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СКР расследует очередные преступления ВФУ в Белгородской области и ДНР
СКР расследует очередные преступления ВФУ в Белгородской области и ДНР - 02.09.2024 Украина.ру
СКР расследует очередные преступления ВФУ в Белгородской области и ДНР
Следователи Следственного комитета России расследуют очередные преступления вооружённых формирований Украины (ВФУ) в Белгородской области и ДНР. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе СКР.
2024-09-02T09:57
2024-09-02T09:57
2024-09-02T09:57
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всу
военные преступления
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В результате воздушной атаки ВСУ в Белгородском районе в селе Шагаровка погиб мирный житель. Три человека пострадали от обстрела украинскими вооруженными формированиями города Шебекино Белгородской области."В поселке Старомихайловка Кировского района Донецка в результате детонации взрывоопасного предмета ранения получили две девочки и два мальчика. В Никитовском районе Горловки вследствие применения ВФУ ствольной артиллерии пострадали женщина и мужчина", - сказано в официальном сообщении.Российские следователи установят все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений, заверили в СК РФ.Подробнее о событиях начала дня в обзоре Удар по Белгороду, День знаний с особыми линейками. Главное на Украине на утро 2 сентября
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новости, белгородская область, донецкая народная республика, россия, скр, следственный комитет, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, мирные жители, обстрелы
Новости, Белгородская область, Донецкая Народная Республика, Россия, СКР, Следственный комитет, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, обстрелы
СКР расследует очередные преступления ВФУ в Белгородской области и ДНР
Следователи Следственного комитета России расследуют очередные преступления вооружённых формирований Украины (ВФУ) в Белгородской области и ДНР. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе СКР.