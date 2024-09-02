Тенденция катастрофическая: аналитик о том, почему ВСУ огрызаются, но уже не могут восполнить резервы
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ Мілітарист
Попытки ВСУ затыкать дыры мобилизованными лишь замедляют темп российского наступления. Сейчас у противника уже нет возможности как раньше быстро восполнять резервы. И такая тенденция становится катастрофической. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Ход боевых действий в ДНР, ЛНР и на Купянском направлении показывает, что с резервами ВСУ испытывают проблемы. Они конечно еще упираются, но характер боевых действий уже не такой, рассказал эксперт.
Сейчас у противника уже нет возможности как раньше быстро восполнять резервы. Тенденция становится катастрофической, поэтому сейчас с украинской стороны раздаются "такие вопли", отметил аналитик.
"Попытки [ВСУ] затыкать дыры мобилизованными лишь замедляют темп нашего наступления. А мы наступаем с таким расчетом, чтобы подтягивать материально-техническое снабжение. Чтобы вырвавшаяся вперед группировка не попала в затруднительное положение", — подчеркнул Леонков.
Если войска перережут пути снабжения и возьмут под контроль ротацию ВСУ, то противник будет вынужден оставить эти укрепрайоны. Но делать это, когда ВС РФ под огневым контролем держат всю территорию — значит нести большие потери. Умный противник делает это заранее, чтобы сохранить боеспособные части, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов на сайте Украина.ру
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