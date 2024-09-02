Тенденция катастрофическая: аналитик о том, почему ВСУ огрызаются, но уже не могут восполнить резервы - 02.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240902/1057168648.html
Тенденция катастрофическая: аналитик о том, почему ВСУ огрызаются, но уже не могут восполнить резервы
Тенденция катастрофическая: аналитик о том, почему ВСУ огрызаются, но уже не могут восполнить резервы - 02.09.2024 Украина.ру
Тенденция катастрофическая: аналитик о том, почему ВСУ огрызаются, но уже не могут восполнить резервы
Попытки ВСУ затыкать дыры мобилизованными лишь замедляют темп российского наступления. Сейчас у противника уже нет возможности как раньше быстро восполнять резервы. И такая тенденция становится катастрофической. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-09-02T05:00
2024-09-02T05:00
новости
россия
лнр
днр
купянское направление
резервы
донбасс
всу
украинская армия
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103322/52/1033225259_0:40:2048:1192_1920x0_80_0_0_c2efd95315712211c6d4fc29649f04b2.jpg
Ход боевых действий в ДНР, ЛНР и на Купянском направлении показывает, что с резервами ВСУ испытывают проблемы. Они конечно еще упираются, но характер боевых действий уже не такой, рассказал эксперт.Сейчас у противника уже нет возможности как раньше быстро восполнять резервы. Тенденция становится катастрофической, поэтому сейчас с украинской стороны раздаются "такие вопли", отметил аналитик.Если войска перережут пути снабжения и возьмут под контроль ротацию ВСУ, то противник будет вынужден оставить эти укрепрайоны. Но делать это, когда ВС РФ под огневым контролем держат всю территорию — значит нести большие потери. Умный противник делает это заранее, чтобы сохранить боеспособные части, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов на сайте Украина.руО том, какие задачи стоят перед российской армией в Курской области — в интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240901/1057167277.html
россия
лнр
днр
купянское направление
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103322/52/1033225259_79:0:1900:1366_1920x0_80_0_0_3066e16c782a280f81240aef0dfc78fe.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, лнр, днр, купянское направление, резервы, донбасс, всу, украинская армия, логистика, вс рф, сво
Новости, Россия, ЛНР, ДНР, Купянское направление, резервы, Донбасс, ВСУ, украинская армия, логистика, ВС РФ, СВО

Тенденция катастрофическая: аналитик о том, почему ВСУ огрызаются, но уже не могут восполнить резервы

05:00 02.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ МілітаристВСУ оружие учения АТО ООС обстрел
ВСУ оружие учения АТО ООС обстрел - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ Мілітарист
Читать в
Попытки ВСУ затыкать дыры мобилизованными лишь замедляют темп российского наступления. Сейчас у противника уже нет возможности как раньше быстро восполнять резервы. И такая тенденция становится катастрофической. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Ход боевых действий в ДНР, ЛНР и на Купянском направлении показывает, что с резервами ВСУ испытывают проблемы. Они конечно еще упираются, но характер боевых действий уже не такой, рассказал эксперт.
Сейчас у противника уже нет возможности как раньше быстро восполнять резервы. Тенденция становится катастрофической, поэтому сейчас с украинской стороны раздаются "такие вопли", отметил аналитик.

"Попытки [ВСУ] затыкать дыры мобилизованными лишь замедляют темп нашего наступления. А мы наступаем с таким расчетом, чтобы подтягивать материально-техническое снабжение. Чтобы вырвавшаяся вперед группировка не попала в затруднительное положение", — подчеркнул Леонков.

Если войска перережут пути снабжения и возьмут под контроль ротацию ВСУ, то противник будет вынужден оставить эти укрепрайоны. Но делать это, когда ВС РФ под огневым контролем держат всю территорию — значит нести большие потери. Умный противник делает это заранее, чтобы сохранить боеспособные части, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов на сайте Украина.ру
О том, какие задачи стоят перед российской армией в Курской области — в интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.ру
FPV-дроны - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Вчера, 13:16
Рост налогов, дефицит дронов и усиление русофобии в школах. Что ожидает Украину в сентябреПервый осенний месяц принесет украинцам ряд изменений, которые им подготовило правительство ради дальнейшего финансирования войны.
 
НовостиРоссияЛНРДНРКупянское направлениерезервыДонбассВСУукраинская армиялогистикаВС РФСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:50Дальше — хуже: что ждёт украинскую металлургию после Покровска
06:45Александр Казаков: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения"
06:30Мы взяли первую и вторую линии: Леонков о том, что будет, когда ВС РФ возьмут последнюю полосу обороны
06:15Для затыкания дыр подойдут: эксперт объяснил, зачем ВСУ отправляют в Курскую область егерские части
06:00Там действуют 13 бригад: Леонков рассказал, как ВСУ пытаются закрепиться на участке в Курской области
05:45Перенджиев раскрыл, как ВС РФ продвигаются к Славянску и Краматорску и готовят ВСУ "мину" в Волчанске
05:30Отступать некуда: военный аналитик объяснил, как ВС РФ вычисляют позиции и выбивают из "укрепов" ВСУ
05:15Туда еще надо дойти: Леонков о том, смогут ли ВСУ собрать новую группировку для крупной операции на юге
05:10"Только капитуляция". Украинские эксперты и политики о том, чем закончится для страны курская авантюра
05:00Тенденция катастрофическая: аналитик о том, почему ВСУ огрызаются, но уже не могут восполнить резервы
04:45Замысел Запада более масштабный: эксперт о том, почему Россия "не бросила всю армию" в Курскую область
04:30"Система опять в кризисе": Корнилов рассказал, успеет ли Украина до зимы восстановить энергетику
04:15Покрутился и ушел в Польшу: военный летчик объяснил, когда Украина может начать применять в бою F-16
04:00Леонков объяснил, смогут ли ВСУ перебросить резервы для контрудара в основание Очеретинского выступа
03:45"Не смей лезть на Запад": Корнилов рассказал, почему Telegram хотят превратить в "Голос Америки"*
03:30Перемалывание и удержание позиций: военный политолог рассказал про задачи армии РФ в Курской области
03:15"Им нужна была пауза": Корнилов объяснил, почему арест Дурова не связан с выборами в США
03:00"Он еще тот плут": политолог рассказал, почему слова Зеленского не стоит принимать "за чистую монету"
18:21ВСУ атаковали Белгородскую область: ранено 11 мирных жителей
18:10Плохие новости от Сырского или "Время вывести оттуда остатки тех камикадзе". Итоги 1 сентября на Украине
Лента новостейМолния