https://ukraina.ru/20240830/1057131308.html

Об отчаянной борьбе против собственного государства. Тайна сбитого на Украине F16

Об отчаянной борьбе против собственного государства. Тайна сбитого на Украине F16 - 30.08.2024 Украина.ру

Об отчаянной борьбе против собственного государства. Тайна сбитого на Украине F16

Некоторые наши коллеги очень не любят, когда им говорят, что они, распространяют фэйки и тем самым работают на врага. Они, и их сторонники, тут же начинают ныть, что это не фэйки, а "обжигающая правда", которая срочно нужна народу и у них надёжные источники.

2024-08-30T06:09

2024-08-30T06:09

2024-08-30T08:54

украина

сша

россия

марьяна безуглая

владимир зеленский

вооруженные силы украины

the wall street journal

генштаб

f-16

мнения

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Я не любитель жабо-мышиных войн, ведущихся в социальных сетях разными кланами "патриотов на содержании" (содержание – не обязательно зарплата, можно донаты на "обжигающую правду" собирать). Поэтому предпочитаю показывать как работают эти механизмы на примере врага.Но не надо забывать, что у всех людей (кроме сиамских близнецов, экспонатов Кунсткамеры и очень редких инвалидов от рождения) две руки, две ноги, одна голова. В каждом современном обществе в сходных обстоятельствах появляются сходные социальные группы и в каждой из них есть свои герои и свои подлецы. Некоторые, как например, генерал-лейтенант РККА, а затем обер-коллаборационист, Андрей Власов успевают побывать и теми, и другими.Пример врага дан нам не для того, чтобы радоваться и кричать "мы не такие!" - а для изучения его ошибок во избежание повторения или для искоренения у себя подобных веяний.В любом обществе всегда есть несколько взглядов на варианты наиболее выгодных путей его развития. В идеале, сторонники разных взглядов ведут политическую борьбу. Сила, победившая на выборах (получившая мандат доверия народа) реализует свою программу, проигравшие же уходят в оппозицию и пытаются убедить народ в своей правоте при помощи конструктивной критики правительства, вскрытия его ошибок и т.д.Это в идеале. В реальности, политическая борьба далеко не всегда ведётся честными методами. Многие политики искренне считают, что цель всегда оправдывает средство и, поскольку они хотят как лучше", то мелкий обман простителен.Но маленькая ложь быстро перерастает в большую ложь. Для власти это чревато скатыванием в диктатуру, а для оппозиции уходом на позиции предательства национальных интересов. Захват и/или удержание власти становится самоцелью, благородные же побуждения откладываются на потом, а затем и навсегда.На Украине диктатура установилась уже давно. Но ещё раньше украинская оппозиция, организованная в майдан, убедила своих сторонников, что нет такой подлости, которая не стала бы героическим поступком, если направлена на свержение власти.Вначале объектом применения этой технологии стал Кучма, который жёстко сопротивлялся в 2000-2003 годах, но резко сдулся, как только понял, что третьего срока его президентства американцы не допустят, а опора на Россию и переход в лагерь врагов Запада для него были уже невозможны – зять-миллиардер неразрывно связал свои финансовые интересы с группой Сороса и Клинтонов.Следующим стал Янукович, не так сопротивлявшийся, как пытавшийся увильнуть от противостояния, но всё же, несмотря на все свои манёвры, свергнутый и едва не убитый в 2014 году, также потому, что не мог (исходя из интересов, своего и своей группировки, бизнеса) окончательно порвать с Западом.Но если в стране победившего майдана не осталось антимайданных сил, это не значит, что в ней не осталось оппозиции. Только теперь друг друга подсиживают и грызут разные постмайданные группировки. Метод тот же – оболгать, унизить в глазах потенциальных союзников, дискредитировать в глазах народа своего политического противника и получить разрешение США на захват власти.Этот метод успешно применил Зеленский к Порошенко. Теперь новая оппозиция, в которой одну из лидирующих ролей играет Порошенко, пытается применить этот же метод к Зеленскому. Пока безуспешно, американцы не хотят менять осла не переправе, но Пётр Алексеевич человек упорный – он не сдаётся. И не сдастся.Известный медиа-киллер украинских военных, вначале отрабатывавшая заказы Зеленского, но уже больше полугода как перекупленная Порошенко, Марьяна Безуглая, заявила, что по данным, полученным ею из заслуживающих доверия источников первый подтверждённый потерянный Украиной F-16, при катастрофе которого погиб лётчик Алексей Месь, сбит дружественным огнём комплекса Patriot.Накануне выступления Безуглой The Wall Street Journal, со ссылкой на неназванного американского чиновника, сообщил, что самолёт потерян, скорее всего, в результате ошибки пилота. Российские СМИ выдвигали предположение, что Месь и его самолёт могли стать жертвой удара "Искандером" по аэродрому базирования.Итак, у нас три версии.Что касается российской, то на ней никто изначально не настаивал и на "источники в Генштабе" не ссылался. Это было просто предположение, что могло быть и так. Так быть действительно могло. Враг совсем не обязан подтверждать наш успех подобного рода. Поэтому, если так и было, то об этом мы узнаем уже после капитуляции Украины. До тех пор это – гипотеза на верности которой никто не настаивает.The Wall Street Journal ссылается на американского чиновника, который выдвигает версию ошибки пилота, как вероятную, но пока не подтверждённую окончательно. Поскольку американцы имеют возможность получать информацию не только от украинских властей, но и от собственных военнослужащих и агентов спецлужб, постоянно работающих на Украине и имеющих, по сравнению с местными спецслужбами, приоритетный доступ к чувствительной для США информации, можно предположить, что США действительно уверенны, что самолёт не был сбит.Если бы американцы пытались утаить сбитие самолёта дружественным огнём, им достаточно было бы поддержать версию прилетевшего "Искандера". Тем более, что это дало бы возможность настаивать на передаче Киеву дополнительных комплексов ПВО/ПРО, в которых Украина отчаянно нуждается и которые постоянно выпрашивает.Это не значит, что катастрофа действительно была вызвана ошибкой пилота. Если самолёт упал в результате неисправности и, при этом, обслуживался западными техниками, то США было бы выгодно обвинить пилота – что, мол, взять с ВСУ, учили их учили, а они всё равно падают. Это, конечно, даёт внутриамериканской оппозиции возможность усомниться в целесообразности передачи Воздушным Силам ВСУ новых партий F-16 (зачем самолёты тем, кто не умеет на них летать?). Но передают технику в основном европейцы, вопрос передачи решён, так что небольшой скандал подобного рода никому не помешает и американская оппозиция не будет тратить на него серьёзные силы – быстро отработает информационный повод и всё.Так что подчеркнём, американцы, имевшие доступ к обломкам самолёта, явно пришли к выводу, что падение без внешнего воздействия настолько очевидно, что в этом вопросе лучше не врать, а просто скорректировать версию причин катастрофы таким образом, чтобы не дискредитировать свою технику.Версия Безуглой не просто слаба. Она имеет все признаки фэйка. Безуглая ссылается на некий источник из военной среды. Ради Бога, совсем не сложно в любой стране найти отставного офицера (даже ВВС) , который на вопрос "а мог это быть дружественный огонь?" ответит: "Конечно мог!" Некоторые даже будут настаивать, что это он и был. Но их выводы делаются по принципу: пол-палец-потолок (вначале направляем указательный палец на пол, затем медленно поднимаем к потолку, сопровождая его взглядом, в тот момент, когда он будет направлен строго в потолок, нас осеняет истина).Если бы Безуглой информацию действительно слили люди, точно знающие реальные факты, то она могла бы подтвердить свою версию не называя источник. Достаточно указать хотя бы фамилию командира подразделения, к которому принадлежал ЗРК, якобы сбивший F-16. Именно командир подразделения и командир части должны в таком случае нести ответственность за ошибку. Но Безуглая почему-то требует отставки командующего Воздушных сил Украины.Фамилия командира подразделения не раскрывает координаты позиции комплекса. Кроме того, Patriot – комплекс мобильный, то есть позиции меняет, чтобы не быть быстро обнаруженным и уничтоженным. Но Безуглая ссылается на анонимный источник. Такая информация не может послужить основанием для расследования. Если бы подобные, ничем не подтверждённые домыслы принимались во внимание, то госструктуры только тем бы и занимались, что фэйки расследовали – так можно было бы в считанные дни полностью парализовать аппарат любого государства, забросав его фэйковыми сообщениями.На что рассчитывает Безуглая и её наниматели?Они пытаются осложнить жизнь Зеленскому, используя внутриполитическое противостояние в США. Они дают американской оппозиции повод устроить в конгрессе бучу по поводу "зачем мы даём Украине F-16 и комплексы Patriot? Чтобы они уничтожали друг друга?" Если Зеленский не получит нужной ему техники, сопротивление ВСУ дополнительно ослабеет и предложение Порошенко американцам: "Давайте поменяем Зеленского на меня, а я заключу мир с Россией на выгодных США условиях?" будет звучать убедительнее.По крайней мере Порошенко так думает. В отличие от него американцы прекрасно знают, что ни с каким украинским деятелем Москва не будет вести переговоры ни о чём, кроме принятия своих условий. А сейчас, возможно, и вовсе никакие переговоры вести не будет, ибо зачем вести переговоры с теми, кто обречён на капитуляцию в ближайшее время? Поэтому США и пытаются всеми силами продлить агонию Украины, чтобы иметь время для разработки нового механизма силового давления на Россию, когда Украина кончится окончательно.Таким образом, Безуглая и её наниматели, борясь за власть на Украине (обидно смотреть как невиданные ранее финансовые потоки утекают в карманы команды 95-го квартала) наносит удар по стратегическим интересам США. Кроме того, вся эта тема играет только в ходе предвыборной борьбы в США и только в интересах Трампа.Порошенко когда-то на выборах поставил против Трампа и ошибся. Возможно он решил изменить ставку, возможно само-собой так вышло, но надо иметь в виду, что в отличие от Байдена, который выборы проигрывал однозначно, у Харрис шансы на победу есть. Можно опять ошибиться. Тем более, что Украине до инаугурации нового президента США надо ещё дожить. А если не доживёт, спасаться от суда Петру Алексеевичу придётся в США, вместе с Зеленским. А ведь американцы могут и не принять.Нам заявление Безуглой тактически выгодно. Понятно, что мы не сможем, опираясь на него, убедить американцев остановить поставки оружия Украине. У тех свои источники информации и руководствуются они при принятии решения не украинскими проблемами, а собственными интересами. Но отработать накоротке тему – украинцы сами себя сбивают, нам как полезно так и приятно.Хотели ли Безуглая и её заказчики нам помочь? Нет, конечно. Просто так получилось. В своей мелочной борьбе пауков в банке, пытающихся хотя бы в последний момент прорваться к контролю над финансовыми потоками и украсть хотя бы остаток, ни украинская власть, ни украинская оппозиция не заморачивается интересами государства, которое они якобы защищают. Да и интересы США и Запада в целом важны для них только пока оплачиваются.Они работают в рамках своих майданных привычек, разрабатывая простейшие сценарии. Но сами себе кажутся выдающимися стратегами.Когда читаете отечественных "стратегов", у которых "источники" везде (от Кремля до Генштаба) всегда вспоминайте Безуглую. Запомните, любой источник, сливающий информацию, имеет возможность косвенно подтвердить её достоверность не подставляясь. Если подтверждений нет, а есть только уверение, что "источник проверенный и ему надо верить", значит либо источника нет вовсе, либо он использует данный канал для слива дезинформации в интересах своих личных или какой-то политической группы. В информационном пространстве легко найти амбициозного дурака, которого политик или чиновник может использовать в своих целях даже в тёмную, не то что за деньги.Если же вам указывают на конкретное место пребывания источника информации (Кремль, правительство, генштаб, АП, МО), то это значит что вам точно лгут. Ни один чиновник, несанкционированно сливающий чувствительную конфиденциальную информацию, не будет поддерживать отношения с каким-то блогером, точно указывающим на место его службы. Его моментально вычислят и уволят (в худшем для него случае, если ущерб велик, посадят).Людей, желающих зарабатывать в информационном пространстве, развелось великое множество. Поэтому резко упал средний уровень как журналистики в целом, так и публичной (открытой) политической аналитики. Всё чаще встречаются экземпляры, которые не то что писать, говорить грамотно не умеют. Присмотритесь к регулярно читаемым (слушаемым) вами авторам. Если у них нет ничего или почти ничего, кроме постоянных "сенсаций" ("обжигающей правды"), то 100%, что вы имеете дело с информационным аферистом, зарабатывающем на вашем адреналине.Самые опытные из них обогащают свои ресурсы чужими краденными материалами. Поэтому надо также внимательно смотреть сколько и что именно автор написал сам, а что он просто перепечатал для привлечения внимания и расширения аудитории.Ну и заданные самому себе вопросы: "Как он узнал? Кто и зачем ему сказал? В чьих интересах распространение именно данной информации?" никогда не будут лишними. Если соблюдать простейшие правила информационной гигиены, "синдром Безуглой" вам не страшен. Вы просто не будете знать кто она такая, так как подобные "источники информации" будут вам неинтересны.О том, какое будущее ждет Украину - в статье Ростислава Ищенко "Об изъятии термина Украина из оборота"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

украина

сша

россия

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2024

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