда кто-то говорит, что у нас там не было минных полей, это неправда. У нас там все было. На границе у нас были пограничные войска (ФСБ), а в 10–15 километров полосы обеспечения находится армия. Потому что охраняют границу пограничники, а защищают территорию военные. И за эту полосу обеспечения ВСУ до сих пор не вышли", — подчеркнул Казаков.
Противник остановился не потому, что у него бензин кончился. Просто он уперся в российскую оборону, отметил он.
"Я сразу не поверил, что они хотят захватить Курчатов вместе с АЭС. Им бы просто не дали это сделать. Украина просто-напросто обезьянничала, пытаясь отзеркалить наши действия под Волчанском", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.ру
О том, как мужественные люди куют победу на фронте — в интервью штурмовика с позывным Фред: Дочери мной гордятся, и уже ради одного этого стоило идти на войну на сайте Украина.ру
Вчера, 11:45Экс-аналитик ЦРУ: Путин не сдастся, Вашингтону остается только смотреть и экономитьПрезидент РФ Владимир Путин никогда не сдастся на Украине, поэтому Западу остается только "переждать" его, а Вашингтону - наблюдать за ситуацией и просто экономить. Такой вывод в статье для Foreign Аffairs сделал бывший аналитик ЦРУ Петер Шредер