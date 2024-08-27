https://ukraina.ru/20240827/1057074826.html

Штурмовик Фред: Дочери мной гордятся и уже ради одного этого стоило идти на войну

Штурмовик Фред: Дочери мной гордятся и уже ради одного этого стоило идти на войну - 27.08.2024 Украина.ру

Штурмовик Фред: Дочери мной гордятся и уже ради одного этого стоило идти на войну

Штурмовики – это те, кто первыми идут в бой, захватывая многоэтажки, поселки и города. Это те, кто на себе испытывают всю мощь вражеской обороны и в то же время обучены воевать не числом, а умением.

2024-08-27T14:51

2024-08-27T14:51

2024-08-27T15:39

мурманск

украина

вооруженные силы украины

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057074354_0:0:1290:727_1920x0_80_0_0_40b0c3483dd4175441fb4b8405dba647.jpg

Нынешний наш собеседник стал штурмовиком не сразу, овладев военными специальностями, был ранен, и теперь снова в строю, вместо руки – у него титановый протез, он – инструктор, обучает других.- Фред, как вы стали штурмовиком?- Да ничего необычного. Жил в Мурманске. Еще до начала спецоперации стал служить в армии, я – штатный военный. До того, был в другом подразделении, а потом перевелся в 200-ую бригаду.- Почему именно сюда?- Да просто повезло. Не открою секрета. Это на сегодня – одно из лучших подразделений Российской армии. Никогда не отступали, здесь служат в военном отношении и технически грамотные офицеры. Я сюда пришел добровольцем, перевелся из своей части 12 октября 2022 года.Я не был штурмовиком. Сначала служил связистом, потом обучился и стал гранатометчиком. А уже сюда перевелся в штурмовики.- У вас есть семья, дети?- Да. В первом браке – дочь, ей 11 лет. И во втором браке дочь – ей девять.- Ну, вот это и странно. Переводясь в штурмовики, вы не могли не знать, что на фронте это сегодня одна из самых опасных профессий.- Да, это так. Но я – военный, это моя работа. Я овладел одной специальностью, потом другой, теперь третьей. Все как на гражданке – хочешь преуспеть, знай и умей больше других. Впрочем, здесь не так. Мне это интересно. Ну, и полезно. Много знаешь – много умеешь.- И все-таки про опасность. Что говорит семья про ваш выбор быть военным и штурмовиком?- Они мной гордятся и уже ради одного этого стоило идти на войну.- Фред, вы лично убивали на войне?- Да, но я не хочу об этом говорить.- Почему?- … (Пауза)- Сколько вам лет?- Тридцать девять.- Как вы относитесь к украинцам, к тем, кого освобождаете?- Знаете они такие же как мы. Ну, или почти. Только им очень плохо. У меня в Мурманске – полный холодильник, детки ходят в школу, в кино, общаются с друзьями. А их сверстники выросли здесь, в зоне постоянной войны, которую им с 2014 года устроила власть. Они ничего кроме войны, наверное, и не видели. Это же очень плохо. Это просто ужасно.- Послушайте, ну, вы как штурмовик освобождали села, горда, дома от солдат ВСУ. А гражданские как к нам относятся? Как к оккупантам?- Нет, я таких не встречал. Мы для них освободители. Почему, я уже объяснил, они выросли на войне и знают, что где-то есть мирная жизнь без стрельбы и смерти. Поэтому мы для них освободители, а не оккупанты, я так думаю. Мирные жители, где я вот бывал в населенных пунктах, говорят: "Ребята, не уезжайте, ребята, спасибо!". Радуются, когда приходим, плачут, когда уходим, значит, все не просто так.- Что из тех двух с лишним лет, что вы на фронте, вам запомнилось больше всего? О чем будете рассказывать друзьям на гражданке?- Ну, может про ранение под Водяным. Но, знаете, тоже так получилось... Мозг - это такая штука… Я ничего про ранение не помню. У меня из памяти выпали четыре часа. И я не могу ничего рассказать.- А скажите, Фред, что вы ждете от войны? Когда она закончится?- Хочется, чтобы все побыстрее закончилось, но, думаю, быстро не получится. Нам нужна только победа. Не надо соглашаться ни на какие уступки, ни на какие временные перемирия. Надо добиться своего. Капитуляция Украины. И, знайте, парни хотят уже отдохнуть. Ну, мы, как сказать... Устали. Да, здесь много моих братьев, с которыми мы тут сроднились. Не просто товарищи – братья. И мы хотим быстрее закончить войну. Но так, чтобы это было не просто так. Никаких позорных договоренностей, еще чего-нибудь. Дожать, дожать, потому что не закончим мы - придут наши дети сюда и будут здесь воевать с этими фашистами. Взять не затухшие конфликты все равно вспыхивают потом… Нам этого не надо. Моим детям не надо.- И все же, кто для вас украинцы – враги, несчастные люди, граждане другой страны?- Если с оружием в руках – враг, противник, которого надо уничтожить. А так. Я не разделяю украинцев и русских, мы – один народ. А разделили нас власти, прежде всего украинская, которая на этом разделении зарабатывает деньги. "Делает бабки", - как у нас говорят. И поэтому мы тем более должны их как можно быстрее победить.- А как семья реагирует на то, что вы здесь на войне?- Мы всей семьей вовлечены в это. Дочка упаковывает коробки, жена все это отправляет. Сотрудничает тоже с 200-й бригадой, потому что ближе к нам. Это наша бригада. У нее группа "Волчья стая Z", она Белая Волчица. Достигла определенных успехов в поставке гуманитарки. Она аккумулирует средства.-Как это происходит?- У нее женская команда. Женщины варят супчики, высушивают и присылают нам. Еще есть такой бизнес - вяжут носки, продают, а на заработанные деньги покупают что-то необходимое для нас. Так вот вышло, что богатые люди говорят, что это - не их война. И не хотят помогать армии. Покупают себе дорогие иномарки, яхты и дома. А простые люди по всей стране собирают посылки, деньги и помогают нам. Вот такие люди у нас. Жена плачет порой, приезжая к ним, к тем, кто помогает армии и видит – им самим надо помогать, потому что есть трудности, говорит, что им самим помочь надо. Но они отдадут последнее, чтобы мы победили.- То есть собирают деньги?- Не обязательно. Она называет это своей командой. Допустим, надо лекарства. Они связываются с медиками, узнают, что надо, чего не хватает. Каждая в своем городе, в основном в Мурманской области, поехали по аптекам, скупились на свои деньги. И отправляют нам. Армия так-то содержит, но всегда бывает, чего-то не хватает. Вот они нам это "чего-то" и поставляют. Еще кто-то шьет флисовые рубашки, футболки. Кто-то свечи делает согревающие. Ну, много еще чего. Это такая неоценимая помощь. Я всем ребятам об этом рассказываю. Стараюсь записать ролик, который они потом размещают в соцсетях. Люди видят это и таких помощников становится еще больше. Жена у меня молодец!Послесловие журналиста. Вот такой безыскусный простой разговор. Без подвигов, без рассказа о самом главном… Не знаю, может быть он действительно не помнит про ранение или не хочет говорить. Может быть просто скромный или очень скрытный. Мы говорили с ним ночью, в кромешной темноте, и я не видел его глаз, а он моих. Те, кто бывает на войне, скажут, что это – обычный рассказ обычного солдата, хоть и штурмовика. Который ничего необычного в этой своей профессии солдата не видит. И даже недоумевает, когда мы пытаемся добиться от него "жаренных историй". А их просто нет. Не потому что нет вообще, а потому что для них это – работа, которую они делают обыденно, просто и на совесть.О секретах войны и ее тайна - в статье Захар Виноградова "Один день без войны. Победа как избавление"

мурманск

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Захар Виноградов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_2b12cd92d183ab08668d0d3b617dae69.jpg

Захар Виноградов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_2b12cd92d183ab08668d0d3b617dae69.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Захар Виноградов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_2b12cd92d183ab08668d0d3b617dae69.jpg

мурманск, украина, вооруженные силы украины, интервью