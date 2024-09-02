https://ukraina.ru/20240902/1057168648.html

Тенденция катастрофическая: аналитик о том, почему ВСУ огрызаются, но уже не могут восполнить резервы

Тенденция катастрофическая: аналитик о том, почему ВСУ огрызаются, но уже не могут восполнить резервы - 02.09.2024 Украина.ру

Тенденция катастрофическая: аналитик о том, почему ВСУ огрызаются, но уже не могут восполнить резервы

Попытки ВСУ затыкать дыры мобилизованными лишь замедляют темп российского наступления. Сейчас у противника уже нет возможности как раньше быстро восполнять резервы. И такая тенденция становится катастрофической. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-09-02T05:00

2024-09-02T05:00

2024-09-02T05:00

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Ход боевых действий в ДНР, ЛНР и на Купянском направлении показывает, что с резервами ВСУ испытывают проблемы. Они конечно еще упираются, но характер боевых действий уже не такой, рассказал эксперт.Сейчас у противника уже нет возможности как раньше быстро восполнять резервы. Тенденция становится катастрофической, поэтому сейчас с украинской стороны раздаются "такие вопли", отметил аналитик.Если войска перережут пути снабжения и возьмут под контроль ротацию ВСУ, то противник будет вынужден оставить эти укрепрайоны. Но делать это, когда ВС РФ под огневым контролем держат всю территорию — значит нести большие потери. Умный противник делает это заранее, чтобы сохранить боеспособные части, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов на сайте Украина.руО том, какие задачи стоят перед российской армией в Курской области — в интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240901/1057167277.html

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