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СКР расследует очередные преступления ВФУ в Белгородской области и ДНР

СКР расследует очередные преступления ВФУ в Белгородской области и ДНР - 02.09.2024 Украина.ру

СКР расследует очередные преступления ВФУ в Белгородской области и ДНР

Следователи Следственного комитета России расследуют очередные преступления вооружённых формирований Украины (ВФУ) в Белгородской области и ДНР. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе СКР.

2024-09-02T09:57

2024-09-02T09:57

2024-09-02T09:57

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В результате воздушной атаки ВСУ в Белгородском районе в селе Шагаровка погиб мирный житель. Три человека пострадали от обстрела украинскими вооруженными формированиями города Шебекино Белгородской области."В поселке Старомихайловка Кировского района Донецка в результате детонации взрывоопасного предмета ранения получили две девочки и два мальчика. В Никитовском районе Горловки вследствие применения ВФУ ствольной артиллерии пострадали женщина и мужчина", - сказано в официальном сообщении.Российские следователи установят все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений, заверили в СК РФ.Подробнее о событиях начала дня в обзоре Удар по Белгороду, День знаний с особыми линейками. Главное на Украине на утро 2 сентября

белгородская область

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новости, белгородская область, донецкая народная республика, россия, скр, следственный комитет, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, мирные жители, обстрелы