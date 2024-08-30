https://ukraina.ru/20240830/1057120124.html

Удобен республиканцам и демократам. Чем занимается Аваков, вероятный сменщик Зеленского

Удобен республиканцам и демократам. Чем занимается Аваков, вероятный сменщик Зеленского - 30.08.2024 Украина.ру

Удобен республиканцам и демократам. Чем занимается Аваков, вероятный сменщик Зеленского

В среду 28 августа 2024 года истекла легитимность украинского парламента, а у Зеленского она закончилась еще 21 мая. Отныне практически все ветви украинской власти по факту являются узурпаторами.

2024-08-30T04:39

2024-08-30T04:39

2024-08-30T04:39

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мвд

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Однако в середине августа российская Служба внешней разведки сообщила, что Зеленскому уже подыскали замену. На его пост США прочат Арсена Авакова, бывшего лидера Майдана, бывшего главу МВД и создателя добровольческих националистических батальонов в 2014 году. Он вполне годится на роль диктатора, способного усмирить недовольных националистов и жестко подавлять любое недовольство населения.Украинский политолог Михаил Чаплыга в январе текущего года тоже называл Авакова наиболее вероятным будущим "транзитером" власти, то есть человеком, который возглавит переходное правительство.В РФ Аваков объявлен в розыск по статьям 126 ч.3 "Похищение человека организованной группой", 105 ч.2 "Убийство двух или более лиц", 282 ч.2 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".Его "сильными сторонами", по мнению СВР, американцы считают тесные связи с украинскими националистическими формированиями и сохраняющиеся у него контакты с лидерами европейских стран.Также отмечалось, что смена главы киевского режима "позволит Западу лучше подготовиться к возможному началу переговоров с Россией по урегулированию конфликта". По данным СВР России, США хотят видеть на его месте более управляемого политического деятеля.Сам Зеленский на пресс-конференции 27 августа даже хвастался, что набег на Курскую область заглушил на Западе разговоры о возможных переговорах, к которым его склоняли определенные силы.С другой стороны, у Авакова достаточно высокий антирейтинг. По данным Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова, на февраль 2020 года министром внутренних дел были недовольны 74% опрошенных украинцев. Но это имеет значение, если речь идет о демократических выборах, которые Запад на Украине вряд ли допустит в ближайшее время.Еще в июле украинский политик Денис Невядомский в интервью журналисту Виталию Дикому отмечал, что Аваков, имевший в своем распоряжении огромный силовой аппарат, мог бы узурпировать власть, если бы поставил такую задачу и получил поддержку Запада, но никогда не выиграл бы выборы. Он их не смог выиграть даже в Харькове.В апреле американское издание Bloomberg писало, что Аваков не тот человек, который не мечтает о чем-то большем в политической жизни Украины. Вспомнили его потому, что получили информацию о его непубличных встречах в марте-апреле с американскими дипломатами.Экс-депутат Рады Олег Царев недавно говорил, что ЦРУ завербовало Авакова еще в период его ареста в Италии в 2012 году по делу о мошенничестве. "Аваков через Петра Ющенко (брата экс-президента Украины Виктора Ющенко - Ред.) был назначен главой Харьковской администрации. С приходом Януковича во власть, на Авакова возбудили уголовное дело. Он сбежал в Италию, через Интерпол попал в тюрьму, где его завербовало ЦРУ. С тех пор Аваков и ЦРУ неразрывно связаны. Он занимался Майданом, отвечал за силовые операции, убийства, снайперов. Звучали две фамилии – Турчинов и Парубий, но реально, не отсвечивая, всем этим занимался Аваков", - рассказывал Царев.Царев также отметил, что никогда ещё ни до, ни после руководитель МВД не обладал такой властью, как Аваков. Он, по его словам, сколотил состояние и стал миллиардером, сохранив связи со спецслужбами. После отставки он уехал в Италию, но не против вернуться. По сравнению с Зеленским, считает Царев, у Авакова есть большое преимущество, так как он завязан на ЦРУ, но не на республиканцев или демократов. То есть, его кандидатура устроила бы обе партии.Российский журналист Армен Гаспарян на днях говорил, что альтернативы Авакову у американцев нет. "Петра Алексеевича ставить бесполезно – он мямля. Турчинов – его и тогда, в 14 году, по итогам Майдана не короновали. Саакашвили сидит в Грузии, не подходит. Ульяна Супрун подчитывает Бейонсе на работе в Украине, в гробу она все это видела. Только один остался — непревзойденный Аваков," — считает Гаспарян.Политолог Владимир Джаралла в недавнем интервью изданию "Украина.ру" говорил, что американцы ищут "сильную руку", выбирая между Залужным и Аваковым. "У американцев после первых госпереворотов существует своеобразная система кастингов. Они рассматривают имеющихся лидеров и выбирают того, кто им подходит. Сейчас, по мнению американских экспертов, нужна сильная рука для Украины. А это либо Залужный, либо Аваков", - подчеркнул Джаралла.Сам Аваков в ответ на сообщение СВР намекнул, что решить должны сами люди, то есть не отвергал возможности занять место Зеленского. Однако, скорее всего, этот вопрос будет решаться в США уже по итогам ноябрьских президентских выборов.Подробнее о том, как США готовят замену Зеленского - в статье Владимира Скачко "Камбэк Авакова*. Как США толкают во власть уголовного преступника, садиста и предателя"

https://ukraina.ru/20231124/1051283038.html

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эксклюзив, запад, украина, сша, арсен аваков, владимир зеленский, олег царев, служба внешней разведки , цру, мвд